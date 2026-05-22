Banco Santander adelanta pago de la prestación por desempleo: cuándo cobrar en mayo de 2026

Con la llegada de mayo muchos desempleados buscan una respuesta sencilla: ¿cuándo entrará el dinero del paro en mi cuenta? Conocer la fecha del cobro de la prestación por desempleo permite planificar gastos y evitar sorpresas. A continuación explicamos quiénes adelantan el pago, cómo se calcula la duración y qué pasos seguir si no llega el ingreso.
Calendario de abonos en mayo de 2026: bancos que anticipan el pago del paro
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) suele ordenar los pagos entre los días 5 y 10. No obstante, algunas entidades adelantan el abono a sus clientes.
- Banco Santander: a partir del 6 de mayo.
- CaixaBank: a partir del 10 de mayo.
- Banco Sabadell: a partir del 11 de mayo.
- Bankinter: a partir del 11 de mayo.
- BBVA: a partir del 11 de mayo.
- ING: a partir del 11 de mayo.
- Caja de Ingenieros: a partir del 11 de mayo.
- Abanca: a partir del 11 de mayo.
- Ibercaja: a partir del 11 de mayo.
- Unicaja: a partir del 11 de mayo.
Si la fecha de pago cae en fin de semana o festivo, el abono se realiza el siguiente día hábil. El ingreso siempre llega por transferencia a la cuenta que el beneficiario indicó al SEPE.
Por qué algunos bancos adelantan la transferencia
Hay entidades que agilizan el abono para ofrecer liquidez antes del calendario habitual.
- Los bancos pueden provisionar fondos anticipadamente para sus clientes.
- El SEPE confirma la orden de pago, y la entidad procesa la transferencia con antelación.
- Este adelanto depende de la política comercial de cada banco.
Por eso es habitual que clientes de ciertos bancos cobren antes del día 10 del mes.
Duración y cuantía del subsidio: qué factores influyen
El tiempo que una persona puede percibir la ayuda y la cantidad mensual no son iguales para todos.
- La duración del subsidio depende del período de cotización acumulado.
- La cuantía varía según la base de cotización del último empleo.
- Otras circunstancias personales pueden modificar el derecho y la duración.
En caso de dudas sobre los tramos o los requisitos, conviene consultar directamente con el SEPE.
Pasos a seguir si no aparece el ingreso en tu cuenta
Si el dinero no llega en la fecha indicada, sigue estos pasos para resolver la incidencia.
- Comprueba el estado de tu prestación en la sede electrónica del SEPE.
- Verifica que tu banco tiene el IBAN correcto y que la transferencia no se ha retenido.
- Si el pago debía ser anticipado por tu entidad, pregunta en la oficina o por atención telefónica.
- Contacta con el SEPE si hay discrepancias en el estado del trámite.
- Guarda comunicaciones y justificantes por si fuera necesario abrir una reclamación.
Recomendaciones prácticas para planificar el cobro del paro
Organizar las finanzas cuando se percibe una prestación es clave. Estos consejos ayudan a evitar imprevistos.
- Ten actualizada la cuenta bancaria en la que recibes la prestación.
- Anticípate a gastos fijos antes de la fecha prevista de cobro.
- Consulta con el banco si ofrece abonos anticipados a clientes.
- Revisa el calendario laboral: festivos y fines de semana retrasan el pago.
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Economista y analista apasionada por las finanzas y los negocios, Clelia ofrece un enfoque profundo sobre la economía española e internacional, desglosando tendencias y datos complejos para todos los lectores.