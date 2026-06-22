Hijas de Zapatero imputadas en el caso Plus Ultra: juez rechaza citar a Pedro Saura

El juez del Juzgado Central de Instrucción, José Luis Calama Teixeira, ha ordenado citar como investigadas a Laura y Alba Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y a la colaboradora próxima Gertrudis Alcázar, dentro de una pieza separada del conocido como caso Plus Ultra. La decisión abre una nueva fase en la investigación sobre presuntos movimientos de fondos vinculados al rescate de la aerolínea.

Quiénes han sido llamadas a declarar y por qué

La providencia judicial señala a tres personas como objeto de investigación. Se trata de:

Laura Rodríguez Espinosa .

. Alba Rodríguez Espinosa .

. Gertrudis Alcázar, colaboradora del entorno familiar.

La medida responde a una petición presentada por la acusación popular ejercida por el Partido Popular y por el Ministerio Fiscal. El auto adjunta indicios que, según el juez, justifican su citación como investigadas.

Elementos que apuntan a la implicación de las hijas

La resolución destaca el rol societario de las hijas en una mercantil vinculada al expediente. Esa condición agrava la sospecha de su participación en la trama.

Datos clave sobre la empresa señalada

La sociedad aparece registrada como Whathefav SL .

. En su sede se practicó previamente una entrada y registro.

Se detectaron facturas emitidas con conceptos genéricos y sin prestación efectiva de servicios.

La firma habría funcionado como nodo de un circuito de fondos entre varias sociedades.

entre varias sociedades. Se registraron transferencias desde entidades que guardan relación con Zapatero.

Según el auto, Zapatero figura como autorizado en las cuentas bancarias de sus hijas.

El papel imputado a Gertrudis Alcázar y las pruebas incautadas

El auto se remite a correos intervenidos y a un registro en una oficina de la calle Ferraz. Esos elementos son determinantes para la citación.

En el registro se localizaron comunicaciones entre Alcázar y un tercero identificado como Cristóbal Cano .

. Los correos tratan sobre los conceptos y los importes que debían aparecer en determinadas facturas.

El juez interpreta esos intercambios como indicio de facturación sin respaldo real.

Personas cuya imputación fue denegada por el momento

La decisión judicial no acepta todas las peticiones planteadas por la acusación popular. De momento, quedan fuera de esta pieza otras personas que habían sido solicitadas para ser investigadas.

Quedan sin imputar, por ahora, figuras como José Luis Ábalos.

También se deniega la citación para Koldo García y Carlos Alberto Parra.

Igualmente se rechazó tomar declaración como testigo a Pedro Saura García, actual presidente de Correos.

El auto recuerda que Saura era secretario de Estado del Ministerio de Transportes cuando se produjo el rescate a Plus Ultra.

Negativa a medidas cautelares económicas solicitadas

La acusación popular pidió la imposición de una fianza o, subsidiariamente, un embargo por el importe de la ayuda pública a Plus Ultra. El juez lo ha rechazado.

En su razonamiento, Calama subraya que esta pieza separada investiga conductas concretas, como el presunto tráfico de influencias y el blanqueo de capitales. No pretende, por tanto, dirimir la legalidad global del rescate.

Alcance procesal: responsabilidades civiles y legitimación

El auto plantea límites sobre las facultades de la acusación popular. Según la resolución:

La acusación popular no tiene legitimación para solicitar medidas dirigidas a asegurar responsabilidades civiles.

Esas medidas reservadas corresponden a quienes ostenten la condición de perjudicados.

Plazos procesales y próximos pasos

El auto no fija de momento la fecha para la declaración de las tres investigadas. Sobre los recursos, la resolución indica:

Recurso de reforma: plazo de 3 días.

Recurso de apelación: plazo de 5 días, que puede presentarse de forma subsidiaria o independiente.

La instrucción continuará con la práctica de diligencias complementarias y con la evaluación de las pruebas ya incautadas.

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