Agencia Tributaria: atención telefónica disponible desde el 6 de mayo para la campaña de la renta

La Agencia Tributaria inicia este año un despliegue de atención para la campaña de la Renta que combina llamadas telefónicas, visitas a municipios pequeños y atención presencial. Con citas ya activas en varios servicios, los contribuyentes deben prepararse para fechas concretas y extremar las precauciones frente al fraude electrónico.

Fechas clave y cómo reservar cita

La cita previa para algunos servicios se abrió el 29 de abril. La atención telefónica y el plan para municipios pequeños arrancan el 6 de mayo.

Solicitudes de cita para Le Llamamos y asistencia en pueblos: desde el 29 de abril.

y asistencia en pueblos: desde el 29 de abril. Atención telefónica en campaña: comienza el 6 de mayo .

. Atención presencial en oficinas: inicia el 1 de junio, con cita desde el 29 de mayo.

Para pedir cita se puede usar la Sede electrónica o la aplicación móvil de la Agencia Tributaria. El sistema muestra la primera fecha disponible y permite filtrar por código postal.

Cómo funciona la asistencia telefónica: plan ‘Le Llamamos’

El servicio de confección telefónica mantiene su formato y capacidad de otros ejercicios. Sigue siendo una opción rápida para quienes prefieren no acudir a una oficina.

Tras pedir cita, el contribuyente elige mañana o tarde.

El sistema asigna día y hora en que recibirá la llamada.

La Agencia solo llamará si se ha solicitado cita.

Cuando la Agencia Tributaria llame, lo hará desde el número 913 335 333. Se recomienda guardar ese número en la agenda.

Para agilizar la gestión, tenga a mano la documentación básica y los datos fiscales al responder la llamada.

Asistencia en pequeños municipios y atención presencial

Además de las llamadas, la Agencia volverá a visitar municipios pequeños para facilitar la declaración. La cita para estos desplazamientos se solicita por los mismos canales.

La atención presencial en oficinas abrirá el 1 de junio. El apoyo institucional de comunidades y ayuntamientos continúa siendo clave.

Seleccione el canal más cómodo desde la app o la Sede.

Puede filtrar oficinas por código postal.

La plataforma informa de la primera cita libre.

Plazos para presentar la declaración de la Renta 2025

La presentación telemática está disponible desde el 8 de abril.

Fecha límite general para presentar: 30 de junio .

. Si la declaración sale a ingresar y quiere domiciliar el pago, el plazo finaliza el 25 de junio.

La opción por internet sigue siendo la vía preferente para presentar con rapidez y seguridad.

Previsiones económicas y número de declaraciones

La Agencia Tributaria prevé un aumento del importe neto a ingresar. Estas son las magnitudes estimadas:

Ingresos previstos: 24.628 millones de euros , un 18,4% más que el ejercicio anterior.

, un 18,4% más que el ejercicio anterior. Importe a devolver: 13.271 millones , un 3,2% menos.

, un 3,2% menos. Declaraciones estimadas: 25.251.000, incremento del 2,1%.

El crecimiento responde, en gran parte, a la mejora del empleo registrada en el periodo.

Avisos de seguridad: cómo evitar fraudes y suplantaciones

Durante la campaña aumentan los intentos de suplantación por correo y SMS. La Agencia recuerda que nunca solicita datos sensibles por esos canales.

Señales de alerta

Mensajes que piden números de cuenta o datos de tarjeta.

Enlaces que obligan a descargar documentos o introducir información confidencial.

Ofertas de devolución por Bizum o abonos en tarjetas.

La Administración no envía anexos con facturas ni solicita datos bancarios por correo o SMS. Tampoco cobra por sus servicios.

Qué hacer si recibe un intento de fraude

No abra enlaces ni descargue archivos sospechosos.

No facilite datos personales ni financieros por correo, SMS ni mensajería.

Borre el mensaje y comuníquelo a la Agencia a través de los canales oficiales.

Si recibe llamadas desde números distintos al autorizado, informe a la Agencia Tributaria. El canal oficial también atiende avisos sobre fraudes.

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