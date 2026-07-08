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AVE pierde 15% de viajeros en abril: cae casi 20% anual

Clelia Olivárez

Golpe al tren de alta velocidad: pierde un 15% de viajeros en abril y casi un 20% en el año
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El transporte ferroviario interurbano registró en abril un retroceso notable, según las cifras provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE). La caída afecta con especial fuerza a la alta velocidad, mientras otros modos como el autobús y el metro muestran recuperación.

Retroceso en la alta velocidad y larga distancia: cifras y causas

En abril, los trenes de larga distancia perdieron terreno. El INE sitúa el total de viajeros en 3,86 millones, un descenso del 13,7% interanual. La alta velocidad (AVE, Avlo, Ouigo e Iryo) sufrió aún más: 3,1 millones de pasajeros, un 15% menos.

  • Factores que influyeron: suspensión de servicios en algunos trayectos y cortes en el tráfico.

  • Impacto acumulado: en los primeros cuatro meses del año, la larga distancia cayó un 18%.

  • La alta velocidad acumuló una bajada del 19,6% en ese mismo periodo.

Otros segmentos del ferrocarril: Cercanías y media distancia

El comportamiento no fue homogéneo dentro del tren. Algunos servicios mantuvieron más demanda que otros.

  • Cercanías: 47,7 millones de viajeros en abril, con una caída del 2,2%.

  • Media distancia: 3,8 millones, lo que supone un descenso del 7,6%.

  • Sumando todas las modalidades ferroviarias interurbanas, el volumen total se situó en 55,4 millones, un 3,5% menos que un año antes.

El transporte urbano se recupera: metro y autobús al alza

El transporte urbano mostró signos claros de recuperación en abril. Más de 318,4 millones de viajes sitúan este segmento en crecimiento.

  • Incremento anual del transporte urbano: 8,4%.

  • Metro: subió un 9,8% en tasa interanual.

  • Autobús urbano: avanzó un 7,4%.

  • Dentro del urbano, el transporte por autobús creció 4,7% específicamente.

El metro aumentó en casi todas las ciudades. La excepción fue Málaga, que registró una caída del 4,9%. Sevilla lideró el repunte, con un crecimiento del 19,8%.

Subidas por autobús y diferencias regionales

El autobús interurbano y urbano sumó viajeros en todo el país, aunque con variaciones territoriales.

  • Interurbano: aumento global del 1,2%, con más de 140,4 millones de viajeros en abril.

  • Autobús por comunidades: tasas positivas en todas las regiones.

Regiones con mayor crecimiento

  • Extremadura: 20,1%.

  • Castilla-La Mancha: 12,6%.

  • Castilla y León: 10,4%.

Regiones con avances más moderados

  • Aragón: 2,8%.

  • Comunitat Valenciana: 3,6%.

  • Comunidad de Madrid: 7,3%.

Transporte aéreo e interinsular: crecimiento moderado

El avión recuperó pasajeros en abril. El total alcanzó 4,1 millones, con un avance del 3,2%.

  • Tráfico peninsular: creció un 7,9% y llegó a 1,5 millones.

  • Transporte interinsular: subió un 3,1%, superando los 547.000 pasajeros.

  • Por contraste, el transporte marítimo registró un descenso del 11,2%.

Transporte especial y discrecional: cifras al alza

Los servicios especiales muestran fortaleza en abril. El conjunto de transporte especial y discrecional creció respecto al año anterior.

  • Total transporte especial y discrecional: 45,6 millones, un aumento del 6,1%.

  • Transporte especial: creció un 10,2% y superó los 27 millones de viajeros.

  • Dentro del especial: escolar aumentó 11,9%; laboral, 4,9%.

  • Transporte discrecional: subió un 0,6%, con más de 18,5 millones de viajeros.

Balance general y desplazamientos interurbanos

Al analizar todas las formas de transporte ferroviario, el total de desplazamientos interurbanos en tren retrocedió. En abril se registraron 55,4 millones de viajes, un descenso del 3,5% interanual.

  • Comparativa enero–abril: la larga distancia acumuló un descenso del 18%.

  • La preferencia por autobús y metro ha moderado parte del impacto del retroceso ferroviario.

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