Fuertes lluvias: AEMET activa alertas por riesgo de inundación en 9 comunidades

La AEMET ha activado avisos por fuertes lluvias y riesgo de inundaciones que afectarán a varias zonas del país. Conviene prepararse: las condiciones pueden cambiar rápido y traer chubascos intensos, tormentas y rachas de viento que obligan a extremar precauciones.
Por qué se ha levantado la alerta y qué implica
Los modelos meteorológicos indican una entrada de inestabilidad que favorecerá precipitaciones localmente fuertes. La alerta busca anticipar episodios de acumulación rápida de agua y reducir riesgos en áreas urbanas y cuencas sensibles.
Se espera que la actividad tormentosa comience de madrugada y se intensifique durante el día, extendiéndose por amplias zonas. Entre los peligros principales están:
- lluvias persistentes que pueden provocar encharcamientos;
- tormentas con granizo en núcleos puntuales;
- rachas de viento que aumentan el riesgo en áreas costeras y llanuras.
Comunidades y áreas más vigiladas
El aviso afecta a un total de nueve comunidades autónomas. Las más expuestas son aquellas del noroeste, centro y suroeste, junto a frentes que avanzan desde el Atlántico.
- Galicia y la cornisa cantábrica.
- Castilla y León y Madrid.
- Extremadura y Castilla-La Mancha.
- Nordeste de Andalucía.
- Zonas del alto y medio Ebro y la Ibérica.
En Baleares y Canarias la situación será distinta: en Baleares se espera más nubosidad con subida térmica y riesgo de barro por calima. Canarias tendrá condiciones más estables y brisas dominantes.
Qué fenómenos concretos pueden producirse
Los avisos apuntan a varios escenarios meteorológicos que conviene conocer:
- Chubascos intensos, que pueden concentrarse en pocas horas.
- Tormentas acompañadas de granizo en áreas puntuales.
- Rachas de viento fuertes, especialmente en la fachada atlántica y litoral mediterráneo.
- Bancos de niebla matinales en zonas montañosas y el extremo norte.
- Calima en la mitad este y Baleares, con precipitaciones que podrían caer con barro.
Consejos prácticos ante la alerta amarilla
Ante la activación de la alerta amarilla, conviene adoptar medidas sencillas para reducir riesgos:
- Evitar desplazamientos innecesarios en horas de mayor intensidad.
- No estacionar vehículos en cauces, pasos inferiores o zonas bajas.
- Desplazarse con precaución: superficies resbaladizas y visibilidad reducida.
- Atender los avisos oficiales y consultar la evolución en tiempo real.
Detalles meteorológicos: vientos y temperaturas
El régimen de vientos variará según la zona. Se prevé:
- viento del sur en Andalucía occidental;
- componente sureste en el valle del Ebro;
- vientos del este y noreste en Baleares y litorales orientales;
- intervalos fuertes en Galicia y algunos litorales.
Respecto a temperaturas, se esperan cambios regionales:
- subidas en Baleares, Melilla, y el sureste peninsular;
- descensos en el Cantábrico occidental, alto-medio Ebro y vertiente atlántica;
- descensos notables en áreas del centro y oeste durante la segunda mitad del día.
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Periodista comprometido con la actualidad social, Christian investiga y reporta sobre temas que afectan a la comunidad, desde cultura hasta movimientos sociales, acercando la información de manera clara y cercana.