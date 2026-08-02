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ola de calor en agosto: cabañuelas de Jorge Rey respaldan a la AEMET y no descartan otra ola

Christian Tobar

Las Cabañuelas de Jorge Rey dan la razón a la AEMET por lo que llega en agosto: «No descarto otra ola de calor»
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Agosto llega con advertencias y una atmósfera cargada: la AEMET y el meteorólogo Jorge Rey coinciden en señales que no conviene ignorar. Entre previsiones oficiales y cabañuelas populares hay un consenso creciente sobre la posibilidad de un episodio de calor intenso. La pregunta ahora es cuánto durará y qué zonas quedarán más expuestas.

¿Hay riesgo de una nueva ola de calor este mes?

Los indicios apuntan a que podríamos enfrentarnos a otro episodio de altas temperaturas. Tras varios picos térmicos este verano, la tendencia sugiere que no se puede descartar una ola más.

  • Temperaturas en ascenso: se prevén días con máximas por encima de 35 ºC en buena parte del este y sur.

  • Picos puntuales: en Canarias y ciertas zonas costeras se podrían rozar o superar los 40 ºC.

  • Noches tropicales: amplias áreas podrían no bajar de 20 ºC, complicando la recuperación térmica nocturna.

Estos episodios no solo elevan el termómetro. Aumentan el estrés en servicios sanitarios, la demanda eléctrica y el riesgo de incendios forestales.

Las cabañuelas de Jorge Rey: qué predicen y por qué llaman la atención

El método tradicional de Jorge Rey ha vuelto a situarse en el foco informativo. Sus cabañuelas, interpretadas públicamente, anticipan un agosto muy cálido. Esa predicción coincide con la tendencia observada por servicios meteorológicos.

De la tradición a la alarma

Las cabañuelas no son ciencia exacta, pero cuando sus señales se asemejan a las alertas técnicas, generan atención. En este caso, la coincidencia con observaciones y modelos meteorológicos añade peso a la preocupación.

  • Predicción temprana basada en observación estacional.

  • Correlación con datos oficiales que refuerza la credibilidad pública.

  • Mayor difusión en redes y medios que amplifica la alerta social.

La previsión de AEMET: nubosidad, frentes y temperaturas destacadas

La AEMET describe una jornada marcada por la llegada de un frente por el noroeste. Ese frente provocará variaciones notables en cobertura nubosa y en la distribución de lluvias.

  • Noroeste peninsular: predominio de cielos nubosos o cubiertos.

  • Oeste de Galicia: lluvias que pueden extenderse a otras zonas del noroeste por la tarde.

  • Nordeste peninsular: chubascos y tormentas por la tarde, con riesgo de ser intensas y con granizo en el entorno pirenaico.

  • Archipiélagos: cielos mayormente despejados, aunque Baleares registrará aumento de nubosidad alta.

  • Canarias: calima en altura y temperaturas que pueden alcanzar valores localmente extremos.

En general, la AEMET espera un descenso de las máximas en la Península, aunque zonas del este, sur y Baleares seguirán por encima de 35 ºC. Las mínimas subirán en el centro-norte y descenderán en el sur.

Alertas y fenómenos adversos que conviene vigilar

Las autoridades meteorológicas mantienen activas varias alertas por distintos motivos. Conviene conocerlas para planificar actividades y reducir riesgos.

  • Tormentas y granizo: probables en el entorno pirenaico, con posibilidad de afectar Cataluña y Aragón.

  • Temperaturas muy altas: avisos en Canarias, Baleares, Alborán y el tercio este peninsular.

  • Viento fuerte en Canarias: alisio con rachas intensas que pueden afectar navegación y seguridad en costas.

  • Vientos costeros: poniente moderado en litorales del sur y sur en Galicia que modificarán la sensación térmica.

Consejos prácticos para afrontar olas de calor y episodios extremos

Planificar y adaptar conductas reduce el impacto de jornadas muy calurosas. Aquí van medidas sencillas y efectivas.

  1. Hidratación continua: beber agua incluso sin sed.

  2. Evitar actividades extenuantes entre las 12:00 y las 18:00.

  3. Buscar lugares frescos y ventilados; usar protección solar.

  4. Cuidar a ancianos, niños y enfermos crónicos; vigilar signos de golpe de calor.

  5. Proteger animales domésticos y cultivos; garantizar sombra y agua fresca.

  6. Seguir avisos de AEMET y recomendaciones locales.

  7. Preparar planes alternativos ante cortes eléctricos o restricciones de agua.

Qué vigilar en los próximos días para confirmar la tendencia

Algunas variables serán clave para determinar si la alerta se transforma en ola prolongada:

  • Persistencia de altas presiones en el entorno mediterráneo.

  • Bloqueos atmosféricos que impidan la llegada de frentes atlánticos.

  • Comportamiento del viento en Canarias y el Mediterráneo.

  • Evolución de la calima y su efecto sobre las temperaturas nocturnas.

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