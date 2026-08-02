ola de calor en agosto: cabañuelas de Jorge Rey respaldan a la AEMET y no descartan otra ola

Agosto llega con advertencias y una atmósfera cargada: la AEMET y el meteorólogo Jorge Rey coinciden en señales que no conviene ignorar. Entre previsiones oficiales y cabañuelas populares hay un consenso creciente sobre la posibilidad de un episodio de calor intenso. La pregunta ahora es cuánto durará y qué zonas quedarán más expuestas.
¿Hay riesgo de una nueva ola de calor este mes?
Los indicios apuntan a que podríamos enfrentarnos a otro episodio de altas temperaturas. Tras varios picos térmicos este verano, la tendencia sugiere que no se puede descartar una ola más.
- Temperaturas en ascenso: se prevén días con máximas por encima de 35 ºC en buena parte del este y sur.
- Picos puntuales: en Canarias y ciertas zonas costeras se podrían rozar o superar los 40 ºC.
- Noches tropicales: amplias áreas podrían no bajar de 20 ºC, complicando la recuperación térmica nocturna.
Estos episodios no solo elevan el termómetro. Aumentan el estrés en servicios sanitarios, la demanda eléctrica y el riesgo de incendios forestales.
Las cabañuelas de Jorge Rey: qué predicen y por qué llaman la atención
El método tradicional de Jorge Rey ha vuelto a situarse en el foco informativo. Sus cabañuelas, interpretadas públicamente, anticipan un agosto muy cálido. Esa predicción coincide con la tendencia observada por servicios meteorológicos.
De la tradición a la alarma
Las cabañuelas no son ciencia exacta, pero cuando sus señales se asemejan a las alertas técnicas, generan atención. En este caso, la coincidencia con observaciones y modelos meteorológicos añade peso a la preocupación.
- Predicción temprana basada en observación estacional.
- Correlación con datos oficiales que refuerza la credibilidad pública.
- Mayor difusión en redes y medios que amplifica la alerta social.
La previsión de AEMET: nubosidad, frentes y temperaturas destacadas
La AEMET describe una jornada marcada por la llegada de un frente por el noroeste. Ese frente provocará variaciones notables en cobertura nubosa y en la distribución de lluvias.
- Noroeste peninsular: predominio de cielos nubosos o cubiertos.
- Oeste de Galicia: lluvias que pueden extenderse a otras zonas del noroeste por la tarde.
- Nordeste peninsular: chubascos y tormentas por la tarde, con riesgo de ser intensas y con granizo en el entorno pirenaico.
- Archipiélagos: cielos mayormente despejados, aunque Baleares registrará aumento de nubosidad alta.
- Canarias: calima en altura y temperaturas que pueden alcanzar valores localmente extremos.
En general, la AEMET espera un descenso de las máximas en la Península, aunque zonas del este, sur y Baleares seguirán por encima de 35 ºC. Las mínimas subirán en el centro-norte y descenderán en el sur.
Alertas y fenómenos adversos que conviene vigilar
Las autoridades meteorológicas mantienen activas varias alertas por distintos motivos. Conviene conocerlas para planificar actividades y reducir riesgos.
- Tormentas y granizo: probables en el entorno pirenaico, con posibilidad de afectar Cataluña y Aragón.
- Temperaturas muy altas: avisos en Canarias, Baleares, Alborán y el tercio este peninsular.
- Viento fuerte en Canarias: alisio con rachas intensas que pueden afectar navegación y seguridad en costas.
- Vientos costeros: poniente moderado en litorales del sur y sur en Galicia que modificarán la sensación térmica.
Consejos prácticos para afrontar olas de calor y episodios extremos
Planificar y adaptar conductas reduce el impacto de jornadas muy calurosas. Aquí van medidas sencillas y efectivas.
- Hidratación continua: beber agua incluso sin sed.
- Evitar actividades extenuantes entre las 12:00 y las 18:00.
- Buscar lugares frescos y ventilados; usar protección solar.
- Cuidar a ancianos, niños y enfermos crónicos; vigilar signos de golpe de calor.
- Proteger animales domésticos y cultivos; garantizar sombra y agua fresca.
- Seguir avisos de AEMET y recomendaciones locales.
- Preparar planes alternativos ante cortes eléctricos o restricciones de agua.
Qué vigilar en los próximos días para confirmar la tendencia
Algunas variables serán clave para determinar si la alerta se transforma en ola prolongada:
- Persistencia de altas presiones en el entorno mediterráneo.
- Bloqueos atmosféricos que impidan la llegada de frentes atlánticos.
- Comportamiento del viento en Canarias y el Mediterráneo.
- Evolución de la calima y su efecto sobre las temperaturas nocturnas.
Artículos similares
- El Niño: cabañuelas de Jorge Rey instan a prepararse desde el 4 de junio
- Cabañuelas de Jorge Rey: descubre el día en que empezará el verano
- Cabañuelas confirmadas por Jorge Rey: alerta de un suceso extraño el jueves
- Cabañuelas de Jorge Rey alertan: verano histórico con muchas cosas en peligro
- Calor extremo: cabañuelas de Jorge Rey fijan las fechas de los peores episodios
Periodista comprometido con la actualidad social, Christian investiga y reporta sobre temas que afectan a la comunidad, desde cultura hasta movimientos sociales, acercando la información de manera clara y cercana.