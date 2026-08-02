Revolut 110.000 millones: venta de acciones a empleados dispara su valor

Revolut ha abierto un nuevo capítulo en su crecimiento al permitir a parte de su plantilla convertir participaciones en efectivo. La operación coincide con una valoración que ha escalado de forma notable en menos de un año, y vuelve a situar al neobanco entre las fintech más valoradas del mundo.

Venta secundaria para empleados: qué está pasando y por qué importa

La compañía ha iniciado un proceso de venta secundaria dirigido a empleados con acciones. Esta fórmula permite obtener liquidez sin necesidad de salir a bolsa. Es una práctica habitual en el sector tecnológico y en fintech en rápido crecimiento.

Cómo funciona la operación

Algunos empleados podrán vender parte de su participación.

El proceso no implica una oferta pública.

Los detalles finales, como el precio exacto por acción, se conocerán al cierre.

Precio y valoración estimados

Fuentes del sector sitúan el precio aproximado en torno a 2 dólares por acción. Revolut no ha confirmado esa cifra. La operación indica una valoración aproximada de 115.000 millones de dólares, según las estimaciones que circulan en el mercado.

Evolución de la valoración: el salto en menos de un año

El salto en la valoración muestra la velocidad del crecimiento de la fintech. En los últimos movimientos privados se han registrado cambios significativos.

2024: valoración cerca de 45.000 millones de dólares. Noviembre de 2025: la cifra subió hasta aproximadamente 75.000 millones. Ahora: el valor se sitúa en torno a 115.000 millones de dólares.

Reacción oficial y plazos del proceso

Revolut ha confirmado que el proceso está en marcha, pero ha evitado ofrecer detalles mientras continúa.

La compañía afirma que informará al finalizar la operación.

No hará comentarios interinos sobre términos ni montos.

La cifra final de valoración y el precio por acción se publicarán una vez concluido el proceso.

Resultados financieros: récord de beneficios y trayectoria rentable

El momento de la venta secundaria coincide con cifras financieras sólidas. Revolut cerró el ejercicio 2025 con un beneficio notable.

Beneficio récord : 1.305 millones de libras, alrededor de 1.500 millones de euros.

: 1.305 millones de libras, alrededor de 1.500 millones de euros. Incremento de beneficio del 65% respecto al año anterior.

respecto al año anterior. La empresa encadena cinco años consecutivos de rentabilidad.

Usuarios y metas: expansión global y objetivos de crecimiento

El neobanco mantiene ambiciosos objetivos de captación de clientes. Su base de usuarios crece de forma sostenida.

Cuenta ya con más de 70 millones de clientes en el mundo.

en el mundo. Se marca como objetivo alcanzar los 100 millones a mediados de 2027.

España como eje estratégico: cifras y apuestas locales

El mercado español destaca dentro de la estrategia internacional de Revolut. La compañía ha ido reforzando su posición en el país.

España supera los 6 millones de clientes .

. Es el tercer mercado más grande, detrás de Reino Unido y Francia.

Revolut impulsa cajeros propios y crece en ahorro, inversión y banca para empresas.

Impacto potencial en empleados y en el mercado fintech

La venta secundaria aporta liquidez a la plantilla y ofrece señales al mercado sobre la confianza en el proyecto.

Permite a empleados realizar movimientos financieros sin necesidad de IPO.

Refuerza la percepción de valor de la startup frente a inversores privados.

Podría marcar tendencia para otras fintech que aún no cotizan.

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