Inflación 3,2% resiste a la guerra en Irán: la energía volátil no la dispara

La inflación en España se mantiene en niveles elevados en mayo, con el Índice de Precios de Consumo estancado en el 3,2% interanual. Mientras tanto, la tasa subyacente sorprende al alza y el Ejecutivo insiste en que sus medidas y el impulso a las renovables amortiguan el impacto del conflicto en Oriente Medio.

Principales cifras del IPC de mayo que conviene recordar

IPC interanual: 3,2% en mayo, igual que la cifra adelantada.

3,2% en mayo, igual que la cifra adelantada. Inflación subyacente: elevada al 3%, una décima más que la estimación previa.

elevada al 3%, una décima más que la estimación previa. IPCA (armonizado): sube hasta el 3,6% interanual.

sube hasta el 3,6% interanual. Variación mensual: el IPC aumentó un 0,1% respecto a abril.

el IPC aumentó un 0,1% respecto a abril. Electricidad y gas: tasas negativas en mayo, -5,5% y -9,7% interanual.

Qué impulsó la subida y qué la contuvo

El Instituto Nacional de Estadística atribuye el tirón alcista en mayo a algunos capítulos concretos. El transporte fue uno de los motores, por el encarecimiento de los billetes aéreos. También sumaron las actividades de ocio y viajes, especialmente los paquetes turísticos que no bajaron tanto como hace un año.

En sentido contrario, se observaron descensos en el vestido y el calzado. Además, la inflación de los alimentos y bebidas no alcohólicas se moderó hasta el 2,2%, cuatro décimas menos que en abril. Ese ajuste obedeció, sobre todo, a la evolución de frutas, hortalizas, legumbres y patatas.

El Gobierno: medidas, efecto estimado y reuniones sectoriales

Desde el Ejecutivo sostienen que las acciones puestas en marcha han ayudado a contener la presión de precios. Calculan que el Plan de Respuesta ante el conflicto en Oriente Medio ha moderado la inflación general en algo más de un punto porcentual.

Ronda de encuentros con sectores clave

Tras la cita con agentes sociales a finales de mayo, el Gobierno ha arrancado una ronda sectorial. En las últimas semanas se reunieron con patronales del transporte, la logística y la distribución. En las próximas dos semanas habrá reuniones con los sectores energético, agroalimentario e industrial.

Medidas fiscales y su calendario

Desde el 1 de junio se ha iniciado la desactivación gradual de la rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad y en el IVA de electricidad y combustibles para calefacción.

y en el IVA de electricidad y combustibles para calefacción. Las bonificaciones del Impuesto sobre la Producción de la Energía Eléctrica seguirán vigentes hasta el 30 de junio.

Las reducciones fiscales sobre carburantes (tipos reducidos del Impuesto sobre Hidrocarburos, IVA al 10% y devoluciones parciales del gasóleo profesional) se mantienen hasta el 30 de junio.

Continuarán las ayudas sectoriales a agricultores y transportistas.

El bono social eléctrico seguirá con descuentos reforzados para hogares vulnerables: 42,5% y 57,5% según el grado de vulnerabilidad.

Cómo se traslada esto a hogares y empresas

El incremento del transporte y de los paquetes turísticos pesa más en la inflación de servicios. Las familias sienten la moderación en algunas partidas de la cesta, como la fruta y las verduras.

Los precios de la energía, sin embargo, son volátiles. El Ministerio de Economía destaca que la apuesta por las renovables y la soberanía energética ha ayudado a contener las subidas en electricidad y gas.

La subida inesperada de la inflación subyacente

El INE corrigió al alza la cifra de núcleo. La inflación subyacente llegó al 3%, una décima más que la cifra adelantada y dos décimas por encima del registro de abril. Esa evolución refleja tensiones internas en precios sin incluir la energía ni los alimentos no elaborados.

En términos mensuales, la variación fue leve. El IPC subió un 0,1% frente a abril, acumulando ya cuatro meses consecutivos al alza.

Datos por capítulos y señales a seguir

Transporte: principal detonante al alza, con alzas en billetes aéreos.

principal detonante al alza, con alzas en billetes aéreos. Ocio y turismo: paquetes turísticos que se encarecieron respecto al año anterior.

paquetes turísticos que se encarecieron respecto al año anterior. Alimentación: desaceleración por frutas y hortalizas.

desaceleración por frutas y hortalizas. Energia: electricidad y gas con tasas negativas que alivian el índice general.

Qué vigilar en los próximos meses

El seguimiento del Gobierno será cercano. Las autoridades analizan minuto a minuto la evolución de los precios, los efectos de las medidas temporales y la respuesta de los sectores más afectados.

La continuidad de algunas exenciones y su adaptación más allá del 30 de junio será una decisión relevante para la inflación futura. El mercado laboral, la demanda interna y la evolución del conflicto en Oriente Medio marcarán el ritmo.

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