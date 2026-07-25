Presupuestos de Yolanda Díaz: prometen estar a la altura de la década

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha lanzado el primer anuncio sobre las cuentas del Estado para 2027, con un mensaje dirigido tanto a aliados como a rivales. Sus declaraciones configuran el inicio de una campaña política centrada en el gasto social y las reformas que el Ejecutivo pretende encajar en los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Prioridades económicas y sociales que defenderá el Gobierno

El Ejecutivo sitúa como eje de las próximas cuentas públicas medidas que impacten directamente en la vida cotidiana.

Vivienda: ampliar las políticas para facilitar el acceso y regular el mercado.

ampliar las políticas para facilitar el acceso y regular el mercado. Permisos y conciliación: medidas para mejorar la protección laboral y familiar.

medidas para mejorar la protección laboral y familiar. Servicios públicos: refuerzo de sanidad, educación y atención social.

La ministra ha subrayado que gobernar implica riesgo y acción. Ha reclamado que los presupuestos reflejen esas prioridades.

La tensión con la oposición: Feijóo, Abascal y la batalla ideológica

En sus mensajes, Díaz ha urgido a los líderes del centro-derecha a tomar postura. Ha planteado un contraste claro entre políticas que benefician a la mayoría y otras que, según ella, protegen a las élites.

Alberto Núñez Feijóo (PP): llamado a pronunciarse sobre a quién representan sus propuestas.

(PP): llamado a pronunciarse sobre a quién representan sus propuestas. Santiago Abascal (Vox): señalado como ejemplo de la polarización que marcará el debate.

El tono busca movilizar la opinión pública sobre la redistribución del gasto y la defensa del interés general.

Trámites oficiales: el BOE y el arranque formal del proceso

La publicación de la orden ministerial en el Boletín Oficial del Estado marca el inicio formal de la elaboración de los PGE para 2027.

La orden fija plazos y directrices para los departamentos.

Activa la maquinaria técnica y política para cerrar las cifras y programas.

Ese trámite convierte el calendario presupuestario en asunto urgente para partidos y agentes sociales.

Hacienda promete un incremento del gasto social

El titular de Hacienda ha transmitido un mensaje ambicioso sobre las partidas sociales. Según su relato, los próximos presupuestos incluirán un incremento notable en gasto para protección y políticas públicas.

Arcadi España ha ofrecido diálogo a otros grupos para facilitar su aprobación.

El presidente y las negociaciones parlamentarias

El jefe del Ejecutivo ha apelado a la responsabilidad de los socios parlamentarios para sacar adelante las cuentas.

Puertas abiertas y reconstrucción de relaciones

Pedro Sánchez ha explicado que ya existe una interlocución positiva con el PNV y que se trabaja para retomar el diálogo con Junts.

El objetivo del Gobierno es sumar apoyos sin renunciar a las líneas sociales que plantea en su borrador.

Qué esperar en las próximas semanas

Los pasos siguientes combinan técnica y política: departamentos ajustando partidas, y los partidos evaluando su posición. Las conversaciones y las enmiendas definirán la hoja de ruta fiscal.

Calendario de entregas y reuniones bilaterales.

Ajustes técnicos para cuadrar ingresos y gastos.

Debate público sobre prioridades y equilibrios económicos.

El proceso se mantendrá bajo escrutinio mediático y político mientras se acercan las fechas límite fijadas por la norma publicada en el BOE.

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