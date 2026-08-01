American Airlines: pierde 148 millones y vuelve a rebajar previsiones pese a ventas récord

American Airlines afronta un primer semestre marcado por una caída en resultados y un récord de ingresos trimestrales. La compañía combina cifras de crecimiento comercial con presiones crecientes en costes, sobre todo por la subida del combustible. Estas tensiones han llevado a la aerolínea a revisar sus expectativas para 2026.

Resultados financieros: pérdidas y contrastes por trimestre

En los seis primeros meses del año, American Airlines registró unas pérdidas netas de 168 millones de dólares. Es un giro frente al beneficio de 242 millones obtenido un año antes. Sin embargo, el segundo trimestre mostró un dato llamativo: ingresos trimestrales históricos.

Ingresos semestrales: 30.647 millones de dólares, un avance del 13,7% interanual.

30.647 millones de dólares, un avance del 13,7% interanual. Ingreso récord en el trimestre (abril-junio): 16.735 millones de dólares.

16.735 millones de dólares. Beneficio del segundo trimestre: 71 millones de dólares, muy inferior a los 599 millones del mismo periodo previo.

Cómo el combustible cambió la ecuación económica

El coste del combustible ha sido el factor más determinante en el resultado. Los precios y el consumo dispararon el gasto operativo.

El gasto en combustible aumentó un 83% interanual .

. El desembolso superó los 2.200 millones de dólares en el periodo.

en el periodo. Para el tercer trimestre, la firma calcula un impacto adicional de 1.700 millones de dólares.

Parte de este sobrecoste se ha trasladado a tarifas más altas. La compañía afirma que alrededor del 50% del incremento del combustible quedó compensado por mayores ingresos por pasajero.

Desglose de ingresos y rendimiento por clases

Los resultados por segmentos muestran una demanda robusta en varias áreas. American Airlines destacó avances en servicios premium y en la venta de ancillaries.

Principales motores de ingresos

Mayor remuneración en clases premium.

Incremento general en la demanda de vuelos comerciales.

Mejoras en eficiencia comercial que impulsaron tarifas medias.

El consejero delegado, Robert Isom, subrayó que el alza de ingresos fue «sólida en todas las categorías y clases», con especial empuje en los asientos de mayor valor.

Ajuste de previsiones para 2026 y perspectivas por acción

Frente a la presión de costes, la aerolínea modificó sus guías para el ejercicio completo. La compañía ha recortado su expectativa de beneficio por acción ajustado.

Previsión revisada: pérdida ajustada de 65 céntimos por acción .

. Estimación anterior (abril): pérdida proyectada de 41 céntimos por acción.

Escenario alternativo: la aerolínea apunta a un posible beneficio de 65 céntimos en el mejor de los casos.

Impacto operativo y puntos a vigilar

Además de las cifras, la gestión operativa muestra señales que los analistas seguirán de cerca. El coste del combustible y la respuesta del mercado a las tarifas serán claves.

Vigilancia sobre la evolución del precio del petróleo.

Respuesta de la demanda a aumentos de tarifa.

Capacidad de la aerolínea para transformar ingresos en margen operativo.

Reacciones internas y estrategia comercial

La dirección recoge los resultados con cautela y mantiene medidas para compensar el impacto de los costes. Las acciones se enfocan en maximizar ingresos y controlar gastos variables.

Entre las líneas de actuación figuran optimización de rutas, gestión de capacidad y énfasis en productos premium. El objetivo es sostener la recuperación comercial sin sacrificar la rentabilidad.

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