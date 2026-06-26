Fed mantiene tipos sin cambios: primera reunión de Kevin Warsh

La Reserva Federal decidió mantener los tipos en el mismo rango y lo hizo de forma unánime. La reunión marcó la primera cita del mandato de Kevin Warsh al frente del banco central. El comunicado fue más breve y borró el sesgo hacia recortes, en un momento de inflación al alza y tras recientes noticias internacionales.

La decisión: tipos congelados y mensaje claro

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) votó por unanimidad mantener el tipo oficial entre 3,50% y 3,75%. Fue la cuarta decisión consecutiva sin cambios desde enero.

Se mantiene la referencia tras una racha previa de recortes de 25 puntos básicos.

La nota del banco central fue notablemente más corta que en ocasiones anteriores.

El recorte del lenguaje que apuntaba a rebajas futuras elimina el llamado “sesgo hacia recortes”.

Contexto político y geopolítico que condiciona la lectura

La reunión llegó pocos días después de un anuncio de paz entre Irán y Estados Unidos. Aun así, la Fed subrayó que persiste mucha incertidumbre.

La llegada de Kevin Warsh como presidente no aceleró una senda de bajadas. El tono del comunicado se alinea con sus declaraciones públicas y con el voto de protesta que hubo en abril.

Cómo describe la Fed la economía estadounidense

En su evaluación, el regulador afirma que la actividad económica crece a un ritmo sólido pese a la incertidumbre internacional. El informe pone el foco en las perturbaciones de oferta.

El banco atribuye parte del alza de precios a choques de oferta.

Se menciona de forma explícita el papel del sector energético.

El FOMC promete actuar para garantizar la estabilidad de precios.

Sobre el mercado laboral, la Fed estima que la evolución fue prácticamente sin cambios. Tanto la creación de empleo como la tasa de paro se mantendrían estables.

Proyecciones sobre los tipos: el punto de mira para 2026

Los “dot plots” de los miembros del FOMC muestran un desplazamiento al alza. La mayoría sitúa el tipo para 2026 entre 3,75% y 4,25%.

Ningún miembro anticipa que el precio del dinero caiga por debajo del 3,25% .

. En marzo hubo expectativas de descensos por debajo del 3% para el año en curso. Esa opción ya no aparece.

Para 2027 y 2028 la mediana apunta a un tipo cercano al 3,25%, aunque varios participantes se inclinan por escenarios más restrictivos.

Principales cifras macro: inflación, PIB y paro

La Fed ajustó sus previsiones macroeconómicas en la actualización de proyecciones.

PIB 2026: 2,2% (dos décimas menos que en marzo).

(dos décimas menos que en marzo). PIB 2027: 2,3% (sin cambios con respecto a marzo).

(sin cambios con respecto a marzo). PIB 2028: 2,2% (una décima más que la previsión anterior).

(una décima más que la previsión anterior). Inflación 2026: 3,6% , frente al 2,7% estimado en marzo.

, frente al 2,7% estimado en marzo. Tasa de paro prevista: 4,3%, una décima por debajo de la estimación anterior.

Fuentes oficiales indican que la última lectura disponible sitúa la inflación anual en torno al 4,2% en mayo. Ese mes, el desempleo marcó el 4,3%, y el PIB del primer trimestre se revisó a un aumento del 0,4% frente al trimestre previo.

Votos, discrepancias y señales internas

Los doce miembros con derecho a voto apoyaron la decisión de hoy. La unanimidad contrasta con protestas previas en reuniones anteriores.

En abril hubo tres votos de protesta que forzaron discusiones internas. El texto reducido busca eliminar expectativas de recortes y clarificar la trayectoria futura.

Qué implica para la política monetaria

El mensaje endurece la expectativa de una política menos acomodaticia.

La retirada del sesgo a recortes sugiere que las bajadas de tipos no son el escenario base.

Los datos de inflación y oferta serán determinantes para los próximos pasos.

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