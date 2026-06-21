Compraventa de viviendas cae 1,8% en abril: cuarto mes consecutivo de descensos

El mercado inmobiliario registró en abril una desaceleración notable: las compraventas de vivienda continuaron cayendo y las operaciones sobre segunda mano tiraron del descenso, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística.

Panorama general: menos operaciones en abril

En el cuarto mes del año se contabilizaron 53.241 compraventas, lo que equivale a un retroceso interanual del 1,8%. Es la cifra más baja desde agosto pasado y confirma la pérdida de ritmo del sector.

Vivienda usada frente a vivienda nueva: dónde se concentran las caídas

La contracción se produjo principalmente en el mercado de segunda mano.

Las ventas de viviendas usadas descendieron un 2,4% , hasta las 41.783 operaciones .

, hasta las . Las compraventas de vivienda nueva aumentaron un 0,6%, hasta las 11.458 operaciones.

Ese repunte en obra nueva pone fin a una racha de caídas en ese segmento que venía de meses anteriores.

Tendencia mensual y acumulado en lo que va de año

En comparación con marzo, abril anotó una caída del 13,1% en el número de compraventas. Ambos mercados, nuevo y usado, reflejaron retrocesos mensuales:

Vivienda usada: -13,4% intermensual.

Vivienda nueva: -12,2% intermensual.

En el acumulado enero-abril, la actividad inmobiliaria muestra un descenso del 2,4%. El detalle por tipo de vivienda es el siguiente:

Vivienda nueva: caída del 4% en el periodo.

en el periodo. Vivienda usada: descenso del 1,9%.

Perfil de las transmisiones: libres y protegidas

La mayoría de las operaciones correspondieron a vivienda libre. Los datos señalan que el 93,8% de las viviendas transmitidas por compraventa fueron libres y el 6,2% protegidas.

Compraventas de vivienda libre: 49.946 , un -1% interanual.

, un -1% interanual. Compraventas de vivienda protegida: 3.295, una caída del 12,3%.

Distribución territorial: dónde se vendió más y dónde menos

Andalucía lideró en volumen absoluto, seguida por otras comunidades. El mapa regional muestra diferencias pronunciadas.

Andalucía: 10.661 ventas (la cifra más alta por comunidad).

ventas (la cifra más alta por comunidad). Cataluña: 8.810 .

. Comunidad Valenciana: 7.880 .

. Comunidad de Madrid: 5.880.

En cuanto a variaciones interanuales, diez comunidades incrementaron sus operaciones y siete registraron caídas. Entre los descensos destacan:

Navarra: caen las compraventas un 29% .

. Madrid: retroceso del 11% .

. Castilla y León: –9,4%.

Las subidas más importantes se concentraron en:

Cantabria: + 22,5% .

. País Vasco: + 8,8% .

. Cataluña: +7,6%.

Fincas registradas: crecimiento pese a la caída de ventas

El número total de fincas inscritas por escrituras públicas aumentó en abril. Se registraron 188.475 fincas, un incremento anual del 1,7%.

Tipo de transmisión

Por compraventa: + 1,4% en las fincas inscritas.

en las fincas inscritas. Por donación: + 2,8% .

. Por herencia: + 2,9% .

. Por permuta: descenso del 29,5%.

Del total de compraventas, el 86,7% correspondieron a fincas urbanas y el 13,3% a fincas rústicas. Dentro de las urbanas, el 57,3% fueron operaciones sobre viviendas.

Respecto a la tipología:

Compraventas de fincas rústicas: suben un 6,8% , hasta 14.298 .

, hasta . Fincas urbanas: aumentan un 0,7%, hasta 92.970.

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