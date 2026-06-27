Aire acondicionado: Jorge Rey revela el día en que se desatará el verano

El verano parece adelantarse y con él llegan jornadas de calor que obligarán a tomar decisiones en casa y en la calle. Jorge Rey ha puesto el foco en una fecha concreta para encender el aire acondicionado, mientras la AEMET describe cómo evolucionará la atmósfera. Conocer el cuándo y el cómo ayudará a evitar sorpresas.

Día clave para encender el aire acondicionado: la advertencia de Jorge Rey

En un vídeo que se ha hecho viral, Jorge Rey apunta al 12 de junio como la fecha en que será recomendable encender el aire acondicionado. Según su análisis, ese día marcará el inicio de un periodo con temperaturas que subirán de forma notable.

El experto insiste en que no se trata solo de unas jornadas calurosas pasajeras. La influencia de un anticiclón y la retirada de la DANA cambiarán el patrón meteorológico. Eso dejará semanas de estabilidad y calor, en las que el uso del aire acondicionado pasará a ser habitual.

Qué dice la AEMET y cómo afectará al clima

La Agencia Estatal de Meteorología apunta a una fase de mayor estabilidad. La DANA que afectó al noroeste tenderá a rellenarse y alejarse, dejando cielos generalmente despejados.

Costas de Galicia, Cataluña y norte de Baleares: nubes bajas y posibilidad de brumas o nieblas costeras.

Centro y norte montañoso: por la tarde crecerá nubosidad de evolución y pueden producirse chubascos aislados.

Canarias: intervalos de nubes medias y altas, con riesgo de chubascos en las islas montañosas.

Calima: más intensa en las islas orientales y posible aparición en el oeste de la Península.

Temperaturas: dónde se superarán los umbrales

La AEMET advierte que las temperaturas estarán por encima de lo normal para la época. En amplias zonas se alcanzarán valores elevados.

34-36 grados o más en el cuadrante suroeste peninsular.

o más en el cuadrante suroeste peninsular. Elevadas también en regiones del Cantábrico y el valle del Ebro.

Canarias orientales: máximas muy altas, con aumento notable en el archipiélago.

En el norte de Galicia y el Cantábrico occidental las máximas podrían descender ligeramente.

Viento y avisos costeros

El patrón de viento variará según la región y complicará la sensación térmica en algunos puntos.

Península: viento de componente este y sur, con intervalos fuertes.

Estrecho: posibilidad de rachas muy fuertes.

Cantábrico y Galicia: rolado a oeste, con arreciadas en litorales.

Archipiélagos: componente norte, flojo en Baleares y de flojo a moderado en Canarias.

Qué hacer ante la subida del termómetro: medidas prácticas

Poner el aire acondicionado el 12 de junio o cuando empiecen las noches calurosas.

o cuando empiecen las noches calurosas. Programar el termostato entre 24 y 26 ºC para ahorrar energía y mantener confort.

Hidratación constante y evitar exposiciones prolongadas al sol en las horas centrales.

Personas vulnerables: vigilar a mayores, niños y enfermos crónicos.

Revisar filtros y el mantenimiento del sistema antes del periodo intenso.

Atender avisos y alertas de la AEMET sobre olas de calor o rachas de viento.

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