AEMET no da crédito a lo que llega a España: pide prepararnos para lo peor

El verano ha irrumpido con fuerza y las temperaturas ya ponen en alerta a meteorólogos y autoridades. Lo que empezó como un adelanto estival podría convertirse en episodios de calor extremo que cambien planes y rutinas. Conviene estar informados y actuar con prudencia.

Predicción de la AEMET: ascenso térmico y posibles olas de calor

La Agencia Estatal de Meteorología avisa de un aumento progresivo de las temperaturas. Las altas presiones ganarán terreno desde el sur. Esto empujará a la vaguada que aún afecta a parte de la Península.

Fin de semana: subida de grados localizada en la mitad sur.

subida de grados localizada en la mitad sur. Lunes: máximas alrededor de 35 ºC en amplias zonas del interior.

máximas alrededor de 35 ºC en amplias zonas del interior. Martes: tendencia a continuar el ascenso térmico en muchas comarcas.

tendencia a continuar el ascenso térmico en muchas comarcas. Miércoles-jueves: posible consolidación de la dorsal sobre la Península.

Si estas temperaturas se mantienen, podrían dar lugar a episodios prolongados de calor. La AEMET señala que las máximas podrían superar el percentil 95 en buena parte del país. Eso elevaría el riesgo de activar alertas por temperaturas extremas.

Regiones más afectadas y contraste con el norte

No todas las regiones vivirán el mismo impacto. El sur y el interior son los más expuestos.

Valle del Guadalquivir: puntos de Córdoba, Jaén y Sevilla podrían registrar picos cercanos a 40 ºC. Extremadura y la meseta sur: subida marcada de temperaturas. Valle del Ebro: posibilidad de superar los 35-40 ºC en puntos concretos.

En contraste, el norte experimentará un descenso de las máximas. Provincias como País Vasco, Navarra y Burgos podrían perder más de 6 ºC en algunos días. Ese contraste regional será clave para la gestión de alertas y recursos.

Impacto en la salud y en la vida cotidiana

Las olas de calor afectan al bienestar y limitan actividades al aire libre. Las horas centrales del día son las más peligrosas.

Riesgo de golpe de calor para niños y mayores.

Noches que no refrescan y empeoramiento del descanso.

Prohibición temporal de ciertas actividades al aire libre en zonas con alerta.

Medidas básicas para reducir riesgos

Hidratarse con frecuencia. Beber agua aunque no se sienta sed. Evitar la exposición entre las 12:00 y las 18:00. Mantener a los mayores y niños en lugares frescos y ventilados. Usar ropa ligera y protegerse con sombrero y cremas solares. Atender las recomendaciones oficiales y seguir avisos locales.

Actuar con prevención reduce hospitalizaciones y protege a grupos vulnerables.

Consecuencias para servicios y actividades

El calor prolongado tensiona servicios sanitarios y de emergencia. También altera trabajo al aire libre y eventos.

Mayores demandas en urgencias por deshidratación y golpes de calor.

Restricciones en agricultura y ganadería en momentos críticos.

Cancelación o modificación de actividades deportivas y culturales.

Qué vigilar en los próximos días

La evolución dependerá de la persistencia de la dorsal térmica. Si se consolida, la segunda ola de calor podría materializarse.

Las autoridades y servicios meteorológicos mantendrán seguimiento continuo. Se recomienda comprobar avisos locales y ajustar planes según la información oficial.

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