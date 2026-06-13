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151 billones de dólares: fecha revelada para la mayor revolución de infraestructuras

Clelia Olivárez

151 billones de dólares: la mayor revolución de infraestructuras de la historia ya tiene fecha
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El mundo se prepara para una ola de gasto en infraestructuras sin precedentes. Un nuevo estudio proyecta que entre 2025 y 2050 harán falta inversiones enormes para sostener el crecimiento, la digitalización y la descarbonización. Estas cifras rediseñarán prioridades públicas y privadas en los próximos 25 años.

Magnitud del desafío: cuánto y cuándo invertir

El informe estima que se requerirán 151,1 billones de dólares en infraestructuras entre 2025 y 2050. Esa cifra multiplica por dos lo invertido en las dos décadas previas.

  • Gasto anual en 2024: ~4,4 billones de dólares.

  • Proyección para 2050: ~6,9 billones de dólares anuales.

  • La muestra cubre nueve sectores, veinte subsectores y 45 economías, cerca del 88% del PIB global.

Cómo cambiarán las infraestructuras: tecnología y sostenibilidad

La próxima generación de infraestructuras será inteligente, conectada y con menor huella de carbono. No se trata solo de obras nuevas, sino de transformar lo existente.

Algunos ejemplos:

  • Vías y autopistas listas para vehículos autónomos y carga inalámbrica.

  • Aeropuertos convertidos en hubs intermodales y predictivos.

  • Redes eléctricas que integran almacenamiento masivo y gestión dinámica.

En este contexto, las redes y la computación segura jugarán un papel crítico para que sistemas y servicios anticipen la demanda y reasignen recursos en tiempo real.

La energía en transformación: cifras y prioridades

La energía acaparará una parte sustancial de la inversión global. El sector debe financiar tanto la generación como la red necesaria para integrar renovables y la electrificación masiva.

Tendencias clave en inversión energética

  • Gasto anual en 2024: ~631.000 millones de dólares.

  • Proyección anual para 2050: ~1,1 billones de dólares.

  • Acumulado entre 2025 y 2050 en el sector: ~25 billones de dólares.

Subsectores que destacarán:

  • Almacenamiento energético: inversión prevista 3,7 veces la actual, cerca de 91.000 millones en 2050.

  • Redes de transmisión y distribución: crecerán 2,6 veces, hasta alrededor de 472.000 millones.

  • Generación con combustibles fósiles: caída estimada del 52%.

  • Renovables y nuclear: aumentos del 52% y 45% respectivamente.

La descarbonización ya no es una opción táctica. Es el eje de la planificación energética global.

Movilidad y transporte: urbanización y modernización

El transporte será uno de los grandes polos de inversión. La modernización responde al crecimiento urbano y a la necesidad de sistemas más limpios.

Cifras y prioridades en transporte

  • Gasto anual en transporte en 2024: ~1,4 billones de dólares.

  • Proyección anual para 2050: ~2,4 billones.

  • Acumulado entre 2025 y 2050 en el sector: ~50 billones de dólares.

Impulsores:

  • Se espera que 1.800 millones de personas adicionales vivan en ciudades en 2050.

  • Inversión en aeropuertos: casi 1,9 veces la de 2024, hasta ~154.200 millones en 2050.

  • Ferrocarriles: inversión 1,8 veces la actual, hasta ~675.300 millones.

Defensa e infraestructuras militares: crecimiento acelerado

El informe identifica a la defensa como el sector con mayor tasa de crecimiento anual compuesto. La geopolítica reciente impulsa esta tendencia.

  • Inversión anual en instalaciones físicas en 2024: ~73.000 millones.

  • Proyección para 2050: ~168.000 millones (2,3 veces más).

  • Incluye cuarteles, astilleros, transporte logístico y comunicaciones militares.

El análisis sugiere que parte del financiamiento podría llegar desde el sector privado, tratándose la defensa como activo estratégico.

Centros de datos y la ola de la IA: demanda explosiva

La adopción masiva de IA generativa impulsa la necesidad de capacidad informática y refrigeración a gran escala.

  • Inversión anual en centros de datos en 2024: ~113.800 millones de dólares.

  • Estimación para 2027: ~251.800 millones; un aumento de 2,2 veces.

  • Entre 2024 y 2032, la inyección de capital será intensa para crear nueva capacidad.

Tras la fase inicial de expansión, la prioridad se trasladará a optimizar la eficiencia y reutilizar infraestructuras existentes.

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