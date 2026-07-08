AVE pierde 15% de viajeros en abril: cae casi 20% anual

El transporte ferroviario interurbano registró en abril un retroceso notable, según las cifras provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE). La caída afecta con especial fuerza a la alta velocidad, mientras otros modos como el autobús y el metro muestran recuperación.
Retroceso en la alta velocidad y larga distancia: cifras y causas
En abril, los trenes de larga distancia perdieron terreno. El INE sitúa el total de viajeros en 3,86 millones, un descenso del 13,7% interanual. La alta velocidad (AVE, Avlo, Ouigo e Iryo) sufrió aún más: 3,1 millones de pasajeros, un 15% menos.
- Factores que influyeron: suspensión de servicios en algunos trayectos y cortes en el tráfico.
- Impacto acumulado: en los primeros cuatro meses del año, la larga distancia cayó un 18%.
- La alta velocidad acumuló una bajada del 19,6% en ese mismo periodo.
Otros segmentos del ferrocarril: Cercanías y media distancia
El comportamiento no fue homogéneo dentro del tren. Algunos servicios mantuvieron más demanda que otros.
- Cercanías: 47,7 millones de viajeros en abril, con una caída del 2,2%.
- Media distancia: 3,8 millones, lo que supone un descenso del 7,6%.
- Sumando todas las modalidades ferroviarias interurbanas, el volumen total se situó en 55,4 millones, un 3,5% menos que un año antes.
El transporte urbano se recupera: metro y autobús al alza
El transporte urbano mostró signos claros de recuperación en abril. Más de 318,4 millones de viajes sitúan este segmento en crecimiento.
- Incremento anual del transporte urbano: 8,4%.
- Metro: subió un 9,8% en tasa interanual.
- Autobús urbano: avanzó un 7,4%.
- Dentro del urbano, el transporte por autobús creció 4,7% específicamente.
El metro aumentó en casi todas las ciudades. La excepción fue Málaga, que registró una caída del 4,9%. Sevilla lideró el repunte, con un crecimiento del 19,8%.
Subidas por autobús y diferencias regionales
El autobús interurbano y urbano sumó viajeros en todo el país, aunque con variaciones territoriales.
- Interurbano: aumento global del 1,2%, con más de 140,4 millones de viajeros en abril.
- Autobús por comunidades: tasas positivas en todas las regiones.
Regiones con mayor crecimiento
- Extremadura: 20,1%.
- Castilla-La Mancha: 12,6%.
- Castilla y León: 10,4%.
Regiones con avances más moderados
- Aragón: 2,8%.
- Comunitat Valenciana: 3,6%.
- Comunidad de Madrid: 7,3%.
Transporte aéreo e interinsular: crecimiento moderado
El avión recuperó pasajeros en abril. El total alcanzó 4,1 millones, con un avance del 3,2%.
- Tráfico peninsular: creció un 7,9% y llegó a 1,5 millones.
- Transporte interinsular: subió un 3,1%, superando los 547.000 pasajeros.
- Por contraste, el transporte marítimo registró un descenso del 11,2%.
Transporte especial y discrecional: cifras al alza
Los servicios especiales muestran fortaleza en abril. El conjunto de transporte especial y discrecional creció respecto al año anterior.
- Total transporte especial y discrecional: 45,6 millones, un aumento del 6,1%.
- Transporte especial: creció un 10,2% y superó los 27 millones de viajeros.
- Dentro del especial: escolar aumentó 11,9%; laboral, 4,9%.
- Transporte discrecional: subió un 0,6%, con más de 18,5 millones de viajeros.
Balance general y desplazamientos interurbanos
Al analizar todas las formas de transporte ferroviario, el total de desplazamientos interurbanos en tren retrocedió. En abril se registraron 55,4 millones de viajes, un descenso del 3,5% interanual.
- Comparativa enero–abril: la larga distancia acumuló un descenso del 18%.
- La preferencia por autobús y metro ha moderado parte del impacto del retroceso ferroviario.
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Economista y analista apasionada por las finanzas y los negocios, Clelia ofrece un enfoque profundo sobre la economía española e internacional, desglosando tendencias y datos complejos para todos los lectores.