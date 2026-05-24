Fuertes lluvias: AEMET activa alertas por riesgo de inundación en 9 comunidades

La AEMET ha activado avisos por fuertes lluvias y riesgo de inundaciones que afectarán a varias zonas del país. Conviene prepararse: las condiciones pueden cambiar rápido y traer chubascos intensos, tormentas y rachas de viento que obligan a extremar precauciones.

Por qué se ha levantado la alerta y qué implica

Los modelos meteorológicos indican una entrada de inestabilidad que favorecerá precipitaciones localmente fuertes. La alerta busca anticipar episodios de acumulación rápida de agua y reducir riesgos en áreas urbanas y cuencas sensibles.

Se espera que la actividad tormentosa comience de madrugada y se intensifique durante el día, extendiéndose por amplias zonas. Entre los peligros principales están:

lluvias persistentes que pueden provocar encharcamientos;

tormentas con granizo en núcleos puntuales;

rachas de viento que aumentan el riesgo en áreas costeras y llanuras.

Comunidades y áreas más vigiladas

El aviso afecta a un total de nueve comunidades autónomas. Las más expuestas son aquellas del noroeste, centro y suroeste, junto a frentes que avanzan desde el Atlántico.

Galicia y la cornisa cantábrica.

Castilla y León y Madrid.

Extremadura y Castilla-La Mancha.

Nordeste de Andalucía.

Zonas del alto y medio Ebro y la Ibérica.

En Baleares y Canarias la situación será distinta: en Baleares se espera más nubosidad con subida térmica y riesgo de barro por calima. Canarias tendrá condiciones más estables y brisas dominantes.

Qué fenómenos concretos pueden producirse

Los avisos apuntan a varios escenarios meteorológicos que conviene conocer:

Chubascos intensos , que pueden concentrarse en pocas horas.

, que pueden concentrarse en pocas horas. Tormentas acompañadas de granizo en áreas puntuales.

Rachas de viento fuertes, especialmente en la fachada atlántica y litoral mediterráneo.

Bancos de niebla matinales en zonas montañosas y el extremo norte.

Calima en la mitad este y Baleares, con precipitaciones que podrían caer con barro.

Consejos prácticos ante la alerta amarilla

Ante la activación de la alerta amarilla, conviene adoptar medidas sencillas para reducir riesgos:

Evitar desplazamientos innecesarios en horas de mayor intensidad. No estacionar vehículos en cauces, pasos inferiores o zonas bajas. Desplazarse con precaución: superficies resbaladizas y visibilidad reducida. Atender los avisos oficiales y consultar la evolución en tiempo real.

Detalles meteorológicos: vientos y temperaturas

El régimen de vientos variará según la zona. Se prevé:

viento del sur en Andalucía occidental;

componente sureste en el valle del Ebro;

vientos del este y noreste en Baleares y litorales orientales;

intervalos fuertes en Galicia y algunos litorales.

Respecto a temperaturas, se esperan cambios regionales:

subidas en Baleares, Melilla, y el sureste peninsular;

descensos en el Cantábrico occidental, alto-medio Ebro y vertiente atlántica;

descensos notables en áreas del centro y oeste durante la segunda mitad del día.

Artículos similares

Califica esto post