Hipotecas: CaixaBank se alía con Dr. Finanzas para captar más clientes

CaixaBank y la fintech portuguesa Dr. Finanzas han sellado un acuerdo para facilitar el acceso a la vivienda. La alianza combina la red y el catálogo hipotecario de un banco con la agilidad digital y la intermediación crediticia de una plataforma. El objetivo es ofrecer vías más claras y variadas para que los compradores encuentren financiación adecuada.

Alianza estratégica: qué persiguen CaixaBank y Dr. Finanzas

La operación une a una entidad tradicional con una startup especializada en créditos y seguros. Ambos socios esperan generar sinergias que amplíen los canales de acceso a la vivienda.

Qué aporta cada parte

CaixaBank: productos hipotecarios, experiencia en riesgos y herramientas de cálculo.

Dr. Finanzas: plataforma digital, intermediación y capacidad para captar clientes online.

Ambos: objetivo común de dar respuestas personalizadas según el perfil del comprador.

Herramientas digitales para comparar y decidir

La alianza incluye recursos prácticos para quienes buscan hipoteca. La plataforma ya integra una calculadora diseñada por CaixaBank. Su propósito es ayudar a los usuarios a valorar la viabilidad de una compra.

Simulaciones de cuota mensual y plazo.

Estimación del coste total del préstamo.

Comparación entre alternativas con o sin bonificaciones.

Orientación sobre la documentación y pasos previos a la firma.

El foco está en que el comprador comprenda, compare y valore opciones antes de comprometerse.

Producto destacado: hipoteca fija Casa Fácil

Entre las opciones de CaixaBank aparece la hipoteca fija conocida como Casa Fácil. Sus condiciones varían según el plazo y las bonificaciones aplicadas.

Plazo 15 años: 3,80% TIN y 4,339% TAE . Con bonificación: 2,80% TIN y 4,40% TAE .

y . Con bonificación: y . Plazo 20 años: 3,80% TIN y 4,308% TAE . Con bonificación: 2,80% TIN y 4,327% TAE .

y . Con bonificación: y . Plazo 30 años: 3,85% TIN y 4,317% TAE. Con bonificación: 2,85% TIN y 4,25% TAE.

La entidad detalla que no aplica comisiones de apertura ni de estudio en este producto.

Hipoteca eficiente: financiación para reformas sostenibles

CaixaBank también comercializa una línea dirigida a compradores que planean reformar para mejorar la eficiencia energética. El producto recompensa las obras que reduzcan el consumo y la demanda energética.

Requisitos para acogerse

Reducir al menos un 7% el indicador de demanda energética (calefacción y refrigeración).

el indicador de demanda energética (calefacción y refrigeración). O lograr más del 30% de ahorro en consumo energético no renovable.

de ahorro en consumo energético no renovable. Presentar certificados y documentación técnica que lo acrediten.

En términos económicos, la hipoteca eficiente parte de un 3,80% TIN y un 4,30% TAE. Con la máxima bonificación, los tipos caen hasta 2,80% TIN y 4,25% TAE.

No hay comisión de apertura ni de estudio.

Gastos administrativos y certificados (gestión de subvenciones y eficiencia) que la entidad estima en más de 600 euros .

. Posibilidad de seis meses de carencia y de integrar recibos en un pago mensual uniforme.

y de integrar recibos en un pago mensual uniforme. Coste de mantenimiento por integración de recibos: 0,70 € al mes.

Cómo beneficia al comprador la nueva oferta conjunta

La alianza pretende simplificar decisiones complejas. Al combinar asesoramiento bancario con una interfaz digital, los aspirantes a propietarios pueden acceder a simulaciones y comparativas sin movilizarse.

La intención es clara: que el proceso de encontrar financiación sea más transparente y competitivo. Esto puede suponer una ventaja para quienes buscan vivienda y valoran rapidez y claridad.

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