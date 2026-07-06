Netflix cierra su trilogía de aventuras y misterio: regresa tras seis años con la película número 1

Netflix vuelve a colocar a la hermana menor de los Holmes en lo más alto. Enola Holmes 3 aterrizó en la plataforma y, en apenas un día, se convirtió en el título líder de visualizaciones, tras una campaña que ha despertado atención entre críticos y público.

Éxito inmediato en Netflix: cifras y récords

La película llegó a Netflix el 1 de julio y subió rápido en las listas de popularidad. En menos de 24 horas ya figuraba como el contenido más visto.

En España, Enola Holmes 3 desplazó del primer puesto a Torrente presente, el gran fenómeno de taquilla del año. Ese dato confirma el tirón que siguen teniendo las historias de detectives adaptadas para el gran público.

Un nuevo caso: boda, desaparición y una sombra del pasado

La trama parte de un momento íntimo: Enola se prepara para casarse con Tewkesbury.

Su hermano, Sherlock, interpretado otra vez por Henry Cavill, critica la decisión. Pronto, su ausencia da paso a una investigación urgente.

La investigación dirige a Enola hacia un viejo adversario. Moriarty aparece implicado, y la protagonista suma a la ayuda de John Watson para desentrañar el misterio.

Protagonista y regreso de rostros conocidos

Millie Bobby Brown y el elenco

Millie Bobby Brown : vuelve como Enola. Su popularidad aumentó con Stranger Things.

: vuelve como Enola. Su popularidad aumentó con Stranger Things. Henry Cavill : regresa en el papel de Sherlock Holmes.

: regresa en el papel de Sherlock Holmes. Louis Partridge : retoma a Tewkesbury.

: retoma a Tewkesbury. Helena Bonham Carter : vuelve como la madre de Enola.

: vuelve como la madre de Enola. Otros personajes secundarios completan la atmósfera victoriana y detectivesca.

Detrás de cámaras: dirección y guion

Dirección: Philip Barantini lidera esta entrega.

Guion: Jack Thorne, conocido por trabajos recientes, firma el libreto.

Género: mezcla de aventura, misterio, familia y contexto histórico.

Origen de la saga y futuro

La franquicia comenzó en 2020 con la primera película basada en las novelas de Nancy Springer. Una secuela siguió en 2022.

Esta tercera entrega llega como el cierre de esa etapa, aunque no existe confirmación oficial sobre una Enola Holmes 4.

Contexto mediático y expectativa

El estreno ha generado cobertura en prensa y redes. El éxito inmediato en streaming vuelve a demostrar la capacidad de Netflix para impulsar franquicias familiares.

Críticos y audiencias están pendientes de la química entre los personajes y de cómo se resuelve la amenaza que trae de vuelta a un enemigo clásico.

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