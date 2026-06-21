Fenómeno en España y Europa: Mario Picazo explica por qué no tiene nada que ver con décadas atrás

En España y buena parte de Europa se percibe un calentamiento inusual que sorprende a ciudadanos y climatólogos. Mario Picazo advierte que lo que ocurre ahora tiene matices distintos a episodios pasados y que conviene estar atentos a los próximos meses.

Temperaturas fuera de lo esperado: nuevas señales en mayo y junio

Los termómetros marcan valores cada vez más altos para la época. Esa tendencia genera incertidumbre sobre si volveremos a la climatología típica de primavera.

Lo que antes parecía excepcional hoy aparece con mayor frecuencia. Las noches suaves y las jornadas más cálidas anticipan un patrón que podría consolidarse.

Olas de calor más tempranas y persistentes.

más tempranas y persistentes. Aumento de registros térmicos en zonas urbanas.

Mayor riesgo para sectores vulnerables: salud y agricultura.

Mario Picazo explica el papel de El Niño en el escenario actual

El meteorólogo describe que un posible evento de El Niño está tomando forma, pero que su evaluación resulta más compleja que antes.

Según Picazo, hoy los océanos presentan temperaturas de base elevadas. Esa situación hace difícil diferenciar un El Niño clásico de un océano globalmente más caliente.

Los científicos ya no miran solo la temperatura superficial. También analizan el calor acumulado en profundidad, los vientos alisios y la respuesta de la atmósfera tropical.

Por qué un El Niño ahora puede tener efectos distintos

Si El Niño se desarrolla sobre un océano ya caliente, puede liberar más humedad y calor a la atmósfera.

Eso incrementa la probabilidad de olas de calor globales y de lluvias extremas en regiones concretas.

Los patrones de sequía y precipitaciones pueden intensificarse en áreas vulnerables.

Impactos probables para 2026 y posibles sorpresas meteorológicas

Si el evento de 2026 resulta intenso, podría actuar como un refuerzo del calentamiento ya observado.

Mayor frecuencia de récords térmicos a escala global.

a escala global. Olas de calor continentales más largas y severas.

Estrés para ecosistemas marinos, incluidos los arrecifes de coral.

Redistribución de lluvias y cambios en la actividad ciclónica: menos huracanes en el Atlántico y más en el Pacífico oriental.

Cómo se sigue la evolución: indicadores y vigilancia

Los centros meteorológicos combinan múltiples indicadores para confirmar un El Niño. No basta con una mancha cálida en la superficie.

Temperatura superficial del mar (SST) y anomalías. Contenido de calor en capas profundas. Comportamiento de los vientos alisios y la presión atmosférica. Respuesta de la atmósfera tropical y patrones de circulación.

Estos datos permiten distinguir entre un calentamiento pasajero y una oscilación ligada al sistema océano-atmósfera.

Consejos prácticos y medidas a considerar en España

Ante la posibilidad de un periodo más cálido y extremo, conviene tomar medidas sencillas para reducir riesgos.

Seguir avisos meteorológicos y actualizaciones oficiales.

Proteger a personas vulnerables y a la infancia durante olas de calor.

Prever riegos y ajustar cultivos ante cambios en la pluviometría.

Promover prácticas para mitigar el impacto en ecosistemas marinos.

Artículos similares

Califica esto post