sénior: estamos perdiendo un enorme caudal de experiencia y sabiduría

En el VII Seminario Académico 2026 sobre los retos de la nueva longevidad, expertos reunidos por Ageingnomics, Fundación Mapfre y la Universidad Carlos III de Madrid pusieron en el centro una pregunta clave: ¿cómo transformar más años de vida en más años de calidad? Las intervenciones cruzaron la biología, la economía, la ciudad y el trabajo. El debate subrayó que la longevidad plantea oportunidades y exigencias para la sociedad.

Longevidad vs. esperanza de vida: una frontera científica y social

Varios ponentes aclararon la diferencia entre esperanza de vida y longevidad. La primera es una media estadística. La segunda alude al límite biológico de la especie.

La medicina moderna ha reducido muertes prematuras. Eso permite que más personas alcancen edades avanzadas.

Pero vivir más años no equivale automáticamente a vivir mejor. La discusión pasó de contar años a mejorar la calidad y la autonomía.

El capital social que representan las personas mayores

La universidad y la sociedad civil defendieron que los mayores son una fuente de conocimiento y experiencia. No deben ser invisibilizados por prejuicios culturales.

Expertos reclamaron enfoques transversales. El envejecimiento toca salud, empleo, tecnología e igualdad intergeneracional.

Alianzas entre universidades, administraciones e iniciativa privada.

entre universidades, administraciones e iniciativa privada. Políticas que eviten el edadismo en empleo y servicios.

que eviten el edadismo en empleo y servicios. Activos mayores de 55 años considerados como motor económico y social.

Valor económico y laboral de la población sénior

En España hay ya más de 16,7 millones de personas mayores que suponen alrededor del 34% de la población.

La experiencia combinada con el talento joven fortalece empresas y organizaciones.

Se destacó que las personas sénior aportan técnica, estabilidad y criterio en la toma de decisiones.

Innovación médica: diagnóstico temprano y prevención del deterioro

La medicina del futuro, dijeron investigadores, será preventiva, personalizada y accesible.

Un avance reseñado fue una prueba no invasiva basada en biomarcadores salivales. Esta herramienta permite detectar cambios cerebrales antes de que aparezcan síntomas.

SALVIA se presentó como un ejemplo de cambio de paradigma. La saliva puede reflejar procesos del cerebro y facilitar diagnósticos tempranos.

Beneficios de un enfoque preventivo

Detección precoz de deterioro cognitivo.

Intervenciones personalizadas antes de la pérdida funcional.

Mayor accesibilidad a pruebas diagnósticas.

Medir el envejecimiento: hacia herramientas predictivas

Investigadores propusieron indicadores que vayan más allá de diagnósticos puntuales.

Se presentaron dos soluciones complementarias:

Un Índice de Resiliencia de Envejecimiento (IR) para identificar trayectorias y patrones de enfermedad.

para identificar trayectorias y patrones de enfermedad. Modelos digitales de edad cerebral que usan pruebas neuropsicológicas y inteligencia artificial.

Estas herramientas buscan anticiparse al deterioro y adaptar intervenciones según el perfil de cada persona.

Conciliación laboral y responsabilidad de cuidado

El aumento de dependencias en la familia impacta en la vida laboral. Entre el 40% y el 60% de los trabajadores manifiesta conflicto trabajo-familia relacionado con el cuidado de mayores.

La nueva longevidad exige integrar el cuidado de padres y madres mayores en las políticas de empleo.

Flexibilidad horaria real.

Permisos y recursos específicos para caregiving.

Servicios de apoyo locales que reduzcan la carga sobre las familias.

Cuando las empresas apoyan la conciliación, aumentan el bienestar y la satisfacción laboral.

Envejecimiento urbano: ciudades que deben adaptarse

La mayoría de las personas mayores vive en zonas urbanas. El crecimiento de este grupo es más rápido en ciudades.

El envejecimiento urbano plantea retos en vivienda, movilidad y servicios públicos.

Existen desigualdades territoriales que requieren respuestas diferenciadas según contexto demográfico.

Diseño de espacios accesibles.

Transporte adaptado.

Políticas públicas que consideren mapas de envejecimiento por barrio.

Sostenibilidad del seguro de salud ante vidas más largas

Se alertó sobre una brecha de aseguramiento. Las personas mayores siguen infrarrepresentadas en seguros privados.

Esto aumenta la presión sobre la sanidad pública en un contexto de mayor gasto sanitario por edad.

Una propuesta fue un seguro de salud vitalicio con primas estables. El objetivo es evitar incrementos inasumibles en edades avanzadas.

Diseños que incorporen inflación y costes sanitarios.

Primas sostenibles a lo largo de la vida.

Mejor acceso a la atención privada sin aumentar vulnerabilidad.

Vivir más años no debe traducirse en mayor precariedad sanitaria. El aseguramiento debe evolucionar para garantizar equidad y dignidad.

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