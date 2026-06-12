Boletín

Log in

Rusia OPEP+: no piensa abandonar pese a la salida anunciada por Emiratos Árabes Unidos

Clelia Olivárez

Rusia no prevé abandonar OPEP+ pese a la salida anunciada por Emiratos Árabes Unidos
WhatsApp

El inesperado anuncio de Abu Dabi provocó debates en los mercados y preguntas sobre la estabilidad del cartel petrolero. Rusia, por ahora, descarta abandonar el acuerdo amplio entre productores conocido como OPEP+, mientras Emiratos Árabes Unidos formaliza su salida a partir del 1 de mayo.

Rusia mantiene su sello dentro de OPEP+

Las autoridades rusas dejaron claro que no hay planes de retirar a Moscú del pacto con la OPEP y sus aliados. El portavoz del Kremlin descartó cualquier movimiento inmediato y subrayó que Rusia sigue participando en las consultas internacionales sobre oferta y demanda.
Los analistas interpretan la posición como un mensaje de continuidad frente a la volatilidad.

Qué es OPEP y cómo funciona OPEP+ hoy

OPEP nació en 1960 con un núcleo de países productores. Desde 2016 opera una alianza ampliada, OPEP+, que coordina recortes y ajustes en la producción.

  • Miembros fundadores: Arabia Saudí, Irak, Irán, Kuwait y Venezuela.

  • Alianza OPEP+ (ejemplos de socios fuera del cartel): Rusia, México, Kazajistán, Azerbaiyán, Omán y Brasil.

Esa colaboración ha servido para intentar estabilizar los precios globales. Sin embargo, la salida de un miembro relevante puede cambiar dinámicas y expectativas.

La decisión de Emiratos Árabes Unidos y sus explicaciones

El gobierno de EAU comunicó su retiro de la OPEP y de la ampliación OPEP+ con efecto el 1 de mayo.
Según el comunicado oficial, el país busca alinear su política petrolera con los fundamentos del mercado a largo plazo. El ministro de Energía defendió la medida y agradeció la cooperación histórica con el cartel.
Abu Dabi recordó además que su vinculación con OPEP comenzó en 1967 a través del emirato de Abu Dabi y continuó tras la formación federal de 1971.

Repercusiones inmediatas en los mercados

Los anuncios han generado nerviosismo en los mercados energéticos. Entre las posibles consecuencias:

  • Mayor incertidumbre sobre los volúmenes coordinados de crudo.

  • Presión al alza en los precios si la coordinación se ve debilitada.

  • Reajustes tácticos por parte de otros productores para proteger su cuota de mercado.

Operadores y casas de análisis están vigilando señales de nuevas negociaciones y movimientos de inventarios.

Actores clave y señales a observar

En las próximas semanas, será crucial observar:

  • La respuesta de Arabia Saudí y de los principales productores del cártel.

  • Si otros miembros reconsideran su afiliación o su nivel de cooperación.

  • Reacciones de compradores internacionales y de los mercados financieros.

Los comunicados oficiales y las declaraciones públicas servirán como guía para estimar la dirección del mercado.

Artículos similares

Califica esto post
WhatsApp
ver también  aeropuertos españoles: solo 3.515 vuelos en Navidad en la jornada más tranquila

Deja un comentario

compartir con
BlueskyBufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly