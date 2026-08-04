Doble prestación: más del 50% de beneficiarios del IMV la compaginan con otra ayuda

Un informe reciente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) revela cómo el Ingreso Mínimo Vital (IMV) interactúa con otras prestaciones y qué retos persisten para ampliar su alcance. Los datos muestran coexistencias, permanencias y obstáculos administrativos que marcan la eficacia del subsidio.

Quiénes combinan el IMV con otras ayudas

La Airef detecta que una parte relevante de los perceptores del IMV recibe, además, otras prestaciones. En concreto, el 51% cobró en 2024 al menos otra ayuda. Un segmento menor, pero significativo, suma varios subsidios simultáneamente.

16% de los beneficiarios compaginan el IMV con dos o más prestaciones.

de los beneficiarios compaginan el IMV con dos o más prestaciones. El subsidio por desempleo es la prestación que más aparece junto al IMV.

Relación entre el subsidio por desempleo y el IMV

El cruce entre ambas ayudas presenta matices temporales y de recorrido laboral. El análisis apunta a que hay flujos en ambas direcciones.

16,6% de quienes cobran el IMV perciben también el subsidio durante los primeros 12 meses.

de quienes cobran el IMV perciben también el subsidio durante los primeros 12 meses. Alrededor del 17% de los episodios de subsidio terminan en una petición del IMV.

Edad y simultaneidad

La coexistencia entre el IMV y el subsidio se intensifica con la edad. A partir de los 52 años, la presencia simultánea se duplica.

La Airef subraya que, tras esa edad, el subsidio tiende a convertirse en una prestación de larga duración. Esto provoca que, en la práctica, conviva con el IMV hasta la jubilación.

Cuándo se solicita el IMV tras el subsidio

Entre los hogares que acaban pidiendo el IMV después de cobrar el subsidio, casi la mitad lo hace una vez que el subsidio ha finalizado.

47% esperan a la terminación del subsidio para solicitar el IMV.

Ese patrón explica parte de la secuencia de demanda y plantea dudas sobre la conveniencia de permitir la simultaneidad de prestaciones.

Cuánto duran los cobros del IMV

La duración media en la prestación varía según la intensidad del apoyo económico que recibe cada hogar.

46% de los hogares siguen cobrando el IMV pasados 60 meses.

de los hogares siguen cobrando el IMV pasados 60 meses. Entre quienes perciben importes próximos a la renta garantizada, la permanencia sube al 57% .

. En cambio, los que reciben cantidades menores presentan una permanencia del 34%.

Estos hallazgos relacionan directamente la intensidad protectora con la continuidad en la prestación.

Avances en cobertura y tramitación

El despliegue del IMV muestra mejoras en varios frentes, pero también limitaciones.

Incremento del número de beneficiarios en torno al 16% .

. La cobertura sube hasta el 44,2% .

. El tiempo mediano de tramitación se ha reducido hasta 99 días.

No obstante, persiste una brecha entre derecho y demanda.

52% de los hogares con derecho al IMV no solicitan la prestación.

de los hogares con derecho al IMV no solicitan la prestación. En el caso del complemento de ayuda para la infancia (CAPI), el 71% de los potenciales beneficiarios tampoco reclama la ayuda.

Propuestas para mejorar la eficacia del IMV

La Airef plantea cambios estructurales para incrementar la eficacia y reducir la informalidad administrativa.

Simplificar la definición de renta y la unidad de convivencia.

y la unidad de convivencia. Avanzar hacia fórmulas de concesión automática cuando sea posible.

Reformular el incentivo al empleo para facilitar la transición al trabajo.

Revisar el período de cómputo de las rentas para evitar constantes regularizaciones.

Evaluar la pertinencia de la simultaneidad de prestaciones para que una sola conceda la cobertura necesaria.

Implicaciones prácticas

Las recomendaciones buscan reducir la tasa de no solicitud y la permanencia innecesaria en la prestación. También pretenden mejorar la conexión entre IMV y mercado laboral.

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