Gasto en desempleo sube pese a más empleo: Garamendi, CEOE, lo tacha de sorprendente

Antonio Garamendi lanzó este martes un aviso que mezcla sorpresa y preocupación: España gasta más en prestaciones por desempleo pese a que hay más puestos de trabajo. Sus palabras, pronunciadas ante emprendedores y autónomos, encendieron el debate sobre la eficacia de las políticas laborales y la situación real del pequeño tejido productivo.

Garamendi plantea la paradoja del mercado laboral

Durante la apertura del VII Foro Emprendedores y Autónomos 2026, celebrado en la sede de la CEOE y organizado por ATA, el presidente de la patronal se mostró directo.

“Es llamativo que aumente el gasto por desempleo mientras crecen los empleos”, planteó Garamendi.

El mensaje fue claro: hay factores del sistema que no encajan. A su juicio, es necesario analizar con detalle las causas de esa aparente contradicción.

El motor del empleo: autónomos, hostelería y turismo

Garamendi destacó la aportación de sectores concretos al repunte del mercado laboral.

Hostelería: principal impulsora de la afiliación reciente.

Turismo: recuperación sostenida tras la crisis sanitaria.

Autónomos: fuente flexible de creación de puestos de trabajo.

En su intervención subrayó que la contratación reciente se ha apoyado especialmente en esos ámbitos. Por eso pidió prestar atención a quienes sostienen la actividad.

Más de 3,5 millones de personas conforman el colectivo autónomo en España, recordó Garamendi, y su papel es clave para la economía.

Quiénes “aguantan” y por qué son vulnerables

El líder de la CEOE introdujo una distinción relevante. No todos los autónomos afrontan igual la incertidumbre.

Autónomos con empleados versus autónomos en solitario

Según Garamendi, los que disponen de trabajadores a su cargo suelen resistir mejor las crisis. Son pequeñas empresas en formación.

En cambio, los autónomos unipersonales afrontan mayores riesgos. Cuando su proyecto falla, pierden ingresos y apoyo que sí puede recibir un trabajador en Régimen General.

“Cuando la idea deja de funcionar, muchas veces lo pierden todo”, dijo al describir la fragilidad de algunos emprendedores.

Demandas sobre normativa y trámites administrativos

Garamendi denunció la complejidad normativa que rodea al sector. Usó la imagen de una maraña de reglas y papeles que ahoga al pequeño comercio.

Exceso de trámites para gestionar un negocio pequeño.

Normativa cambiante que dificulta la expansión.

Falta de simplificación administrativa para traspasos.

Se preguntó cómo puede un autónomo convertir su actividad en empresa si debe lidiar con una regulación permanente y pesada.

Segundas oportunidades y traspasos en pueblos

Otro foco del discurso fue la protección a quienes fracasan y la transmisión de negocios.

Garamendi defendió la idea de facilitar una segunda oportunidad para autónomos que han caído. También reclamó medidas para gestionar los traspasos cuando propietarios se jubilan.

La cuestión toma especial relevancia en la llamada España vaciada. En muchos municipios, un comercio que cierra implica servicios que desaparecen.

Propuestas y demandas de la patronal

La intervención incluyó un conjunto de propuestas implícitas y explícitas para mejorar la situación del colectivo.

Simplificar la normativa y reducir la carga administrativa. Facilitar traspasos y relevo generacional en negocios locales. Ofrecer apoyos reales para la reinserción de autónomos que caen. Promover formación y capacitación continua.

Garamendi insistió en que esas medidas no son sólo un favor. Son condiciones para que el tejido productivo siga generando empleo.

Relación con ATA y el papel social de los autónomos

En el foro, Garamendi dedicó palabras a ATA por su labor en defensa de los trabajadores por cuenta propia.

Subrayó que el objetivo es que los autónomos no se sientan abandonados. Y puso en valor su papel como capa amplia que sostiene la actividad económica.

“Los autónomos generan y tiran hacia adelante”, afirmó, en un llamamiento a proteger a este colectivo.

Retos locales y formación

Entre las soluciones que mencionó figuraron la formación y la menor asfixia fiscal y regulatoria.

Potenciar la formación orientada al negocio local.

Eliminar cargas innecesarias que impiden crecer.

Crear incentivos para que los traspasos se den con facilidad.

Garamendi recalcó que trabajar en estas áreas es clave para mantener el empleo y la actividad productiva en todos los territorios.

Mensajes para la agenda pública

El discurso del presidente de la CEOE busca situar a los autónomos en el centro del debate público.

Cuestionó el desajuste entre niveles de empleo y gasto en prestaciones. Y exigió políticas más eficientes y sensatas.

Su intervención aporta presión sobre los responsables políticos y plantea desafíos concretos para administraciones y agentes sociales.

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