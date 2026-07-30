6% de rentabilidad: X Money de Elon Musk lanza cuenta que desafía a la banca

X, la red social que dirige Elon Musk, estrena en Estados Unidos un servicio financiero que busca convertir la app en algo más que un canal de conversación. La nueva oferta incluye cuentas con remuneración, transferencias instantáneas, pagos y una tarjeta Visa, todo integrado en la plataforma para usuarios de pago.

Qué ofrece X Money: funciones y beneficios clave

El producto, bautizado X Money, llega por ahora bajo un sistema de invitaciones. Sus prestaciones combinan herramientas de banca digital con la experiencia social de la plataforma.

Cuenta remunerada con rendimiento anual de hasta el 6%.

con rendimiento anual de hasta el 6%. Transferencias en tiempo real entre usuarios de X sin comisiones.

Pagos y retirada de efectivo en cajeros de todo el mundo mediante una tarjeta Visa , disponible en formato virtual y físico.

, disponible en formato virtual y físico. Programa de reembolso del 3% en compras elegibles .

. Acceso a soporte 24/7 mediante chat con asistentes automatizados y agentes humanos.

Requisitos para acceder y condiciones económicas

El acceso a las ventajas más atractivas viene con condiciones claras. No es gratuito ni abierto a todos los perfiles.

Ser suscriptor de X Premium , cuyo coste arranca en torno a 8 dólares al mes .

, cuyo coste arranca en torno a . Mantener un saldo mínimo de 1.000 dólares para optar al máximo rendimiento del 6%.

para optar al máximo rendimiento del 6%. Cuenta y tarjeta vinculadas a la misma identidad dentro de la plataforma.

Estas condiciones sitúan a X Money en competencia directa con servicios como Cash App, Venmo o Zelle, y también con cuentas remuneradas de bancos digitales.

Cómo funciona técnicamente: aliados y límites regulatorios

X no opera como banco con licencia propia. Para ofrecer servicios financieros, la compañía recurre a terceros ya regulados.

La infraestructura y custodia están a cargo de Cross River Bank .

. Ese modelo es habitual entre fintechs que buscan acelerar lanzamientos sin una licencia bancaria completa.

Por ahora, la fase inicial restringe el servicio a usuarios de pago y a clientes invitados.

Seguridad y control: autenticación y medidas para el usuario

La plataforma incorpora herramientas para proteger las cuentas y dar control al titular de la tarjeta.

Acceso con passkeys , una alternativa a las contraseñas tradicionales.

, una alternativa a las contraseñas tradicionales. Posibilidad de fijar límites personalizados para transferencias.

Visualización de datos de la tarjeta física desde la app; el plástico no muestra números impresos.

Estas opciones buscan reducir el fraude y facilitar la gestión desde el móvil.

Integración y hoja de ruta: hacia la superaplicación

El lanzamiento de X Money encaja en la estrategia de Musk para transformar la antigua Twitter en una plataforma multifunción.

Planes para separar X Chat como servicio de mensajería independiente.

como servicio de mensajería independiente. Funciones ampliadas de vídeo y audio para enriquecer la experiencia.

Mayor integración de Grok, la inteligencia artificial propia, en servicios dentro de la app.

La idea es seguir el esquema de las superapps asiáticas, donde comunicación, pagos y comercio conviven en una sola interfaz.

Ventajas competitivas y dudas del mercado

X Money entra en un ecosistema ya dominado por soluciones de pago entre particulares y bancos digitales. Tiene puntos fuertes y retos por delante.

Ventaja: la enorme base de usuarios de X y la integración nativa entre redes y finanzas.

Reto: convencer a usuarios de mover saldos significativos y confiar su dinero a una plataforma no bancaria.

Reto regulatorio: operar en múltiples jurisdicciones requerirá adaptaciones y alianzas adicionales.

Patrimonio histórico y el regreso a los orígenes

La apuesta de Musk por los servicios financieros recuerda sus primeros pasos empresariales. Antes de Tesla y SpaceX, fundó X.com, que más tarde se integró en lo que se conocería como PayPal.

Con X Money, la compañía recupera una veta histórica de su fundador: combinar tecnología y pagos.

Usuarios y funcionalidades prácticas

La experiencia incluye acciones cotidianas que buscan simplificar la vida financiera del usuario:

Enviar dinero instantáneo a contactos dentro de X. Pagar en comercios con la tarjeta Visa asociada. Retirar efectivo en cajeros sin complicaciones.

Además, el programa de devolución del 3% puede atraer a compradores habituales.

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