Macarena Gómez: origen, hijos y la carrera que la consagró

Macarena Gómez vuelve a ser noticia por su presencia en programas y plataformas actuales. Su nombre aparece tanto en Netflix como en los titulares, y su trayectoria despierta interés por la combinación de cine, televisión y vida privada que mantiene alejada del ruido mediático.

De Córdoba a los escenarios internacionales: origen y formación

Nacida en Córdoba, Macarena creció en un entorno familiar vinculado a la cultura. Es sobrina nieta del escritor Antonio Pereira y desde niña mostró clara vocación artística.

Su educación fue variada y con etapas fuera de España. Parte del bachillerato lo cursó en Estados Unidos, donde mejoró el idioma y amplió su visión cultural.

Decidida a formarse como actriz, se trasladó a Londres. Allí estudió en el Rose Bruford College, una escuela con fuerte tradición en artes escénicas. Sus años en Reino Unido le dieron herramientas técnicas y una disciplina teatral que han marcado su carrera.

Residencia, familia y estilo de vida

Macarena divide su vida entre dos puntos: su casa en Cataluña y estancias profesionales en Madrid. Su domicilio principal está en el Alt Empordà, Girona.

Vive con su familia en un antiguo molino del siglo XVII, reformado y rodeado de naturaleza.

Mantiene un piso en Madrid por trabajo y proyectos audiovisuales.

Está casada con Aldo Comas , instructor de vuelo y empresario, desde 2013.

, instructor de vuelo y empresario, desde 2013. La pareja tiene un hijo, Dante, quien forma parte central de su vida privada.

Trayectoria profesional: de la pantalla grande a las series

Su carrera suma más de dos décadas en cine, teatro y televisión. Ha sabido alternar papeles protagonistas con roles secundarios de gran impacto.

En televisión, su interpretación de Lola Trujillo en La que se avecina le dio amplia visibilidad popular. En cine, ha protagonizado títulos que han recorrido festivales y taquilla.

Películas y papeles que marcaron su carrera

Su filmografía es variada y abarca géneros como el terror, la comedia y el drama. Entre sus papeles más recordados están:

Dagon: la secta del mar

20 centímetros

El Calentito

Sexykiller, morirás por ella

Carne de neón

Las brujas de Zugarramurdi

Musarañas (papel que le valió una nominación al Goya)

El fotógrafo de Mauthausen

Pieles

El crack cero

Series recientes y presencia en plataformas

En la última etapa profesional, Macarena ha aumentado su visibilidad en plataformas de streaming. Forma parte del reparto de Sagrada Familia, una serie que la acerca a nuevas audiencias.

Su paso por Netflix refuerza una trayectoria que sigue evolucionando entre registros dramáticos y comédicos.

El ascenso a la fama: claves y momentos decisivos

Su reconocimiento público llegó por etapas. Primero destacó en cine y luego saltó a una mayor popularidad por televisión.

Premisa inicial: papeles en cine de género que atrajeron atención crítica. Despegue masivo: el personaje de Lola en La que se avecina consolidó su imagen popular.

Su versatilidad le ha permitido transitar sin barreras entre teatro, cine comercial e historias más independientes.

Vida personal y presencia en redes

Macarena mantiene un equilibrio entre lo público y lo íntimo. Comparte momentos laborales y familiares en redes, sin renunciar a su privacidad.

Sus cuentas muestran el detrás de escena de proyectos y viajes.

Comparte imágenes con su pareja y su hijo, pero protege detalles de la vida privada.

En redes aparece como una profesional comprometida con su oficio.

Datos breves que interesan

Profesión: actriz con más de 20 años de carrera.

Formación: estudios en Estados Unidos y en el Rose Bruford College de Londres.

Residencia principal: Alt Empordà, Girona. Piso en Madrid por trabajo.

Familia: casada con Aldo Comas desde 2013. Tienen un hijo llamado Dante.

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