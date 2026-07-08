AVE pierde 15% de viajeros en abril: cae casi 20% anual

El transporte ferroviario interurbano registró en abril un retroceso notable, según las cifras provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE). La caída afecta con especial fuerza a la alta velocidad, mientras otros modos como el autobús y el metro muestran recuperación.

Retroceso en la alta velocidad y larga distancia: cifras y causas

En abril, los trenes de larga distancia perdieron terreno. El INE sitúa el total de viajeros en 3,86 millones, un descenso del 13,7% interanual. La alta velocidad (AVE, Avlo, Ouigo e Iryo) sufrió aún más: 3,1 millones de pasajeros, un 15% menos.

Factores que influyeron: suspensión de servicios en algunos trayectos y cortes en el tráfico.

Impacto acumulado: en los primeros cuatro meses del año, la larga distancia cayó un 18% .

. La alta velocidad acumuló una bajada del 19,6% en ese mismo periodo.

Otros segmentos del ferrocarril: Cercanías y media distancia

El comportamiento no fue homogéneo dentro del tren. Algunos servicios mantuvieron más demanda que otros.

Cercanías: 47,7 millones de viajeros en abril, con una caída del 2,2% .

de viajeros en abril, con una caída del . Media distancia: 3,8 millones , lo que supone un descenso del 7,6% .

, lo que supone un descenso del . Sumando todas las modalidades ferroviarias interurbanas, el volumen total se situó en 55,4 millones, un 3,5% menos que un año antes.

El transporte urbano se recupera: metro y autobús al alza

El transporte urbano mostró signos claros de recuperación en abril. Más de 318,4 millones de viajes sitúan este segmento en crecimiento.

Incremento anual del transporte urbano: 8,4% .

. Metro: subió un 9,8% en tasa interanual.

en tasa interanual. Autobús urbano: avanzó un 7,4% .

. Dentro del urbano, el transporte por autobús creció 4,7% específicamente.

El metro aumentó en casi todas las ciudades. La excepción fue Málaga, que registró una caída del 4,9%. Sevilla lideró el repunte, con un crecimiento del 19,8%.

Subidas por autobús y diferencias regionales

El autobús interurbano y urbano sumó viajeros en todo el país, aunque con variaciones territoriales.

Interurbano: aumento global del 1,2% , con más de 140,4 millones de viajeros en abril.

, con más de de viajeros en abril. Autobús por comunidades: tasas positivas en todas las regiones.

Regiones con mayor crecimiento

Extremadura : 20,1% .

: . Castilla-La Mancha : 12,6% .

: . Castilla y León: 10,4%.

Regiones con avances más moderados

Aragón : 2,8% .

: . Comunitat Valenciana : 3,6% .

: . Comunidad de Madrid: 7,3%.

Transporte aéreo e interinsular: crecimiento moderado

El avión recuperó pasajeros en abril. El total alcanzó 4,1 millones, con un avance del 3,2%.

Tráfico peninsular: creció un 7,9% y llegó a 1,5 millones .

y llegó a . Transporte interinsular: subió un 3,1% , superando los 547.000 pasajeros.

, superando los pasajeros. Por contraste, el transporte marítimo registró un descenso del 11,2%.

Transporte especial y discrecional: cifras al alza

Los servicios especiales muestran fortaleza en abril. El conjunto de transporte especial y discrecional creció respecto al año anterior.

Total transporte especial y discrecional: 45,6 millones , un aumento del 6,1% .

, un aumento del . Transporte especial: creció un 10,2% y superó los 27 millones de viajeros.

y superó los de viajeros. Dentro del especial: escolar aumentó 11,9% ; laboral, 4,9% .

; laboral, . Transporte discrecional: subió un 0,6%, con más de 18,5 millones de viajeros.

Balance general y desplazamientos interurbanos

Al analizar todas las formas de transporte ferroviario, el total de desplazamientos interurbanos en tren retrocedió. En abril se registraron 55,4 millones de viajes, un descenso del 3,5% interanual.

Comparativa enero–abril: la larga distancia acumuló un descenso del 18% .

. La preferencia por autobús y metro ha moderado parte del impacto del retroceso ferroviario.

Artículos similares

Califica esto post