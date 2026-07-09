SkyShowtime 2026: precios actualizados, cuentas compartidas y dispositivos simultáneos

SkyShowtime irrumpió en el mercado español a principios de 2023 con una oferta modesta pero cuidada y un momento propicio: los cambios en las normas sobre el intercambio de cuentas en otras plataformas abrían una brecha para los nuevos actores. Desde entonces, la plataforma ha ido moldeando su catálogo y sus tarifas para hacerse visible entre un público exigente y competitivo.
Planes, precios y promociones actuales
Hoy SkyShowtime ofrece tres opciones de suscripción. Cada una tiene características y límites claros. Estas son las claves para elegir según consumo y presupuesto.
- Plan con anuncios: 5,99 € al mes. Reproducción en Full HD. Un único dispositivo a la vez. Incluye publicidad.
- Plan estándar: tarifa base 8,99 € al mes. Si pagas 6 meses baja a 6,99 € (≈21% menos). Contratando 12 meses sale a 6,69 € (≈25% menos). Full HD y dos pantallas simultáneas. Sin anuncios. Hasta 30 descargas al mes.
- Plan Premium: coste mensual 13,99 €. Oferta de seis meses a 10,99 € y anual a 10,49 € (descuentos similares al plan estándar). Calidad 4K UHD y sonido Dolby Atmos. Permite ver en cinco pantallas a la vez y 100 descargas al mes.
Qué incluye el catálogo y sus títulos más llamativos
La plataforma prioriza producciones propias y contenido local. Su biblioteca mezcla series y cine de grandes estudios.
Socios y estudios
- Catálogo con títulos de Universal, Paramount y DreamWorks.
- Contenido de Sky, Peacock, Showtime y Nickelodeon.
- Películas recientes y estrenos de estudio que refuerzan la oferta cinematográfica.
Programas destacados
Entre las series que han impulsado su popularidad figuran producciones de Taylor Sheridan y grandes títulos que atraen a audiencias masivas. También ha llegado a ofrecer estrenos de gran impacto en premios y taquilla.
Normas sobre compartir cuenta y uso en el hogar
SkyShowtime permite el acceso desde varios dispositivos, pero su política deja claro el límite: la cuenta es para personas que viven en el mismo hogar.
- Ejemplo de restricción: no compartir credenciales fuera del hogar.
- El plan Premium autoriza hasta cinco transmisiones simultáneas.
- Los planes con menos prestaciones limitan el número de pantallas activas.
Dispositivos compatibles y exigencias técnicas
Para disfrutar sin cortes se requiere una conexión estable y un dispositivo registrado en la plataforma.
- Requisitos mínimos: velocidad de internet adecuada y asignación de datos suficiente.
- Dispositivos válidos: PC, smart TV, teléfonos, tablets y otros aparatos compatibles con la app.
- Registro necesario: el dispositivo debe estar registrado en la cuenta de SkyShowtime.
Calidad de reproducción y límites de descarga
La experiencia varía según el plan contratado.
- Planes con y sin anuncios ofrecen Full HD como estándar en emisiones.
- El plan Premium añade 4K UHD y Dolby Atmos para usuarios que buscan la mejor calidad.
- Límites de descargas: 30 en estándar y 100 en Premium por mes.
Movilidad: uso de la cuenta fuera de España
SkyShowtime está pensado principalmente para España. No obstante, hay flexibilidad dentro del territorio europeo.
- Uso principal: acceso en España.
- Movilidad temporal: se permite visión temporal en otros países de la UE o del EEE.
- Ideal para viajes cortos por motivos de ocio o trabajo dentro del espacio europeo.
Herramientas infantiles y control parental
La plataforma incorpora opciones para los más pequeños y para familias que quieran limitar contenidos.
- Opción de crear un perfil infantil con programación apta para menores de 12 años.
- El catálogo infantil se muestra separado del catálogo general.
- Controles que facilitan supervisar qué puede ver cada usuario.
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