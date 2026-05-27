Un informe de Foment del Treball revela una brecha millonaria en la inversión pública en infraestructuras de Cataluña. La cifra, que abarca 2009-2025, ha encendido las alarmas del sector empresarial y reabre el debate sobre prioridades y responsabilidades.

Datos clave: cuánto y por qué importa

Según la patronal, el déficit acumulado entre 2009 y 2025 asciende a 49.543 millones de euros. El estudio fue presentado en Barcelona por Josep Sánchez Llibre.

Presentación con Lluís Moreno, presidente de la CCOC, y Salvador Guillermo, director de Estudios y Economía de Foment.

Foment sitúa la inversión pública anual adecuada en infraestructuras en el 2,2% del PIB .

. En 2025, el déficit anual alcanzó 3.375 millones de euros .

. El peso de licitaciones sobre el PIB quedó en el 1,2%, dos puntos por debajo de lo recomendado.

Impacto económico y social explicado

El presidente de la patronal describió la situación como alarmante, indignante e intolerable. A su juicio, la falta de inversión condiciona la competitividad y la movilidad.

Menor capacidad de crecimiento para empresas y sectores productivos.

Problemas en la movilidad diaria de ciudadanos y mercancías.

Riesgo de quedarnos por detrás de otras regiones europeas.

Fracaso político y propuestas bloqueadas

Foment lamentó que iniciativas presentadas en el Congreso no prosperaran. El llamado Consorci d’Inversions fue rechazado.

Votos en contra de Junts, PP y Vox tumbaron la propuesta.

tumbaron la propuesta. Entre las ideas bloqueadas figuraban el traspaso de presupuesto y competencias a la Generalitat.

También se propuso una agencia independiente para planificar y auditar inversiones. Esta idea no salió adelante.

Llamamiento al consenso del empresariado

Ante la magnitud del desfase, Sánchez Llibre pidió al Govern y a los grupos parlamentarios unidad. Señaló que el acuerdo político es imprescindible.

Reclamó máxima coordinación para atraer una respuesta estatal eficaz.

Insistió en que sin consenso será difícil revertir la pérdida inversora.

Evolución histórica y coste adicional por retrasos

Foment estima que, a tipos constantes, el agujero desde 2009 sería de 58.748 millones de euros. Los retrasos encarecen las obras.

El informe calcula que ejecutar ahora lo pendiente costaría 9.000 millones de euros más que hacerlo en su momento. Moreno apeló a cambiar la cultura inversora.

Situación por administraciones

El estudio diferencia el rendimiento según el órgano responsable. Los porcentajes de ejecución muestran claros contrastes.

Estado: ejecución del 59,5% ; déficit de ejecución aproximado del 40% .

; déficit de ejecución aproximado del . Generalitat y administraciones locales: superan el 80% de obras completadas.

de obras completadas. Adif en Cataluña: grado de ejecución del 48,7% .

. Para 2023, Adif tenía presupuestados 1.292 millones, pero se ejecutaron solo 421 millones.

Recomendaciones y medidas técnicas sugeridas

Foment plantea mecanismos para corregir la deriva. Algunas propuestas son prácticas y otras requieren consenso político.

Transferir competencias y dotación presupuestaria cuando proceda.

Crear un organismo independiente que planifique, ejecute y fiscalice.

Establecer objetivos de inversión claros y vinculantes sobre el PIB.

Mejorar la coordinación entre administraciones para acelerar licitaciones.

Reacciones y llamadas a la acción

La patronal advierte que la ausencia de respuesta coordinada seguirá golpeando a la economía catalana. El mensaje combina datos y urgencia.

Empresas piden estabilidad y previsibilidad inversora.

Autoridades locales reclaman más recursos y menos bloqueos políticos.

Expertos subrayan el coste social de la inacción en infraestructuras.

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