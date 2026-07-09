SkyShowtime 2026: precios actualizados, cuentas compartidas y dispositivos simultáneos

SkyShowtime irrumpió en el mercado español a principios de 2023 con una oferta modesta pero cuidada y un momento propicio: los cambios en las normas sobre el intercambio de cuentas en otras plataformas abrían una brecha para los nuevos actores. Desde entonces, la plataforma ha ido moldeando su catálogo y sus tarifas para hacerse visible entre un público exigente y competitivo.

Planes, precios y promociones actuales

Hoy SkyShowtime ofrece tres opciones de suscripción. Cada una tiene características y límites claros. Estas son las claves para elegir según consumo y presupuesto.

Plan con anuncios: 5,99 € al mes. Reproducción en Full HD. Un único dispositivo a la vez. Incluye publicidad.

5,99 € al mes. Reproducción en Full HD. Un único dispositivo a la vez. Incluye publicidad. Plan estándar: tarifa base 8,99 € al mes. Si pagas 6 meses baja a 6,99 € (≈21% menos). Contratando 12 meses sale a 6,69 € (≈25% menos). Full HD y dos pantallas simultáneas. Sin anuncios. Hasta 30 descargas al mes.

tarifa base 8,99 € al mes. Si pagas 6 meses baja a 6,99 € (≈21% menos). Contratando 12 meses sale a 6,69 € (≈25% menos). Full HD y dos pantallas simultáneas. Sin anuncios. Hasta 30 descargas al mes. Plan Premium: coste mensual 13,99 €. Oferta de seis meses a 10,99 € y anual a 10,49 € (descuentos similares al plan estándar). Calidad 4K UHD y sonido Dolby Atmos. Permite ver en cinco pantallas a la vez y 100 descargas al mes.

Qué incluye el catálogo y sus títulos más llamativos

La plataforma prioriza producciones propias y contenido local. Su biblioteca mezcla series y cine de grandes estudios.

Socios y estudios

Catálogo con títulos de Universal , Paramount y DreamWorks .

, y . Contenido de Sky , Peacock , Showtime y Nickelodeon .

, , y . Películas recientes y estrenos de estudio que refuerzan la oferta cinematográfica.

Programas destacados

Entre las series que han impulsado su popularidad figuran producciones de Taylor Sheridan y grandes títulos que atraen a audiencias masivas. También ha llegado a ofrecer estrenos de gran impacto en premios y taquilla.

Normas sobre compartir cuenta y uso en el hogar

SkyShowtime permite el acceso desde varios dispositivos, pero su política deja claro el límite: la cuenta es para personas que viven en el mismo hogar.

Ejemplo de restricción: no compartir credenciales fuera del hogar .

. El plan Premium autoriza hasta cinco transmisiones simultáneas.

Los planes con menos prestaciones limitan el número de pantallas activas.

Dispositivos compatibles y exigencias técnicas

Para disfrutar sin cortes se requiere una conexión estable y un dispositivo registrado en la plataforma.

Requisitos mínimos: velocidad de internet adecuada y asignación de datos suficiente.

Dispositivos válidos: PC, smart TV, teléfonos, tablets y otros aparatos compatibles con la app.

Registro necesario: el dispositivo debe estar registrado en la cuenta de SkyShowtime.

Calidad de reproducción y límites de descarga

La experiencia varía según el plan contratado.

Planes con y sin anuncios ofrecen Full HD como estándar en emisiones.

como estándar en emisiones. El plan Premium añade 4K UHD y Dolby Atmos para usuarios que buscan la mejor calidad.

y para usuarios que buscan la mejor calidad. Límites de descargas: 30 en estándar y 100 en Premium por mes.

Movilidad: uso de la cuenta fuera de España

SkyShowtime está pensado principalmente para España. No obstante, hay flexibilidad dentro del territorio europeo.

Uso principal: acceso en España.

Movilidad temporal: se permite visión temporal en otros países de la UE o del EEE.

Ideal para viajes cortos por motivos de ocio o trabajo dentro del espacio europeo.

Herramientas infantiles y control parental

La plataforma incorpora opciones para los más pequeños y para familias que quieran limitar contenidos.

Opción de crear un perfil infantil con programación apta para menores de 12 años.

con programación apta para menores de 12 años. El catálogo infantil se muestra separado del catálogo general.

Controles que facilitan supervisar qué puede ver cada usuario.

Artículos similares

Califica esto post