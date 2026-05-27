Peores tormentas en España: Jorge Rey fija fecha y la AEMET confirma duro aviso

España se prepara para unos días de inestabilidad meteorológica que ya encendieron luces de alerta. La AEMET advierte cambios bruscos y el meteorólogo Jorge Rey ha señalado cuándo podrían concentrarse los episodios más intensos. Conviene conocer zonas más afectadas y las consecuencias probables.

Fechas y aviso público de Jorge Rey sobre las tormentas

Jorge Rey, conocido por sus predicciones de gran repercusión, ha anunciado fechas concretas para la llegada de las tormentas más severas. Aunque no todas las comunidades se verán igual afectadas, las próximas jornadas serán clave para preparar infraestructuras y la población.

Periodo: próximos días con picos de actividad en jornadas puntuales.

con picos de actividad en jornadas puntuales. Ámbitos de riesgo: interior peninsular, zonas montañosas y litorales expuestos.

Recomendación: seguir avisos oficiales y evitar desplazamientos innecesarios en episodios extremos.

Qué indica la AEMET: origen de la inestabilidad y efectos previstos

El organismo meteorológico explica que la llegada de una masa de aire subtropical introduce una elevada inestabilidad. Ese empuje cálido y húmedo favorecerá nubes de desarrollo que podrán dejar chubascos y tormentas.

Elementos centrales del aviso

Masa de aire subtropical que incrementa la inestabilidad atmosférica.

que incrementa la inestabilidad atmosférica. Formación de nubes convectivas a partir de las horas centrales.

Probabilidad de tormentas acompañadas de granizo y viento fuerte.

Posibilidad de precipitación con barro por la presencia de calima.

Regiones donde el impacto podría ser mayor

No todas las provincias afrontarán la misma intensidad. La AEMET concreta áreas con mayor riesgo de chubascos fuertes y rachas intensas.

Norte peninsular: Cantábrico interior y Pirineos con tormentas convectivas.

Cantábrico interior y Pirineos con tormentas convectivas. Oeste y centro: Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha con riesgo de precipitación intensa.

Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha con riesgo de precipitación intensa. Sureste y Béticas: Sierra del sureste y Béticas orientales con posibilidad de granizo.

Sierra del sureste y Béticas orientales con posibilidad de granizo. Estrecho y litoral sur: rachas muy fuertes en episodios localizados.

rachas muy fuertes en episodios localizados. Baleares y Canarias: intervalos de nubes y precipitaciones débiles; viento variable en islas.

Viento, granizo y calima: combinaciones peligrosas

La conjunción de factores puede provocar fenómenos adversos frecuentes y virulentos. Se espera una mezcla de viento y precipitación que complicará la situación.

Rachas de viento: muy fuertes en Galicia, Estrecho y áreas costeras.

muy fuertes en Galicia, Estrecho y áreas costeras. Granizo: posible en núcleos tormentosos de interior y zonas montañosas.

posible en núcleos tormentosos de interior y zonas montañosas. Calima: presencia en la mitad sur y Baleares, con riesgo de barro en las lluvias.

Pronóstico por zonas en formato práctico

Para facilitar la lectura, resumimos lo que puede esperarse según macrozonas.

Cantábrico y norte interior: chubascos matinales que evolucionan a tormentas por la tarde.

chubascos matinales que evolucionan a tormentas por la tarde. Centro y meseta: intervalos nubosos y posibilidad de tormentas localizadas en áreas altas.

intervalos nubosos y posibilidad de tormentas localizadas en áreas altas. Sur y extremo oeste: episodios más erráticos pero con rachas fuertes de viento y granizo aislado.

episodios más erráticos pero con rachas fuertes de viento y granizo aislado. Islas: Baleares con aumento de nubes; Canarias con vientos del norte y chubascos dispersos.

Temperaturas y bancos de niebla: cambios destacados

El avance de la perturbación también trae oscilaciones térmicas y episodios de niebla matinal.

Máximas: subida en el norte de Galicia y Asturias.

Descensos: previstos en la mitad sur peninsular.

Mínimas: alza en Baleares, interior de Andalucía y meseta sur.

Bancos de niebla en el extremo norte durante las primeras horas.

Consejos prácticos y alertas para ciudadanos y servicios

Ante una situación dinámica, es clave actuar con previsión. Aquí van recomendaciones sencillas y accionables.

Seguir los avisos oficiales de la AEMET y canales locales.

y canales locales. Asegurar objetos sueltos en balcones y jardines por riesgo de viento.

Evitar conducir en áreas inundables durante chubascos intensos.

Comprobar la sujeción de vehículos ante granizo.

Proteger instalaciones agrícolas y actividades al aire libre.

Qué puede pasar en las próximas jornadas según los modelos

Los modelos meteorológicos muestran una alta probabilidad de inestabilidad continua. La evolución exacta variará día a día, pero la tendencia general apunta a intervalos de tormenta.

Es imprescindible mantener la atención en los boletines actualizados. La AEMET y expertos como Jorge Rey advierten que los episodios más intensos podrían concentrarse en momentos puntuales.

Artículos similares

Califica esto post