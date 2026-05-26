BCE: Guindos insiste en mantener tipos pese al repunte de la inflación

El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha pedido mesura y análisis continuo ante la reciente volatilidad de precios y la tensión geopolítica. Sus palabras apuntan a una estrategia basada en datos, mientras el BCE evalúa si mantener o ajustar su postura monetaria en los próximos meses.

Por qué el BCE decidió mantener los tipos y qué implica

El Consejo de Gobierno optó por dejar intactos los tipos la semana pasada. La decisión fue unánime, según fuentes del organismo.

El argumento central fue esperar más información antes de mover la política.

El enfoque prioriza respuestas reunión a reunión, no reacciones apresuradas.

Guindos destacó la necesidad de tener la cabeza fría ante datos que cambian con rapidez.

El vicepresidente insistió en que la institución monitoriza la evolución de la inflación y el crecimiento. La cita clave para decidir será la reunión de junio.

Choque de oferta actual: en qué se diferencia del periodo 2021-2022

El aumento reciente de los precios de la energía crea un choque de oferta distinto al vivido tras la invasión de Ucrania.

En 2021-2022 coincidieron reapertura tras la pandemia y políticas fiscales y monetarias expansivas.

Hoy, las circunstancias macroeconómicas y las herramientas en uso son diferentes.

Guindos reconoce que, con perspectiva temporal, quizás habría sido mejor actuar antes.

Sin embargo, subrayó que la actual dinámica no replica el mix de factores de la crisis anterior. Eso cambia el margen de maniobra del BCE.

Implicaciones para la política monetaria y el balance del BCE

El banco central ya no está en el mismo punto que hace dos años. Esto influye en la estrategia frente al crecimiento e inflación.

Elementos que marcan la diferencia

El BCE está reduciendo su balance , no ampliándolo.

, no ampliándolo. La política fiscal europea no es tan expansiva como entonces.

El shock de oferta presiona al alza la inflación y a la baja el crecimiento.

Según De Guindos, ese mix generará dilemas complicados para cualquier responsable de política monetaria.

Ciberseguridad y modelos de IA: la alerta del BCE

Al abordar la llegada de herramientas como Mythos, el vicepresidente alertó sobre riesgos y oportunidades.

Los modelos de inteligencia artificial pueden ayudar a detectar fallos en sistemas.

Pero, si se usan mal, también facilitan ataques.

Por ello la ciberseguridad pasa a ser una prioridad absoluta para las autoridades financieras.

Guindos señaló que herramientas avanzadas aumentan la probabilidad de intentos de intrusión. La prevención y la vigilancia son clave.

Riesgos concretos y medidas que reclama el BCE

El responsable identificó amenazas claras y defendió mayor cooperación entre actores públicos y privados.

Riesgo: fuite de información sobre vulnerabilidades críticas.

Riesgo: disponibilidad de herramientas que automatizan ataques.

Medida: compartir acceso a modelos con entidades europeas.

Medida: reforzar intercambio de inteligencia entre bancos centrales y reguladores.

De Guindos lamentó que algunos desarrollos se hayan compartido primero solo con empresas de Estados Unidos. Insistió en abrir ese acceso a Europa.

Expectativas para junio y el final del mandato de Guindos

Con el mandato de De Guindos concluyendo el 31 de mayo, sus declaraciones adquieren peso político y técnico.

La próxima reunión de junio será decisiva para calibrar la respuesta del BCE.

El banco seguirá leyendo datos de inflación y actividad económica antes de moverse.

La agenda combina retos macroeconómicos y amenazas tecnológicas.

Los responsables europeos afrontan ahora la doble tarea de gestionar la inflación y reforzar defensas digitales. La combinación condicionará las decisiones futuras del BCE.

Artículos similares

Califica esto post