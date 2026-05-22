Banco Santander adelanta pago de la prestación por desempleo: cuándo cobrar en mayo de 2026

Con la llegada de mayo muchos desempleados buscan una respuesta sencilla: ¿cuándo entrará el dinero del paro en mi cuenta? Conocer la fecha del cobro de la prestación por desempleo permite planificar gastos y evitar sorpresas. A continuación explicamos quiénes adelantan el pago, cómo se calcula la duración y qué pasos seguir si no llega el ingreso.

Calendario de abonos en mayo de 2026: bancos que anticipan el pago del paro

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) suele ordenar los pagos entre los días 5 y 10. No obstante, algunas entidades adelantan el abono a sus clientes.

Banco Santander : a partir del 6 de mayo.

: a partir del 6 de mayo. CaixaBank : a partir del 10 de mayo.

: a partir del 10 de mayo. Banco Sabadell : a partir del 11 de mayo.

: a partir del 11 de mayo. Bankinter : a partir del 11 de mayo.

: a partir del 11 de mayo. BBVA : a partir del 11 de mayo.

: a partir del 11 de mayo. ING : a partir del 11 de mayo.

: a partir del 11 de mayo. Caja de Ingenieros : a partir del 11 de mayo.

: a partir del 11 de mayo. Abanca : a partir del 11 de mayo.

: a partir del 11 de mayo. Ibercaja : a partir del 11 de mayo.

: a partir del 11 de mayo. Unicaja: a partir del 11 de mayo.

Si la fecha de pago cae en fin de semana o festivo, el abono se realiza el siguiente día hábil. El ingreso siempre llega por transferencia a la cuenta que el beneficiario indicó al SEPE.

Por qué algunos bancos adelantan la transferencia

Hay entidades que agilizan el abono para ofrecer liquidez antes del calendario habitual.

Los bancos pueden provisionar fondos anticipadamente para sus clientes.

El SEPE confirma la orden de pago, y la entidad procesa la transferencia con antelación.

Este adelanto depende de la política comercial de cada banco.

Por eso es habitual que clientes de ciertos bancos cobren antes del día 10 del mes.

Duración y cuantía del subsidio: qué factores influyen

El tiempo que una persona puede percibir la ayuda y la cantidad mensual no son iguales para todos.

La duración del subsidio depende del período de cotización acumulado.

del subsidio depende del período de cotización acumulado. La cuantía varía según la base de cotización del último empleo.

varía según la base de cotización del último empleo. Otras circunstancias personales pueden modificar el derecho y la duración.

En caso de dudas sobre los tramos o los requisitos, conviene consultar directamente con el SEPE.

Pasos a seguir si no aparece el ingreso en tu cuenta

Si el dinero no llega en la fecha indicada, sigue estos pasos para resolver la incidencia.

Comprueba el estado de tu prestación en la sede electrónica del SEPE. Verifica que tu banco tiene el IBAN correcto y que la transferencia no se ha retenido. Si el pago debía ser anticipado por tu entidad, pregunta en la oficina o por atención telefónica. Contacta con el SEPE si hay discrepancias en el estado del trámite. Guarda comunicaciones y justificantes por si fuera necesario abrir una reclamación.

Recomendaciones prácticas para planificar el cobro del paro

Organizar las finanzas cuando se percibe una prestación es clave. Estos consejos ayudan a evitar imprevistos.

Ten actualizada la cuenta bancaria en la que recibes la prestación.

Anticípate a gastos fijos antes de la fecha prevista de cobro.

Consulta con el banco si ofrece abonos anticipados a clientes.

Revisa el calendario laboral: festivos y fines de semana retrasan el pago.

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