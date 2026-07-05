IA: sandbox del Gobierno financiado con más de 4 millones de fondos europeos

España ha cerrado con éxito el primer sandbox regulatorio de inteligencia artificial impulsado en colaboración con la Comisión Europea. El experimento funcionó como un espacio de ensayo controlado para ayudar a empresas a adaptar sus sistemas al nuevo marco legal europeo.

Un espacio de pruebas para acelerar la IA confiable

El proyecto nació como un entorno controlado en el que empresas pudieron testar sus herramientas de IA bajo criterios regulatorios. Su objetivo fue facilitar la transición al Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act).

La iniciativa contó con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El presupuesto aproximado ascendió a 4,3 millones de euros.

Quiénes participaron y cómo se desarrolló el programa

El programa recibió solicitudes de distintas entidades y siguió un proceso estructurado.

Solicitudes: 44 candidaturas provenientes de 18 pymes, 6 startups y una compañía francesa.

44 candidaturas provenientes de 18 pymes, 6 startups y una compañía francesa. Fases del sandbox:

Formación y consultoría sobre obligaciones regulatorias.



Análisis técnico y adaptación de sistemas de IA.



Verificación de cumplimiento con el AI Act.

Beneficiarios: Especial foco en pymes y emprendedores para reducir barreras legales y técnicas.

Colaboración entre instituciones y actores europeos

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública lideró la iniciativa. El proyecto reforzó la cooperación entre autoridades nacionales y órganos europeos.

Según el Departamento, el sandbox se concibió como una iniciativa abierta. Otros Estados miembros pueden seguirla y replicar sus buenas prácticas.

Intervenciones y mensajes durante la clausura

Actores presentes y ponencias clave

La jornada de cierre contó con la participación del AI Office de la Comisión Europea. Estuvieron presentes altos cargos del Ministerio y responsables técnicos del programa.

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, destacó que el ejercicio demostró que la innovación puede desarrollarse con reglas claras. Subrayó la importancia de diseñar tecnología que inspire confianza.

También intervino la directora general de Inteligencia Artificial, Aleida Alcaide, y el propio ministro encargado del área. El tono fue de impulso a la adopción responsable.

España como impulsora de la regulación europea

El Gobierno recuerda su papel activo en la construcción del ecosistema europeo de IA responsable. Durante la presidencia española del Consejo de la UE en 2023, España promovió avances decisivos en la normativa comunitaria.

Además, el país fue pionero en la creación de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, Aesia, primer organismo de este tipo en Europa.

Guías técnicas, buenas prácticas y siguientes pasos

Las guías técnicas desarrolladas en el sandbox ofrecen pautas prácticas para cumplir el AI Act, sobre todo en sistemas de alto riesgo.

Documentos con recomendaciones operativas para empresas.

Buenas prácticas para auditoría y verificación de modelos.

Material orientado a pymes y startups para simplificar la adaptación.

Aesia presentó una hoja de ruta que prioriza la publicación y difusión de estos materiales. También se anunció la apertura de nuevas convocatorias de sandboxes en el marco del proyecto de ley de IA.

Marco legal y posibilidad de nuevos sandboxes

El proyecto de ley de IA aprobado por el Gobierno el 26 de mayo incorpora la posibilidad de crear más sandboxes regulatorios.

Los sandboxes podrán ser promovidos por autoridades de vigilancia del mercado o por notificantes sectoriales.

Estarán vinculados al ámbito de supervisión de cada autoridad.

En todos los casos, deberán participar las autoridades encargadas de políticas públicas sectoriales y las de derechos fundamentales.

Impacto esperado en la competitividad y la confianza

Desde el Ejecutivo se apuesta por una visión en la que la regulación actúe como palanca de competitividad. La meta es combinar innovación con seguridad y fiabilidad.

El sandbox pretende servir como modelo replicable. Busca reducir la incertidumbre regulatoria y fomentar la adopción de IA con garantías.

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