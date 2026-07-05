Supergirl, pese a malas críticas, recibe bendición clave: feroz, fuerte y con gran sentido del humor

La nueva entrega de Supergirl ha encendido el debate entre críticos y espectadores. Mientras llega a salas de todo el mundo, las opiniones se dividen y la taquilla abre una alerta para el estudio. Entre reseñas tibias y voces de apoyo inesperadas, la película ya ocupa un lugar polémico dentro del universo DC.

Resultados en taquilla: un arranque por debajo de lo esperado

El filme dirigido por Craig Gillespie recaudó 62,6 millones de dólares a nivel mundial durante su primer fin de semana. Esa cifra quedó por debajo de las previsiones del estudio y la prensa especializada.

En términos comparativos, la cinta aún no supera a Blue Beetle (2023), que terminó su ciclo en salas con cerca de 130,7 millones de dólares. Blue Beetle, pese a su modesto rendimiento comercial, logró luego un respaldo notable del público.

Fuentes del sector advierten que, sin un impulso significativo en las próximas semanas, el estudio podría afrontar una pérdida cercana a los 100 millones de dólares. Esa estimación incluye costes de producción, marketing y distribución.

Cómo recibe el público a Supergirl: reseñas y ecos en redes

En plataformas de opinión como Letterboxd, la película ha recibido críticas que la describen como prescindible o demasiado adherida a fórmulas ya vistas. Otros espectadores la consideran entretenida, aunque con pocas novedades.

Estos comentarios reflejan una tendencia: el largometraje entusiasma a algunos sectores, pero no logra una unanimidad que impulse una taquilla sostenida.

Una voz histórica defiende la nueva versión: Helen Slater

En medio de la controversia, Helen Slater, la actriz que interpretó a Supergirl en la película de 1984, se pronunció en favor de la nueva entrega. Slater ensalzó especialmente la actuación de Milly Alcock, la protagonista actual.

Según Slater, Alcock aporta una mezcla de energía física y humor que refresca al personaje. Su valoración llega en un momento clave, cuando la producción afronta críticas divididas.

El respaldo de una referente

Helen Slater valoró la interpretación de la nueva actriz titular.

Subrayó la fuerza física y el sentido del humor como virtudes destacadas.

Su opinión ha funcionado como contrapeso frente a críticas más duras.

Detrás del casting: caras conocidas que pasaron por la prueba

El personaje que encarnó Slater en los años ochenta se eligió tras un proceso de selección amplio. Entre las candidatas que no quedaron estaban actrices de gran perfil.

Los realizadores buscaban, en aquel momento, un rostro poco conocido que diera frescura al proyecto. Esa apuesta terminó lanzando la carrera de Slater al cine y la televisión.

Preparación física y transformación para el papel

Para asumir el rol, Slater se sometió a un intenso plan de acondicionamiento. El entrenamiento incluyó ejercicios poco convencionales para una producción de superhéroes de su época.

Rutinas en trampolín para aprender volteretas y control corporal.

Práctica de esgrima y equitación.

Entrenamientos específicos para escenas de ballet aéreo.

Trabajo de fuerza: ganó varios kilos de masa muscular.

El acuerdo inicial le garantizó a Slater una suma para tres películas, un contrato que marcó el inicio de su trayectoria pública.

Trayectoria artística de Helen Slater después de Supergirl

Tras su papel emblemático, Slater alternó teatro, televisión y cine. Su recorrido es ecléctico y ha incluido proyectos de distintos géneros y escalas.

En 2003 dio un giro hacia la música y publicó el álbum One of These Days, donde combinó su voz con arreglos instrumentales. Desde entonces lanzó varios trabajos discográficos, algunos orientados al público infantil.

Principales hitos en su carrera

Debut cinematográfico y proyección internacional por Supergirl. Participación en montajes Off-Broadway. Lanzamiento de álbumes y proyectos musicales. Trabajo continuado en cine y televisión con papeles de distintos perfiles.

Vida personal y vínculo con las artes

Slater está casada con Robert Watzke, un creador multifacético que impulsa iniciativas culturales. Watzke fundó el colectivo Turbine Arts en Los Ángeles, dedicado a la experimentación y la creatividad sin fines de lucro.

La pareja tiene una hija, Hannah Watzke, que ha seguido una senda artística. Hannah trabaja como comediante, actriz y guionista, y forma parte de una generación que creció cerca de mundos creativos.

El futuro de la franquicia y los desafíos para DC

El lanzamiento de Supergirl plantea interrogantes sobre la estrategia de DC para sus personajes femeninos y nuevos títulos. La recepción crítica y comercial determinará ajustes en campañas y programación.

Mientras tanto, el debate entre quienes valoran la película por su energía y quienes la critican por su falta de originalidad sigue en las redes y en las salas.

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