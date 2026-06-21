Compraventa de viviendas cae 1,8% en abril: cuarto mes consecutivo de descensos

El mercado inmobiliario registró en abril una desaceleración notable: las compraventas de vivienda continuaron cayendo y las operaciones sobre segunda mano tiraron del descenso, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística.
Panorama general: menos operaciones en abril
En el cuarto mes del año se contabilizaron 53.241 compraventas, lo que equivale a un retroceso interanual del 1,8%. Es la cifra más baja desde agosto pasado y confirma la pérdida de ritmo del sector.
Vivienda usada frente a vivienda nueva: dónde se concentran las caídas
La contracción se produjo principalmente en el mercado de segunda mano.
- Las ventas de viviendas usadas descendieron un 2,4%, hasta las 41.783 operaciones.
- Las compraventas de vivienda nueva aumentaron un 0,6%, hasta las 11.458 operaciones.
Ese repunte en obra nueva pone fin a una racha de caídas en ese segmento que venía de meses anteriores.
Tendencia mensual y acumulado en lo que va de año
En comparación con marzo, abril anotó una caída del 13,1% en el número de compraventas. Ambos mercados, nuevo y usado, reflejaron retrocesos mensuales:
- Vivienda usada: -13,4% intermensual.
- Vivienda nueva: -12,2% intermensual.
En el acumulado enero-abril, la actividad inmobiliaria muestra un descenso del 2,4%. El detalle por tipo de vivienda es el siguiente:
- Vivienda nueva: caída del 4% en el periodo.
- Vivienda usada: descenso del 1,9%.
Perfil de las transmisiones: libres y protegidas
La mayoría de las operaciones correspondieron a vivienda libre. Los datos señalan que el 93,8% de las viviendas transmitidas por compraventa fueron libres y el 6,2% protegidas.
- Compraventas de vivienda libre: 49.946, un -1% interanual.
- Compraventas de vivienda protegida: 3.295, una caída del 12,3%.
Distribución territorial: dónde se vendió más y dónde menos
Andalucía lideró en volumen absoluto, seguida por otras comunidades. El mapa regional muestra diferencias pronunciadas.
- Andalucía: 10.661 ventas (la cifra más alta por comunidad).
- Cataluña: 8.810.
- Comunidad Valenciana: 7.880.
- Comunidad de Madrid: 5.880.
En cuanto a variaciones interanuales, diez comunidades incrementaron sus operaciones y siete registraron caídas. Entre los descensos destacan:
- Navarra: caen las compraventas un 29%.
- Madrid: retroceso del 11%.
- Castilla y León: –9,4%.
Las subidas más importantes se concentraron en:
- Cantabria: +22,5%.
- País Vasco: +8,8%.
- Cataluña: +7,6%.
Fincas registradas: crecimiento pese a la caída de ventas
El número total de fincas inscritas por escrituras públicas aumentó en abril. Se registraron 188.475 fincas, un incremento anual del 1,7%.
Tipo de transmisión
- Por compraventa: +1,4% en las fincas inscritas.
- Por donación: +2,8%.
- Por herencia: +2,9%.
- Por permuta: descenso del 29,5%.
Del total de compraventas, el 86,7% correspondieron a fincas urbanas y el 13,3% a fincas rústicas. Dentro de las urbanas, el 57,3% fueron operaciones sobre viviendas.
Respecto a la tipología:
- Compraventas de fincas rústicas: suben un 6,8%, hasta 14.298.
- Fincas urbanas: aumentan un 0,7%, hasta 92.970.
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Economista y analista apasionada por las finanzas y los negocios, Clelia ofrece un enfoque profundo sobre la economía española e internacional, desglosando tendencias y datos complejos para todos los lectores.