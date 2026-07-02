Santander, BBVA y Caixabank: golpe histórico al fraude bancario

Tres de los mayores bancos españoles han puesto en marcha una iniciativa conjunta para frenar el fraude financiero. La nueva solución permite el intercambio seguro de datos entre entidades y abre la puerta a que otras compañí­as del sector se sumen a un sistema común de prevención.

Plataforma compartida contra el fraude: qué ofrece

La compañía detrás del proyecto, FrauDfense, es una sociedad participada por Banco Santander, BBVA y CaixaBank. Ha desarrollado una plataforma tecnológica de alto rendimiento pensada para operar según los estándares más estrictos del sector.

Intercambio seguro de información entre entidades financieras.

Arquitectura diseñada para alta velocidad y disponibilidad.

Acceso abierto a nuevas entidades que quieran integrarse.

Cómo funciona FrauDfense Check y su alcance

El servicio central se llama FrauDfense Check. Su objetivo es detectar y compartir alertas sobre operaciones sospechosas en tiempo real.

La herramienta permite a los bancos comparar señales de riesgo sin revelar información sensible del cliente. De ese modo, se busca prevenir estafas antes de que se materialicen.

Pruebas en operaciones diarias y casos de uso

Durante el último año, las tres entidades realizaron un piloto con múltiples escenarios relevantes para la operativa bancaria.

Alta y verificación de clientes.

Contratación de productos financieros.

Transferencias y pagos inmediatos.

Pagos con Bizum y operaciones con tarjetas.

Las pruebas han servido para ajustar reglas y reducir falsos positivos en entornos reales.

Colaboración como respuesta regulatoria y operativa

Las entidades promotoras defienden que el modelo colaborativo es clave para mejorar la protección del cliente. Señalan que ampliar la participación permitirá reforzar la eficacia del sistema frente al crimen financiero.

Además, la solución apunta a facilitar el cumplimiento de futuras normas europeas. El Reglamento de Servicios de Pago (PSR) exige compartir información sobre fraude entre proveedores de pago.

Tipos de estafas que combate la plataforma

FrauDfense orienta su actividad a la detección de técnicas habituales en el fraude digital. Entre las más frecuentes destacan:

Phishing

Mensajes y correos que imitan a entidades reales para robar credenciales o datos de tarjeta.

Vishing

Llamadas telefónicas fraudulentas que inducen a la víctima a instalar software malicioso o autorizar pagos.

Smishing

Mensajes SMS con enlaces falsos que buscan obtener información personal o bancaria.

Consejos prácticos para usuarios tras una estafa

Si un cliente sospecha que ha sido víctima, las autoridades recomiendan actuar con rapidez. Entre las medidas habituales están:

Cambiar contraseñas y PINs de inmediato. Contactar con la entidad financiera para bloquear la cuenta o la tarjeta. Escanear el dispositivo con un antivirus si se descargó algún archivo. Vigilar periódicamente la información personal en internet. Denunciar el incidente ante las autoridades competentes.

Ventajas de una red interbancaria frente al crimen financiero

Compartir indicadores de fraude entre bancos reduce el tiempo de reacción. Además, permite crear patrones de comportamiento sospechoso que benefician a todo el sector.

La incorporación de más entidades aumentaría la cobertura y la capacidad de detección, según los promotores del proyecto.

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