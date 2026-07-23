Actor camaleónico de Hollywood estrena este fin de semana: 71 años y cuatro nominaciones

Willem Dafoe vuelve a la gran pantalla con un papel que promete ser otro ejemplo de su capacidad de transformación. A sus 71 años, el actor continúa sumando proyectos intensos y ahora protagoniza El anfitrión, un drama que llega a las salas españolas tras su paso por festivales.

La carrera camaleónica de Willem Dafoe y sus logros

Dafoe ha construido una filmografía marcada por personajes extremos y memorables. Su trayectoria incluye papeles en títulos como Platoon, El paciente inglés y El faro.

Cuatro nominaciones al Oscar avalan su prestigio, aunque no ha ganado la estatuilla. Aun así, su reputación en Hollywood sigue intacta.

Personajes transformadores y arriesgados.

Colaboraciones con directores de culto.

Más de 130 trabajos en cine y televisión.

El anfitrión: una trama de poder, familia y secretos

La película sitúa la acción a finales de los años setenta, en una isla privada del Mediterráneo. Allí, Marcos Timoleon, un empresario adinerado interpretado por Dafoe, organiza una celebración para su hija Sofía.

La fiesta se convierte en el escenario de tensiones ocultas. Invitados del círculo íntimo llegan con agendas propias. Marcos, acostumbrado a controlar todo, tiene un plan oscuro que compromete el futuro de su heredera.

Sofía, por su parte, trae consigo una revelación personal que desata el conflicto. A medida que avanza la velada, las peleas internas salen a la luz y la noche toma un rumbo imprevisible.

Detrás de cámaras: dirección y coproducción internacional

El filme está dirigido por Miguel Ángel Jiménez y nace de una coproducción entre Grecia, España, Reino Unido y Países Bajos. Ese enfoque internacional aporta variedad de miradas y recursos.

Antes de llegar a las salas, El anfitrión pasó por varios festivales. Ese recorrido preparó al público y a la crítica para lo que propone el filme: un drama íntimo con ecos universales.

Reparto principal y colaboradores españoles

Además de Dafoe, el elenco incluye actores nacionales conocidos que suman peso dramático a la historia.

Vic Carmen Sonne como Sofía, la hija protagonista.

Emma Suárez, con un papel relevante en el conflicto familiar.

Francesc Garrido y Carlos Cuevas, rostros reconocidos del cine y la televisión españolas.

La mezcla de talento internacional y voces locales refuerza el contraste emocional del relato.

Cuándo y dónde verla en España

El anfitrión llega a la cartelera española el viernes 24 de julio. La distribución nacional permite ver la película en salas tras su paso por circuitos de festivales.

Si buscas una experiencia cinematográfica centrada en las relaciones familiares y el poder, esta propuesta ocupa un lugar destacado en la programación de verano.

Qué ofrece la película: motivos para interesarse

Actuación y dirección

Willem Dafoe aporta intensidad y matices a Marcos Timoleon.

aporta intensidad y matices a Marcos Timoleon. Miguel Ángel Jiménez firma una puesta en escena contenida pero tensa.

Temas y estilo

Explora el choque entre autoridad paterna y autonomía personal.

Combina elementos dramáticos con un ambiente claustrofóbico en la isla.

Valor añadido

El reparto español refuerza la autenticidad de los conflictos.

La coproducción internacional aporta recursos técnicos y estéticos.

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