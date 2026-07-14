Calor extremo: cabañuelas de Jorge Rey fijan las fechas de los peores episodios

Jorge Rey y las tradicionales cabañuelas vuelven a encender las alarmas: anuncian episodios de calor muy intensos y dan fechas concretas. Los pronósticos ponen sobre la mesa un verano que puede prolongarse y golpear con fuerza a amplias zonas del país.

Quién está detrás de la advertencia y por qué importa

Jorge Rey se ha convertido en una referencia para parte del público. Sus predicciones, que en el pasado señalaron eventos sorprendentes, captan atención. Las cabañuelas, una técnica tradicional, acompañan ahora su mensaje.

Su reputación aumentó tras anticipar la llegada de Filomena. Ese antecedente refuerza la credibilidad de quienes siguen sus avisos.

Por eso resulta relevante escuchar sus fechas y las posibles consecuencias.

Fechas clave: cuándo se prevé el pico del calor

Según las señales difundidas, el periodo crítico se sitúa entre el 11 y el 20 del mes en curso. Esas jornadas marcarían los episodios más duros de calor.

La ventana temporal no garantiza uniformidad: las olas de calor pueden llegar de forma abrupta y con variaciones regionales.

Patrón meteorológico que favorecerá las altas temperaturas

Bloqueo atmosférico y estabilidad

Un anticiclón dominante tenderá a imponer tiempo estable en la mayor parte de la Península y en Baleares.

Ese patrón limita la llegada de frentes y propicia cielos despejados, situación que favorece el ascenso térmico.

Excepciones y tormentas locales

No todas las zonas estarán igualmente calmadas. En el Cantábrico puede aparecer más nubosidad y algún precipitado débil.

Por las tardes, el calor combinándose con la humedad podría originar nubes de evolución en la mitad este. Esas nubes pueden descargar chubascos dispersos o tormentas.

Regiones más vulnerables y cifras previstas

Canarias: intervalos de nubes en las cumbres y calima en altura. Interior de Tenerife y La Gomera por encima de 34-36 °C .

. Gran Canaria: sureste con posibilidad de 36-38 °C .

. Península: amplias zonas del cuadrante suroeste y del nordeste podrían registrar 36-38 °C .

. Valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir: riesgo de alcanzar 38-40 °C .

. Noches tropicales (más de 20 °C) previsibles en puntos de Andalucía, Extremadura y la costa mediterránea.

Alertas sobre el viento y otras condiciones a vigilar

El panorama incluirá variaciones en el viento que conviene seguir. En Canarias, los alisios soplarán con rachas fuertes.

También son posibles rachas intensas de cierzo en el valle del Ebro, tramontana en el Ampurdán y levante en el Estrecho.

En general, el viento tenderá a ser flojo y variable en el interior. En los litorales, las brisas diarias marcarán el ritmo.

Consejos prácticos para afrontar los episodios de calor

Ante olas de calor más largas o intensas, conviene adoptar medidas sencillas y efectivas.

Mantenerse hidratado: beber agua con frecuencia.

Evitar el sol directo entre las horas de máxima radiación.

Proteger a ancianos, niños y personas con patologías crónicas.

Revisar instalaciones de climatización y puntos de sombra en casa.

Consultar avisos oficiales y extremar la precaución en las alertas.

Limitar el ejercicio intenso al aire libre y programar actividades a primeras horas.

Cuidar a mascotas y ganado, garantizando agua fresca y sombra.

Cómo seguir la evolución: fuentes y señales a consultar

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ofrece actualizaciones diarias. Consultarla es clave para información localizada.

Además, los avisos de color y los comunicados oficiales indican cuándo subirán los niveles de riesgo.

Combinar estas fuentes con el seguimiento de previsiones locales ayuda a anticipar situaciones.

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