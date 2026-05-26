Alerta de lluvias en la mitad de España: AEMET confirma mal tiempo para el puente de mayo

Un aviso meteorológico coloca a la mitad de España en alerta por lluvias justo antes del puente de mayo. La AEMET señala un cambio en la circulación atmosférica que hará aumentar la inestabilidad. En pocas palabras: llega tiempo revuelto y convectivo, con chaparrones y tormentas que pueden sorprender fuera de los lugares habituales.

Previsión general de la AEMET para el puente de mayo

La agencia meteorológica apunta a una masa de aire de origen subtropical que favorecerá días con nubosidad variable. Al principio surgirán intervalos de nubes medias y altas. Luego, la inestabilidad crecerá y dominarán la evolución de nubes de desarrollo.

Durante las horas centrales del día se esperan chubascos que podrán complicarse hasta convertirse en tormentas. Estas formaciones convectivas pueden aparecer en amplias zonas del interior norte y la mitad occidental de la Península.

Además, se prevén fenómenos adversos asociados como granizo local y rachas de viento muy fuertes en puntos concretos. La presencia de polvo en suspensión o calima será posible en el sur y Baleares, lo que puede dejar lluvias con barro.

Regiones con mayor probabilidad de precipitaciones fuertes

Galicia : riesgo de chubascos intensos y tormentas localmente fuertes.

: riesgo de chubascos intensos y tormentas localmente fuertes. Castilla y León : núcleos tormentosos en áreas de interior.

: núcleos tormentosos en áreas de interior. Castilla-La Mancha y Extremadura : actividad convectiva con posibilidad de granizo.

: actividad convectiva con posibilidad de granizo. Área cantábrica y alto Ebro: lluvias desde primeras horas y tormentas por la tarde.

Béticas orientales: posibilidad de chubascos fuertes en sectores montañosos.

Sureste peninsular y Alborán: lluvias y tormentas aisladas.

Baleares y Canarias: intervalos nubosos; en las islas puede caer alguna precipitación débil.

Áreas especialmente vigiladas

Se activarán avisos por tormentas y chubascos con probabilidad de ser localmente fuertes en los puntos citados. La combinación de inestabilidad y relieve favorecerá la intensidad puntual de las precipitaciones.

Vientos y temperaturas: qué esperar

El patrón de vientos variará según la zona. En la Península y Baleares predominará componente este con intensidad moderada en zonas costeras. En Canarias soplará del norte, con rachas moderadas.

Costas del sur y noroeste: intervalos de viento fuerte.

Puntos concretos como Galicia, Estrecho y Almería: probables rachas muy intensas.

Respecto a las temperaturas, las máximas tenderán a subir en el noroeste. En cambio, descenderán en la mitad sur. Las mínimas suben en Baleares y el interior andaluz.

Medidas prácticas para quienes viajen o planifiquen actividades

Lleva paraguas y ropa impermeable para salidas cortas.

Evita cruzar zonas anegadas o ramblas con agua acumulada.

Asegura toldos y objetos sueltos en terrazas ante rachas fuertes.

Consulta avisos locales de AEMET antes de emprender el viaje.

Si circulas, reduce la velocidad en tramos con lluvia intensa o barro.

Ante cualquier emergencia, sigue las instrucciones de las autoridades y servicios de protección civil.

Cómo puede evolucionar la situación en los próximos días

Los modelos indican que este episodio podría ser el inicio de una etapa más húmeda. Sin embargo, la duración dependerá de la persistencia de la masa subtropical y de la dinámica atmosférica en latitudes altas.

Factores que marcarán la evolución

Influencia de aire subtropical más húmedo.

Inestabilidad diurna que potencia las tormentas por la tarde.

Orografía local que intensifica precipitaciones en zonas montañosas.

Vientos marinos que pueden reforzar la nubosidad costera.

Mantente atento a las actualizaciones oficiales. La AEMET renovará avisos y boletines conforme cambie la situación.

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