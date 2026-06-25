Cúpula de calor en Europa: expertos lanzan alerta en el día más caluroso de mayo

Una masa de aire excepcionalmente caliente se extiende sobre gran parte de Europa y amenaza con dejar jornadas de calor fuera de lo normal. Meteorólogos advierten sobre un pico térmico en mayo que podría romper récords y alterar la rutina de millones de personas.
Qué es la cúpula de calor y por qué importa
Una cúpula de calor ocurre cuando una bolsa de aire caliente queda estancada sobre una región.
Eso impide la entrada de aire fresco y concentra la radiación solar.
El resultado puede ser un aumento sostenido de temperaturas y condiciones secas.
Sus efectos no son sólo térmicos. También elevan el riesgo de incendios y empeoran la calidad del aire.
Regiones europeas que pueden sufrir más
El reparto del calor no será uniforme. Algunas áreas registrarán picos más severos.
- Cuadrante suroeste peninsular: posibilidades de temperaturas muy altas.
- Depresiones del nordeste: noches cálidas y días abrasadores.
- Canarias orientales: calor persistente en zonas insulares.
- Cantábrico y sur de Galicia: pueden registrar calor puntual.
Posibles récords térmicos y cifras clave
- 34-36 ºC en amplias zonas del país.
- 36-38 ºC en áreas del Guadiana y Guadalquivir.
- Mínimas que podrían no bajar de 20 ºC en puntos concretos.
AEMET y la alerta por el día más caluroso de mayo
La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido una previsión detallada y avisos por varios fenómenos simultáneos.
Según el organismo, se espera predominio de estabilidad y cielos despejados en gran parte del país.
No obstante, habrá nubes de evolución en el noroeste y cordilleras del norte que podrían desencadenar tormentas fuertes.
Riesgos meteorológicos destacados por la AEMET
- Tormentas localmente intensas en el noroeste, con posible granizo y rachas fuertes.
- Intervalos de nubes bajas y brumas en litorales de Galicia, Cantábrico, Cataluña y Baleares.
- Calima en Canarias y en zonas occidentales y meridionales de la Península, aunque tiende a disminuir.
- Descenso térmico en Canarias y en el Cantábrico oriental; subida generalizada en el resto.
Viento, brisas y balance regional
El patrón de viento variará por regiones, influyendo en la sensación térmica.
- Peninsula: predominio de componente este y sur, con intervalos fuertes.
- Estrecho: posibilidad de rachas muy fuertes.
- Sureste peninsular: litorales con vientos moderados y componente sur creciente.
- Canarias: viento moderado del norte.
- Baleares: viento flojo y variable, con régimen de brisas.
Consecuencias prácticas y precauciones a adoptar
El episodio de calor exige medidas para reducir riesgos higiénicos y materiales.
- Mantenerse hidratado y evitar exposición prolongada al sol en horas centrales.
- Proteger a grupos vulnerables: ancianos, niños y personas con enfermedades crónicas.
- Atender avisos locales por tormentas o vientos fuertes, y extremar precauciones en carretera.
- Vigilar el entorno por riesgo de incendios, sobre todo en zonas agrícolas y forestales.
Artículos similares
- alertas por calor extremo en España: la AEMET advierte de registros históricos
- AEMET alerta: verano en España con más tormentas y nadie está preparado
- Noches tropicales en España en mayo: ¿cuándo bajarán las temperaturas?
- España en alerta por el verano: lo que puede peligrar
- Cambio drástico del tiempo: AEMET advierte que se notará a finales de semana
Periodista comprometido con la actualidad social, Christian investiga y reporta sobre temas que afectan a la comunidad, desde cultura hasta movimientos sociales, acercando la información de manera clara y cercana.