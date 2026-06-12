España en alerta por el verano: lo que puede peligrar

Jorge Rey ha encendido las alarmas sobre lo que podría ser un verano atípico en España. Los próximos días serán clave: las temperaturas subirán de forma notable y la estabilidad atmosférica se romperá en varias zonas. Es momento de prestar atención a avisos y previsiones para evitar sorpresas.
El aviso de Jorge Rey: por qué debemos tomarlo en serio
El meteorólogo ha adelantado una señal clara de cambio de ciclo. No se trata solo de calor, sino de la combinación entre altas temperaturas y episodios tormentosos.
Su mensaje insiste en que hay que considerar dos riesgos simultáneos: el calor extremo y la inestabilidad puntual. Esto puede complicar la gestión sanitaria y de protección civil.
Pronóstico resumido de AEMET: qué esperar
La Agencia Estatal de Meteorología avisa de condiciones dispares según regiones. A grandes rasgos, esto es lo más relevante.
- Predominio de estabilidad en buena parte del país, con cielo poco nuboso o despejado.
- Intervalos de nubes altas en la mitad norte peninsular y bancos de niebla matinales en zonas costeras del noroeste.
- Formación de nubosidad de evolución por las tardes en el este, con chubascos y tormentas en áreas de montaña.
- Riesgo de tormentas localmente fuertes, con posible granizo y rachas muy fuertes de viento en puntos del este y Pirineo.
- Temperaturas elevadas en el sur y el nordeste, superando los 34-36 °C en interiores y pudiendo alcanzar los 38-40 °C en el Valle del Guadalquivir.
- Noches tropicales con mínimas por encima de 20 °C en zonas mediterráneas y suroeste peninsular.
Viento y otras variables
Se esperan rachas intensas en Canarias por el alisio y vientos de levante en el Estrecho. Las componentes dominarán: sur y este en el Mediterráneo; norte en el extremo norte; oeste en el resto.
Regiones que conviene vigilar de cerca
- Pirineo e Ibérica orientales: riesgo de chubascos fuertes y granizo.
- Interior de la mitad sur y tercio nordeste: altas temperaturas sostenidas.
- Valle del Guadalquivir: posibilidad de superar los 38-40 °C.
- Canarias: vientos intensos por alisio con rachas muy fuertes.
Qué medidas tomar frente al calor y las tormentas
- Mantenerse hidratado y evitar la exposición al sol en las horas centrales.
- Comprobar avisos oficiales y seguir las actualizaciones de la AEMET.
- Asegurar objetos sueltos en exteriores ante posibles rachas de viento.
- Tener un plan para tormentas súbitas: refugiarse en edificios y alejarse de árboles y tendidos eléctricos.
- Vigilar signos de golpe de calor: confusión, piel caliente y sudoración reducida.
Señales que indican un empeoramiento inmediato
Presta atención a cambios rápidos en el cielo: desarrollo de nubes de gran verticalidad, bruscas ráfagas de viento y bajadas súbitas de temperatura.
Las autoridades activarán avisos cuando la combinación de calor y tormentas suponga peligro real. En esos momentos, seguir las instrucciones locales será esencial.
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Periodista comprometido con la actualidad social, Christian investiga y reporta sobre temas que afectan a la comunidad, desde cultura hasta movimientos sociales, acercando la información de manera clara y cercana.