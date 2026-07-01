ING adopta modelo de suscripción de neobancos: revoluciona la banca

ING da un giro a su oferta y se suma al modelo de suscripción que encabezan los neobancos. La entidad prepara un despliegue gradual en cada país y confirma que en España su nuevo servicio llegará «próximamente». El movimiento busca captar clientes jóvenes y fidelizar con servicios añadidos.

Nueva apuesta de ING: banca por suscripción y despliegue progresivo

El banco neerlandés ha diseñado un sistema de tarifas mensuales para clientes particulares. El plan empezará a implantarse país por país. ING quiere mantener flexibilidad y transparencia en la transición.

Según fuentes del equipo de Banca para Particulares, el objetivo es evolucionar la experiencia y adaptar la oferta a las necesidades actuales. Javier Montes, responsable en España, subraya el interés por ofrecer opciones útiles y claras.

Los cuatro niveles: nombres, servicios y quiénes pueden beneficiarse

Listado básico de planes

ING Go — plan sin comisiones básicas.

— plan sin comisiones básicas. ING More — incorpora tarjeta de crédito y seguros.

— incorpora tarjeta de crédito y seguros. ING Extra — añade remuneración de ahorro y ventajas en inversiones.

— añade remuneración de ahorro y ventajas en inversiones. ING Max — paquete premium con servicios de viaje y entretenimiento.

Cada nivel suma características que buscan atraer desde usuarios que solo quieren banca sin costes, hasta clientes que demandan beneficios adicionales.

Precios y ventajas clave según los primeros lanzamientos

Los primeros mercados en adoptar el sistema han mostrado los precios de referencia. Estos sirven de guía para otros países.

Plan básico: coste de referencia de 4 euros al mes en los Países Bajos.

coste de referencia de al mes en los Países Bajos. ING More: alrededor de 7 euros mensuales; incluye tarjeta de crédito, cuentas conjuntas y protección frente a ciberriesgos.

alrededor de mensuales; incluye tarjeta de crédito, cuentas conjuntas y protección frente a ciberriesgos. ING Extra: tarifa cercana a 15,99 euros al mes; ofrece remuneración del ahorro y una suscripción a Amazon Prime.

tarifa cercana a al mes; ofrece remuneración del ahorro y una suscripción a Amazon Prime. ING Max: nivel superior con remuneración al 1% sobre el ahorro, seguros de viaje y suscripción a Disney+.

Qué añade cada plan: beneficios y servicios destacados

Acceso a tarjetas con distintas coberturas y límites.

Protecciones digitales y seguros ligados a la suscripción.

Bonificaciones o remuneraciones al ahorro según el nivel.

Descuentos en comisiones de inversión para usuarios intermedios.

Paquetes de entretenimiento incluidos en los planes altos.

Impacto esperado en España y estrategia comercial

ING planea activar la oferta en España tras evaluaciones en mercados pilotos. La idea es adaptar precios y prestaciones a la demanda local.

La estrategia prioriza la simplicidad y la personalización. Se apunta a captar clientes jóvenes y retener a los actuales con ventajas diferenciadas.

Resultados financieros que respaldan la iniciativa

La compañía llega a la nueva oferta tras publicar sus datos anuales. Esos números refuerzan su capacidad de inversión.

Beneficio en España y Portugal en 2025: 335 millones de euros .

. Ingresos totales en el año: 1.181 millones de euros , un crecimiento moderado.

, un crecimiento moderado. Saldos de clientes: subida hasta 56.000 millones en la región.

en la región. Remuneración al ahorro pagada durante el ejercicio: 497 millones de euros .

. Captación neta: 325.000 nuevos clientes en banca minorista.

en banca minorista. Total de clientes de banca de particulares: más de 4,6 millones .

. Activos gestionados fuera de balance: 23.000 millones .

. Fondos de inversión: alrededor de 7.400 millones.

Percepción de innovación y la competencia en el mercado

En los indicadores recientes de innovación financiera, ING aparece entre las entidades más destacadas. No obstante, la aparición de nuevos actores altera el podio.

Un informe sectorial sitúa a un neobanco británico en primera posición, desplazando a ING a la segunda plaza. Caixabank sube hasta la tercera posición y se posiciona como la entidad tradicional más valorada en innovación.

Primera posición: neobanco británico (entrada reciente).

Segunda: ING .

. Tercera: Caixabank .

. Otros bancos destacados: BBVA, Santander, Bankinter, Sabadell, Ibercaja, Kutxabank y Unicaja.

Riesgos y retos del modelo por suscripción en la banca tradicional

Pasar a un sistema de pago recurrente plantea desafíos regulatorios y de comunicación.

Necesidad de justificar el valor añadido frente a servicios gratuitos.

Requerimiento de transparencia en comisiones y condiciones.

Adaptación tecnológica para gestionar paquetes y cobros mensuales.

Competencia de neobancos con estructuras más ágiles.

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