Obra pública sube 7,3% en marzo: Adif y las comunidades autónomas no la frenan

La licitación de obra pública en España arrancó 2026 con movimiento y contrastes. Mientras el volumen agregado crece, algunos grandes actores frenan y otros aceleran con fuerza. Este choque de ritmos marca las perspectivas del sector para los próximos meses.

Resultados generales y cifras clave de la licitación pública

Según datos de la Seopan, el total adjudicado entre enero y marzo alcanzó los 8.343 millones de euros, un avance interanual del 7,3%. Pero ese promedio oculta diferencias notables entre organismos y territorios.

Volumen total: 8.343 millones de euros (+7,3%).

8.343 millones de euros (+7,3%). Ayuntamientos: inversión al alza, +16%.

inversión al alza, +16%. Administración General del Estado: crece un 15,5%.

crece un 15,5%. Comunidades autónomas: actividad a la baja, ‑12%.

Adif: el frenazo del gestor ferroviario que condiciona el sector

El mayor impacto negativo procede del ferrocarril. Adif redujo su actividad de licitación un 17,4%, hasta situarse en los 1.118 millones de euros. En 2025, el mismo periodo sumó 1.354 millones.

Por su peso, esta caída modera el crecimiento global de la obra pública. La caída en Adif repercute en contratistas y en la ejecución de proyectos de infraestructura ferroviaria.

Consecuencias para el sector ferroviario

Contratistas del AVE y operadores de obras afrontan menor cartera.

Menor licitación puede retrasar proyectos programados.

La evolución dependerá de decisiones de inversión del gestor.

Quienes tiran al alza: Aena y las autoridades portuarias

Frente al retroceso ferroviario, otros sectores han acelerado. Aena elevó sus licitaciones un 89%, alcanzando los 149 millones de euros. Las autoridades portuarias también empujaron, con un aumento del 38% y 179 millones en contratos.

Aena: +89% (149 M€).

+89% (149 M€). Puertos: +38% (179 M€).

El papel de las administraciones centrales y los ministerios

En el ámbito estatal hay comportamientos dispares. El Ministerio para la Transición Ecológica recortó su licitación un 11,7%, hasta dejarla en 147 millones de euros.

En cambio, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que es el mayor inversor en infraestructuras, mantuvo su volumen casi estable, con una ligera caída del 0,6%.

Impacto en proyectos estratégicos

Recortes en medio ambiente afectan a actuaciones vinculadas a energía y gestión del agua.

Transportes mantiene tramos y contratos clave, pero la estabilidad es frágil.

Carreteras y movilidad: avances selectivos

El segmento de carreteras presenta variaciones entre organismos. Seitt duplicó su volumen y llegó a los 44 millones de euros.

Por su parte, la Dirección General de Carreteras todavía no ha lanzado contratos en lo que va de año. Ese hueco introduce incertidumbre en el impulso a obras viarias.

Panorama autonómico: ganadores y perdedores por comunidades

El mapa regional muestra fuertes desigualdades. Dos comunidades que destacan por la caída y otras por subidas muy llamativas.

Comunidad de Madrid: licitación en retroceso del 70%, hasta 150 millones.

licitación en retroceso del 70%, hasta 150 millones. Comunidad Valenciana: también cae un 70%, situándose en 71 millones.

también cae un 70%, situándose en 71 millones. Andalucía: lidera el crecimiento: +208%, con 567 millones en licitaciones.

lidera el crecimiento: +208%, con 567 millones en licitaciones. Galicia: 338 millones y un incremento del 124%.

338 millones y un incremento del 124%. Castilla‑La Mancha: subida extraordinaria del 926%, hasta 109 millones.

Tendencias regionales a seguir

Las subidas extraordinarias de algunas comunidades responden a proyectos puntuales y al calendario de inversión. Las caídas en otras pueden deberse a la finalización temporal de concursos o a ajustes presupuestarios.

Reacciones del mercado constructor y de concesionarias

El comportamiento mixto de la licitación influye en la estrategia de las grandes empresas del sector. Firmas con exposición al ferrocarril ven reducir su pipeline.

Empresas con presencia en aeroportuario y portuario encuentran mayor actividad.

Contratistas locales notan la dependencia de los ayuntamientos para obra menor.

El calendario de licitaciones en los próximos trimestres será clave para recuperar ritmo.

Artículos similares

Califica esto post