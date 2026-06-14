Clint Eastwood: retirada en duda tras polémicas palabras de su hijo Scott

El debate sobre si Clint Eastwood se ha retirado del cine vuelve a agitar a la industria tras las declaraciones encontradas de sus hijos. Mientras unos afirman que el director ya colgó la claqueta, otros siembran dudas y recuerdan su inagotable legado creativo.

Palabras contrapuestas de sus hijos que reavivan la polémica sobre el retiro de Clint Eastwood

Las versiones familiares han alimentado la incertidumbre. Por un lado, Kyle Eastwood aseguró desde un escenario en Francia que su padre está jubilado. Por el otro, Scott Eastwood relativizó ese anuncio en una entrevista, dejando la puerta abierta.

La postura pública de Kyle

En noviembre de 2025, Kyle, músico y colaborador en algunos proyectos, dijo que “ahora está jubilado, tiene 95 años”. Sus palabras llegaron durante un concierto y se interpretaron como un anuncio informal del final de la carrera del cineasta.

La réplica de Scott y su visión personal

Scott explicó que no ha escuchado a su padre declarar su retiro. “Ya veremos. No he oído nada de eso salir de su boca”, afirmó al ser preguntado por el asunto. Añadió elogios hacia la obra de Eastwood y su capacidad creativa.

Lo que ha dicho Clint Eastwood sobre su edad y su trabajo

El propio Eastwood ha lanzado mensajes optimistas sobre la vejez y su rendimiento creativo. En una entrevista comentó que no existe una razón para asumir un declive inmediato por la edad.

Sus palabras, traducidas, subrayan: “No hay razón para que un hombre no pueda mejorar con la edad”. Esa declaración alimenta la idea de que su retiro, si existe, no responde a motivos de salud visibles.

Último proyecto conocido: ¿fue ‘Jurado Nº 2’ su despedida?

La última película que dirigió Eastwood fue Jurado Nº 2, estrenada en 2024. El drama judicial contó con Nicholas Hoult como protagonista y marcó el cierre temporal de su actividad pública como cineasta.

Película más reciente como director: Jurado Nº 2 (2024) .

. Protagonista destacado: Nicholas Hoult .

. Desde entonces, no se han anunciado nuevos proyectos oficiales.

Repaso a una carrera extensa y reconocida

Si Jurado Nº 2 resultara ser su último filme, su trayectoria sigue siendo imponente. Eastwood acumula décadas en cine como actor y director.

Más de 70 créditos como actor.

como actor. Alrededor de 45 películas dirigidas.

dirigidas. 11 nominaciones a los Premios Oscar y 4 victorias en categorías de mejor director y mejor película.

a los Premios Oscar y en categorías de mejor director y mejor película. Galardones destacados por Sin perdón (1992) y Million Dollar Baby (2004).

Fechas clave y contexto reciente

Mayo de 2024: declaraciones públicas de Eastwood sobre su salud y creatividad.

2024: estreno de Jurado Nº 2 como su trabajo más reciente.

20 de noviembre de 2025: Kyle habla en un concierto y afirma que su padre está jubilado.

31 de mayo (año reciente): Eastwood cumplió 96 años, un dato que recuerda su longevidad.

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