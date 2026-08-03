Brent supera los 100 dólares: tensión en Oriente Próximo dispara precio

El precio del petróleo volvió a tensar los mercados este jueves, con subidas destacadas que han reavivado las preocupaciones sobre el suministro global y la inflación. Los inversores siguen de cerca la escalada de hostilidades en Oriente Próximo y las reacciones de los bancos centrales, en un escenario donde el crudo marca nuevos niveles desde mayo.

BTC: subidas claras en Brent y WTI que mueven los mercados

El barril de Brent superó de nuevo la cota de 100 dólares, con un avance intradía cercano al 6,3%. Al mismo tiempo, el West Texas Intermediate (WTI) se encareció alrededor de 5,3%, situándose cerca de los 91,5 dólares.

La demanda por noticias geopolíticas ha sido el principal detonante.

Los operadores descuentan riesgos en rutas clave del transporte marítimo.

Las expectativas de inflación vuelven a ganar peso en las carteras.

Repercusiones para la política monetaria y la inflación

Con el crudo en máximos desde mayo, el Banco Central Europeo (BCE) decidió mantener los tipos de interés sin cambios. La institución advirtió, sin embargo, que persiste la incertidumbre sobre el impacto inflacionario de la crisis energética.

Qué vigila el BCE

Movimientos sostenidos en los precios del petróleo.

Transmisión a los costes de producción y energía.

Riesgo de segunda ronda inflacionaria en la zona euro.

Tensión en Oriente Próximo: qué ha sucedido y por qué importa

La subida del crudo coincide con una nueva oleada de ataques entre Estados Unidos e Irán. El intercambio militar ha reavivado el temor a una interrupción mayor del suministro.

Las acciones militares se prolongaron varias horas y afectaron a distintas provincias iraníes, según informes locales.

Ciudades señaladas: Andimeshk , Ahvaz y Bushehr .

, y . Zona con mayor daño: Shalamcheh , en la frontera con Irak.

, en la frontera con Irak. Consecuencias humanas: al menos dos muertos y varios heridos según autoridades.

Respuesta iraní: reivindicaciones y daños materiales

La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró haber atacado defensas y equipos estadounidenses en bases de Kuwait. También reportó la destrucción de un radar perteneciente al sistema THAAD.

Objetivos mencionados: defensas antiaéreas, aeronaves y equipamiento militar.

Bases citadas: Ali al Salem y Al Adiri .

y . Reclamación oficial: respuesta a recientes bombardeos contra Irán.

Ataques en el mar Rojo: los hutíes y la seguridad del transporte marítimo

Los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron ataques con drones y misiles contra buques petroleros saudíes en el mar Rojo. Aseguran que actúan frente a lo que califican de bloqueo impuesto por Arabia Saudí.

Impacto en rutas estratégicas

Pasaje crítico: Bab el Mandeb , vía esencial entre el mar Rojo y el Golfo de Adén.

, vía esencial entre el mar Rojo y el Golfo de Adén. Posible efecto: mayores primas de riesgo para fletes y seguros marítimos.

Reacciones políticas: amenazas de represalias por parte de Washington.

Reacciones políticas y militares internacionales

Desde Washington, el presidente responsabilizó a Irán por los incidentes y amenazó con una respuesta si continúan los ataques en rutas comerciales. También expresó su frustración con los hutíes, a quienes acusó de degradar su conducta reciente.

Actores implicados: Estados Unidos, Irán, milicias hutíes y Arabia Saudí.

Riesgo inmediato: escalada regional que afecte al tránsito del petróleo.

Escenario energético: alzas de precios y mayor volatilidad en los mercados.

Cómo podrían evolucionar los precios y el suministro

Analistas y traders monitorizan señales militares, inventarios y decisiones de política monetaria. Los factores que pueden empujar los precios al alza incluyen interrupciones en las exportaciones y mayores costes de seguro para navieras.

Factores alcistas: cierres de rutas, sanciones y daños en infraestructuras clave.

Factores bajistas: liberación de reservas estratégicas o desescalada diplomática.

Variables a seguir: niveles de inventario, capacidad de refino y flujos en Ormuz y Bab el Mandeb.

Señales en los mercados financieros

Los futuros del crudo, las acciones del sector energético y las divisas vinculadas a materias primas reflejan la tensión. Los inversores buscan refugio y ajustes en las carteras por riesgo geopolítico.

Productos afectados: futuros del petróleo, empresas petroleras y ETFs energéticos.

Indicadores: volatilidad implícita y primas de riesgo en seguros marítimos.

Posibles movimientos: rotación hacia activos considerados más seguros.

Artículos similares

Califica esto post