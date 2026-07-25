Calor extremo: Mario Picazo pide prepararse tras dos días de tregua

Los avisos meteorológicos se han vuelto más urgentes. Mario Picazo advierte de un periodo de calor intenso tras una breve tregua. Familias y viajeros deben replantear planes ante termómetros que podrían marcar cifras extraordinarias. Prepararse será clave en las próximas jornadas.

Alerta por calor extremo: qué prevén los expertos y cómo afectará

Los modelos meteorológicos señalan una subida de las temperaturas en varias regiones. Se esperan máximas que en algunas localidades superen los 40 °C. Este episodio no será puntual; podría durar varios días y elevar el riesgo sanitario.

El calor acumulado, junto a la humedad en zonas costeras, aumentará la sensación de bochorno. Eso complica el descanso nocturno y eleva la fatiga durante el día.

Horas del día con mayor peligro: cuándo extremar precauciones

Los momentos centrales del día concentran el mayor riesgo. Entre las 12:00 y las 18:00 las temperaturas alcanzarán su pico y la radiación solar será intensa.

Evitar actividad física intensa en esas horas.

en esas horas. Buscar sombra y sitios ventilados.

Hidratarse con frecuencia, incluso sin sed.

La vaguada que cambia el mapa: tormentas y alivio puntual

Una bolsa de aire más frío se introduce desde el noroeste. Ese desplazamiento traerá dos efectos contrapuestos.

En el noroeste y el Cantábrico, las temperaturas bajarán y el ambiente será más llevadero.

Donde coincidan humedad en superficie y aire frío en altura, surgirán tormentas. Algunas podrán ser localmente intensas.

Las tormentas primero se notarán en las zonas altas y pirenaicas. Luego podrían desplazarse hacia el este peninsular. En esas comarcas, la alternancia de calor y chubascos hará que el tiempo sea inestable.

Regiones que recibirán alivio y las que seguirán bajo tensión

El noroeste de la península verá temperaturas más suaves. Entre Galicia y el litoral cantábrico las máximas tenderán a los 20–25 °C.

Por el contrario, gran parte del este y zonas del Mediterráneo mantendrán valores por encima de 35 °C. En esas áreas, la combinación de calor y humedad elevará la sensación térmica.

Canarias presentará una situación variada. En costas será llevadero, pero en medianías las temperaturas pueden subir.

Consejos prácticos para afrontar las jornadas de calor

Adoptar medidas sencillas reduce riesgos. Estas acciones sirven para hogares, trabajo y desplazamientos.

Mantener ventanas cerradas al mediodía y ventilar al amanecer o al anochecer.

Consumir agua regularmente y evitar bebidas alcohólicas o muy azucaradas.

Usar ropa ligera y de colores claros.

Evitar el ejercicio intenso en las horas centrales.

Prestar especial atención a niños, mayores y personas con enfermedades crónicas.

Recomendaciones rápidas por grupo

Familias: no dejar a nadie dentro de vehículos cerrados.

no dejar a nadie dentro de vehículos cerrados. Trabajadores al aire libre: programar descansos y protegerse del sol.

programar descansos y protegerse del sol. Turistas: comprobar avisos locales antes de planificar excursiones.

Impacto en la vida cotidiana y en las vacaciones de verano

Las primeras semanas de julio pueden resultar decisivas. Con colegios cerrados y desplazamientos, muchos encontrarán destinos más calurosos de lo esperado.

Los responsables municipales y los servicios de salud podrían activar protocolos para evitar saturación en urgencias. Adaptar horarios y actividades será fundamental.

Señales a vigilar en los próximos días

Subidas abruptas del termómetro en localidades del interior y costa este.

Aparición de calimas o reducción de la visibilidad en franjas calientes.

Avisos meteorológicos locales por tormentas intensas tras el paso de la vaguada.

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