Irán: guerra puede durar años y ya cuesta 27.000 millones a la UE, alerta Von der Leyen

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, alertó ante el pleno de Estrasburgo sobre el impacto económico y energético que está dejando la guerra en Oriente Próximo. Sus declaraciones subrayan la urgencia de reducir la dependencia de combustibles importados y acelerar la transformación hacia una energía más limpia y local.

El coste directo del conflicto en cifras

Von der Leyen explicó que 60 días de hostilidades han supuesto un fuerte golpe financiero para la Unión Europea. Según sus cálculos, el aumento en la factura por combustibles fósiles supera los 27.000 millones de euros.

Periodo analizado: 60 días.

Impacto estimado: más de 27.000 millones .

. Equivalente aproximado: 500 millones de euros al día.

La presidenta insistió en que este gasto extra no ha generado más energía disponible en el mercado. Para ella, esa discrepancia revela una vulnerabilidad estratégica de Europa.

Dependencia energética: un riesgo para la seguridad

El debate en el Parlamento puso sobre la mesa la relación entre seguridad exterior y seguridad energética. Von der Leyen señaló que la excesiva dependencia de las importaciones hace al bloque vulnerable ante crisis externas.

Ejemplo positivo: países con más energía baja en carbono resisten mejor.

Ejemplo concreto: Suecia, con gran proporción de renovables y nuclear.

Consecuencia económica: la factura energética puede dispararse sin aportar más suministro.

Por ello, la Comisión aboga por reducir la dependencia de los combustibles fósiles y por fomentar la producción local de energía limpia y asequible.

Demandas diplomáticas y seguridad marítima

Además del impacto económico, Von der Leyen reclamó iniciativas diplomáticas para lograr un fin estable al conflicto. Pidió, en particular, la restauración de la libre navegación en el estrecho de Ormuz.

Objetivo: navegación sin peajes ni obstáculos.

Condición: cualquier acuerdo de paz debe abordar el programa nuclear y los misiles balísticos de Irán.

La presidenta insistió en que la seguridad marítima es esencial para evitar nuevas disrupciones en los flujos comerciales energéticos.

Electrificar Europa: una respuesta estratégica

Von der Leyen propuso la electrificación como vía para aumentar la resiliencia económica y energética del continente. Planteó que Europa, con pocos recursos fósiles, debe liderar la transición eléctrica.

Ventajas de priorizar la electricidad

Menos exposición a la volatilidad de los precios del gas.

Mejor competitividad industrial y ahorro para hogares.

Impulso a energías renovables y a tecnologías limpias.

La Comisión recuerda que quedan recursos en el presupuesto comunitario que pueden acelerar este cambio. Von der Leyen destacó que aún hay disponibles alrededor de 95.000 millones de euros.

Estos fondos, dijo, pueden servir para promover la electrificación en transporte, industria y calefacción, y para mejorar la seguridad económica.

Retos presupuestarios: Next Generation y nuevas fuentes de ingresos

La líder comunitaria alertó sobre la complicada ecuación fiscal que se avecina a partir de 2028. Ese año empezarán los reembolsos vinculados al paquete de recuperación Next Generation.

Mayor presión en las cuentas públicas desde 2028.

Necesidad de financiar prioridades emergentes: competitividad, defensa y seguridad.

Sin recortes en políticas clave como la PAC o la cohesión.

Frente a esa tensión, la Comisión propone un paquete de nuevos recursos propios. La idea es crear fuentes de ingresos diversificadas, ligadas a políticas europeas y con capacidad de generar ingresos estables.

Von der Leyen considera que esos nuevos ingresos son la vía para alinear ambición política y capacidad financiera en la UE.

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