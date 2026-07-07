Netflix estrena fenómeno de aventuras y fantasía: arrasó en taquilla por sorpresa

La película basada en el popular videojuego ya está disponible en Netflix y sigue generando debate: a algunos encantó, a otros no tanto. Entre críticas mixtas y un público entregado, el filme acumuló cifras impresionantes y ahora prepara su continuación.

Minecraft en streaming: cómo y dónde verla

Después de arrasar en cines, Minecraft llega a plataformas. En España ya aparece en Netflix, lo que facilita su acceso a millones de espectadores.

Plataforma principal: Netflix .

. Formato: versión cinematográfica con efectos inspirados en el videojuego.

Tipo de público: familias y seguidores del juego.

El equipo detrás del proyecto y el reparto principal

La dirección corrió a cargo de Jared Hess, que propone un tono aventurero y cómico. El elenco suma nombres llamativos.

Jared Hess — director.

— director. Jack Black — protagonista.

— protagonista. Jason Momoa — papel destacado.

— papel destacado. Nuevo fichaje confirmado para la secuela: Kirsten Dunst.

Argumento esencial: aventura, fantasía y peligro

Un grupo de personajes abandona su mundo conocido para adentrarse en un universo fantástico. Allí deberán unir fuerzas frente a una amenaza capaz de destruirlo todo.

Crítica y audiencia: choques de opiniones

Los críticos especializados no recibieron la película con unanimidad. Sin embargo, la respuesta del público fue mucho más positiva.

Puntuación en prensa especializada: alrededor del 47% en algunas reseñas agregadas.

en algunas reseñas agregadas. Valoración del público: cerca del 84%.

Esta diferencia entre crítica y espectadores es habitual cuando una cinta apela a la nostalgia o al universo de un videojuego.

Rendimiento económico: cifras que sorprenden

La película consiguió números que pocos esperaban y se colocó entre las más taquilleras del año.

Recaudación global: 960,3 millones de dólares .

. Posición en 2025: quinta película con mayor recaudación.

Películas que superaron a Minecraft en 2025

Ne Zha 2 — 2.267 millones de dólares. Zootrópolis 2 — 1.886 millones de dólares. Avatar: Fuego y ceniza — 1.485 millones de dólares. Lilo & Stitch — 1.038 millones de dólares.

Secuela confirmada: planes y fecha

Warner Bros. ya puso en marcha la continuación tras el éxito comercial. Jared Hess vuelve a dirigir y se suman caras nuevas al reparto.

Estado de producción: rodaje en curso.

Regresan: Jack Black y más.

Incorporación destacada: Kirsten Dunst.

Fecha de estreno en EE. UU.: 23 de julio de 2027.

Qué expectativas genera la segunda entrega

La trama se mantiene en secreto, pero el estudio apunta a convertirla en uno de los grandes estrenos veraniegos. Se espera mayor presupuesto y más efectos.

Objetivo comercial: consolidar la franquicia.

Dirigida de nuevo por: Jared Hess .

. Posible enfoque: expansión del mundo fantástico y nuevos villanos.

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