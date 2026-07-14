Fondos europeos sin justificar: Hacienda fija el trámite para reclamarlos

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Economista y analista apasionada por las finanzas y los negocios, Clelia ofrece un enfoque profundo sobre la economía española e internacional, desglosando tendencias y datos complejos para todos los lectores.