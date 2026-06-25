Cúpula de calor en Europa: expertos lanzan alerta en el día más caluroso de mayo

Una masa de aire excepcionalmente caliente se extiende sobre gran parte de Europa y amenaza con dejar jornadas de calor fuera de lo normal. Meteorólogos advierten sobre un pico térmico en mayo que podría romper récords y alterar la rutina de millones de personas.

Qué es la cúpula de calor y por qué importa

Una cúpula de calor ocurre cuando una bolsa de aire caliente queda estancada sobre una región.

Eso impide la entrada de aire fresco y concentra la radiación solar.

El resultado puede ser un aumento sostenido de temperaturas y condiciones secas.

Sus efectos no son sólo térmicos. También elevan el riesgo de incendios y empeoran la calidad del aire.

Regiones europeas que pueden sufrir más

El reparto del calor no será uniforme. Algunas áreas registrarán picos más severos.

Cuadrante suroeste peninsular: posibilidades de temperaturas muy altas.

Depresiones del nordeste: noches cálidas y días abrasadores.

Canarias orientales: calor persistente en zonas insulares.

Cantábrico y sur de Galicia: pueden registrar calor puntual.

Posibles récords térmicos y cifras clave

34-36 ºC en amplias zonas del país.

en amplias zonas del país. 36-38 ºC en áreas del Guadiana y Guadalquivir.

en áreas del Guadiana y Guadalquivir. Mínimas que podrían no bajar de 20 ºC en puntos concretos.

AEMET y la alerta por el día más caluroso de mayo

La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido una previsión detallada y avisos por varios fenómenos simultáneos.

Según el organismo, se espera predominio de estabilidad y cielos despejados en gran parte del país.

No obstante, habrá nubes de evolución en el noroeste y cordilleras del norte que podrían desencadenar tormentas fuertes.

Riesgos meteorológicos destacados por la AEMET

Tormentas localmente intensas en el noroeste, con posible granizo y rachas fuertes.

en el noroeste, con posible granizo y rachas fuertes. Intervalos de nubes bajas y brumas en litorales de Galicia, Cantábrico, Cataluña y Baleares.

Calima en Canarias y en zonas occidentales y meridionales de la Península, aunque tiende a disminuir.

Descenso térmico en Canarias y en el Cantábrico oriental; subida generalizada en el resto.

Viento, brisas y balance regional

El patrón de viento variará por regiones, influyendo en la sensación térmica.

Peninsula: predominio de componente este y sur, con intervalos fuertes.

Estrecho: posibilidad de rachas muy fuertes.

Sureste peninsular: litorales con vientos moderados y componente sur creciente.

Canarias: viento moderado del norte.

Baleares: viento flojo y variable, con régimen de brisas.

Consecuencias prácticas y precauciones a adoptar

El episodio de calor exige medidas para reducir riesgos higiénicos y materiales.

Mantenerse hidratado y evitar exposición prolongada al sol en horas centrales.

Proteger a grupos vulnerables: ancianos, niños y personas con enfermedades crónicas.

Atender avisos locales por tormentas o vientos fuertes, y extremar precauciones en carretera.

Vigilar el entorno por riesgo de incendios, sobre todo en zonas agrícolas y forestales.

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