Rentabilidad a 12 meses sube a niveles de 2024: Tesoro adjudica 6.463 millones en letras

El Tesoro Público español volvió a captar la atención del mercado en la primera subasta de mayo, con colocaciones que superaron lo previsto y movimientos en las rentabilidades que llaman a la prudencia. Los resultados reflejan la fortaleza de la demanda y las dudas sobre la evolución de los tipos a corto y medio plazo.

Resultados de la subasta de letras: cuánto se adjudicó y cómo fue la demanda

En la puja de letras a seis y doce meses, el organismo dependiente del Ministerio de Economía colocó 6.463 millones de euros, en el tramo más alto estimado por el Tesoro.

Demanda total: más de 11.586 millones de euros .

. Letras a 6 meses: adjudicadas 2.033,699 millones de euros . Tipo marginal: 2,389% , ligeramente por debajo del 2,391% anterior. Demanda: > 4.396 millones .

. Tipo marginal: , ligeramente por debajo del 2,391% anterior. Demanda: > . Letras a 12 meses: adjudicadas 4.429,246 millones de euros. Rentabilidad marginal: 2,651%, frente al 2,640% de la emisión previa; es la rentabilidad más alta desde septiembre de 2024.

Los inversores mantuvieron un apetito elevado por deuda a muy corto plazo, aunque la subida en la referencia a un año apunta a mayor percepción de riesgo o expectativa de tipos superiores a medio plazo.

Un contexto marcado por la decisión del BCE y el impacto de la energía

La subasta se celebra tras la última reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, que dejó los tipos sin cambios. Esa decisión llega en un entorno en el que alzas del precio de la energía, motivadas por la guerra en Irán, ejercen presión sobre la inflación.

La combinación de tipos estables y presiones externas explica parte del comportamiento divergente entre rentabilidades a seis y doce meses observadas en la subasta.

Próxima cita: bonos y obligaciones en la subasta del jueves

El Tesoro ha programado otra emisión para el jueves 7 de abril, con la intención de colocar entre 5.250 millones y 6.750 millones de euros en bonos y obligaciones del Estado.

Bonos a 3 años con cupón del 2,35% . Referencia marginal estimada: 2,737% .

. Referencia marginal estimada: . Obligaciones a 10 años con cupón del 3,30% . Referencia marginal estimada: 3,440% .

. Referencia marginal estimada: . Obligaciones indexadas a la inflación de la zona euro a 15 años con cupón del 2,05% . Referencia marginal estimada: 1,686% .

. Referencia marginal estimada: . Obligaciones con vida residual de 18 años y 6 meses, cupón del 5,15%. Referencia marginal estimada: 3,573%.

Los tipos marginales anunciados sirven de guía para los inversores y condicionan el coste de financiación del Estado a distintos plazos.

Qué buscan los inversores y qué efecto puede tener en la curva

Demanda alta por letras: preferencia por liquidez y menor riesgo de tipo.

Mayor rentabilidad a 12 meses: anticipación a subidas o mayor prima por incertidumbre.

Bonos a largo plazo: prueba sobre la capacidad del Tesoro para colocar papel con cupones atractivos.

Calendario de emisiones: las próximas fechas en la agenda del Tesoro

El Tesoro regresará al mercado el 12 de mayo con emisión de letras a tres y nueve meses. Posteriormente, el 21 de mayo habrá una nueva subasta de bonos y obligaciones que cerrará el calendario de emisiones del mes.

Los plazos cortos seguirán siendo clave para absorber liquidez, mientras que las emisiones de medio y largo plazo marcarán la sensibilidad del mercado a la financiación pública.

Estrategia y cifras clave del plan de financiación para 2026

El Tesoro prevé unas necesidades netas de financiación de 55.000 millones de euros para 2026, la misma cuantía estimada en 2025. La cifra refleja la apuesta por la estabilidad fiscal y un entorno macro relativamente favorable.

De los 55.000 millones , 50.000 millones se destinarán a deuda a medio y largo plazo.

, se destinarán a deuda a medio y largo plazo. 5.000 millones previstos para letras del Tesoro.

previstos para letras del Tesoro. Emisiones brutas programadas: 285.693 millones de euros , un 4,2% más que el cierre estimado de 2025.

, un 4,2% más que el cierre estimado de 2025. De ese total, 176.935 millones corresponden a emisiones brutas a medio y largo plazo.

corresponden a emisiones brutas a medio y largo plazo. Y 108.758 millones se asignan a letras del Tesoro, casi un 5,9% más que el año previo.

Vida media de la deuda: cuánto tiempo tarda en refinanciarse

La vida media de la deuda española se mantuvo en 2025 alrededor de los ocho años. Según el Ministerio de Economía, la media quedó en 7,93 años, su nivel más elevado desde 2021, cuando alcanzó 7,99 años.

Ese indicador es clave para medir vulnerabilidades y el perfil temporal del riesgo de refinanciación del país.

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