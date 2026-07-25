Wembanyama: cómo dos franceses partieron de cero y descubrieron al gigante de 18 años

Dos jóvenes que empezaron fuera del mundo del deporte y terminaron codeándose con las estrellas de la NBA son el eje de una película que mezcla perseverancia, humor y amistad. El filme, dirigido por Anthony Marciano, narra cómo Jérémy Medjana y Bouna Ndiaye pasaron de trabajos modestos a convertirse en agentes y en los descubridores de Victor Wembanyama. Llega a salas este viernes 24 de julio tras triunfar en Francia.

De trabajos modestos al sueño de la NBA: el punto de partida

En los años 90, uno vendía VHS en un videoclub en Amiens y el otro limpiaba en el aeropuerto de París-Orly. Ninguno tenía contacto con el baloncesto profesional.

Sin embargo, los dos compartían un objetivo: ser agentes de jugadores de la NBA. Años de esfuerzo, errores y pequeñas victorias les llevaron hasta lo que hoy es su reputación.

Cómo se convirtió su vida en película

Anthony Marciano escuchó la historia y decidió documentarla a fondo. Pasó meses rastreando entrevistas, reportajes y archivos para reconstruir dos décadas de trayectoria.

Investigación extensa durante más de un año.

Revisión de medios locales y materiales apenas accesibles.

Encuentros personales para ganar la confianza de los protagonistas.

Marciano tuvo que sumar paciencia y creatividad para obtener la autorización de los protagonistas. Contó que vivió la gestación del guion casi como una búsqueda personal.

Realismo y licencias: cómo adapta la película los hechos

La película condensa veinte años en dos horas. Eso obliga a reducir, omitir y reordenar momentos.

No obstante, el director mantiene que los hechos principales están documentados y son verídicos. Las escenas clave se basan en artículos y entrevistas reales.

Ejemplos de fidelidad y de ficción

Momentos decisivos inspirados en prensa y testimonios.

Escenas recreadas para mejorar la fluidez narrativa.

Diálogos y situaciones que resumen años de eventos.

Un ejemplo ilustrativo es una escena inventada donde las madres negocian encerradas; es una composición dramática, pero responde a una práctica real. Marciano vio en vivo cómo las familias manejan muchas decisiones en los drafts.

La amistad como motor de la historia

Más que una biografía sobre agentes o un documental deportivo, el film escoge contar la relación entre Jérémy y Bouna.

El director evita la típica comedia de choque. En su lugar, propone una historia de afecto sostenido.

Para interpretarlos, eligió a Raphaël Quenard y a Jean-Pascal Zadi, dos actores con una conexión personal fuerte. Esa química real reforzó la credibilidad de la película.

Marciano describe su obra como una “comedia romántica de amistad”. La idea es mostrar que su éxito fue posible por la complicidad entre ambos.

Elementos a destacar en la producción y el reparto

Dirección: Anthony Marciano, con extensa investigación previa.

Protagonistas: Raphaël Quenard y Jean-Pascal Zadi.

Inspiración: la carrera real de Medjana y Ndiaye.

Giro mediático: inclusión del descubrimiento de Victor Wembanyama.

Información práctica sobre el estreno

La película titulada El sueño americano se estrena en España el viernes 24 de julio. Viene precedida por una acogida positiva en Francia.

El filme resume dos décadas de obstáculos, y lo hace apostando por la emoción y el humor, más que por la recreación documental fría.

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