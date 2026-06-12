Rusia OPEP+: no piensa abandonar pese a la salida anunciada por Emiratos Árabes Unidos

El inesperado anuncio de Abu Dabi provocó debates en los mercados y preguntas sobre la estabilidad del cartel petrolero. Rusia, por ahora, descarta abandonar el acuerdo amplio entre productores conocido como OPEP+, mientras Emiratos Árabes Unidos formaliza su salida a partir del 1 de mayo.
Rusia mantiene su sello dentro de OPEP+
Las autoridades rusas dejaron claro que no hay planes de retirar a Moscú del pacto con la OPEP y sus aliados. El portavoz del Kremlin descartó cualquier movimiento inmediato y subrayó que Rusia sigue participando en las consultas internacionales sobre oferta y demanda.
Los analistas interpretan la posición como un mensaje de continuidad frente a la volatilidad.
Qué es OPEP y cómo funciona OPEP+ hoy
OPEP nació en 1960 con un núcleo de países productores. Desde 2016 opera una alianza ampliada, OPEP+, que coordina recortes y ajustes en la producción.
- Miembros fundadores: Arabia Saudí, Irak, Irán, Kuwait y Venezuela.
- Alianza OPEP+ (ejemplos de socios fuera del cartel): Rusia, México, Kazajistán, Azerbaiyán, Omán y Brasil.
Esa colaboración ha servido para intentar estabilizar los precios globales. Sin embargo, la salida de un miembro relevante puede cambiar dinámicas y expectativas.
La decisión de Emiratos Árabes Unidos y sus explicaciones
El gobierno de EAU comunicó su retiro de la OPEP y de la ampliación OPEP+ con efecto el 1 de mayo.
Según el comunicado oficial, el país busca alinear su política petrolera con los fundamentos del mercado a largo plazo. El ministro de Energía defendió la medida y agradeció la cooperación histórica con el cartel.
Abu Dabi recordó además que su vinculación con OPEP comenzó en 1967 a través del emirato de Abu Dabi y continuó tras la formación federal de 1971.
Repercusiones inmediatas en los mercados
Los anuncios han generado nerviosismo en los mercados energéticos. Entre las posibles consecuencias:
- Mayor incertidumbre sobre los volúmenes coordinados de crudo.
- Presión al alza en los precios si la coordinación se ve debilitada.
- Reajustes tácticos por parte de otros productores para proteger su cuota de mercado.
Operadores y casas de análisis están vigilando señales de nuevas negociaciones y movimientos de inventarios.
Actores clave y señales a observar
En las próximas semanas, será crucial observar:
- La respuesta de Arabia Saudí y de los principales productores del cártel.
- Si otros miembros reconsideran su afiliación o su nivel de cooperación.
- Reacciones de compradores internacionales y de los mercados financieros.
Los comunicados oficiales y las declaraciones públicas servirán como guía para estimar la dirección del mercado.
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Economista y analista apasionada por las finanzas y los negocios, Clelia ofrece un enfoque profundo sobre la economía española e internacional, desglosando tendencias y datos complejos para todos los lectores.