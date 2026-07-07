Netflix estrena fenómeno de aventuras y fantasía: arrasó en taquilla por sorpresa

La película basada en el popular videojuego ya está disponible en Netflix y sigue generando debate: a algunos encantó, a otros no tanto. Entre críticas mixtas y un público entregado, el filme acumuló cifras impresionantes y ahora prepara su continuación.
Minecraft en streaming: cómo y dónde verla
Después de arrasar en cines, Minecraft llega a plataformas. En España ya aparece en Netflix, lo que facilita su acceso a millones de espectadores.
- Plataforma principal: Netflix.
- Formato: versión cinematográfica con efectos inspirados en el videojuego.
- Tipo de público: familias y seguidores del juego.
El equipo detrás del proyecto y el reparto principal
La dirección corrió a cargo de Jared Hess, que propone un tono aventurero y cómico. El elenco suma nombres llamativos.
- Jared Hess — director.
- Jack Black — protagonista.
- Jason Momoa — papel destacado.
- Nuevo fichaje confirmado para la secuela: Kirsten Dunst.
Argumento esencial: aventura, fantasía y peligro
Un grupo de personajes abandona su mundo conocido para adentrarse en un universo fantástico. Allí deberán unir fuerzas frente a una amenaza capaz de destruirlo todo.
Crítica y audiencia: choques de opiniones
Los críticos especializados no recibieron la película con unanimidad. Sin embargo, la respuesta del público fue mucho más positiva.
- Puntuación en prensa especializada: alrededor del 47% en algunas reseñas agregadas.
- Valoración del público: cerca del 84%.
Esta diferencia entre crítica y espectadores es habitual cuando una cinta apela a la nostalgia o al universo de un videojuego.
Rendimiento económico: cifras que sorprenden
La película consiguió números que pocos esperaban y se colocó entre las más taquilleras del año.
- Recaudación global: 960,3 millones de dólares.
- Posición en 2025: quinta película con mayor recaudación.
Películas que superaron a Minecraft en 2025
- Ne Zha 2 — 2.267 millones de dólares.
- Zootrópolis 2 — 1.886 millones de dólares.
- Avatar: Fuego y ceniza — 1.485 millones de dólares.
- Lilo & Stitch — 1.038 millones de dólares.
Secuela confirmada: planes y fecha
Warner Bros. ya puso en marcha la continuación tras el éxito comercial. Jared Hess vuelve a dirigir y se suman caras nuevas al reparto.
- Estado de producción: rodaje en curso.
- Regresan: Jack Black y más.
- Incorporación destacada: Kirsten Dunst.
- Fecha de estreno en EE. UU.: 23 de julio de 2027.
Qué expectativas genera la segunda entrega
La trama se mantiene en secreto, pero el estudio apunta a convertirla en uno de los grandes estrenos veraniegos. Se espera mayor presupuesto y más efectos.
- Objetivo comercial: consolidar la franquicia.
- Dirigida de nuevo por: Jared Hess.
- Posible enfoque: expansión del mundo fantástico y nuevos villanos.
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