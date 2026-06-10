AEMET alerta: verano en España con más tormentas y nadie está preparado

La próxima temporada meteorológica promete ser movida: tras una primavera anómala y cálida, los modelos apuntan a un cambio brusco. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) alerta de un aumento de episodios tormentosos mientras algunas zonas seguirán registrando temperaturas muy altas.

Un inicio de verano con calor intenso y giros inesperados

El calor adelantado que hemos vivido puede dar paso a jornadas inestables. No será un verano plano: se espera alternancia entre días muy cálidos y episodios tormentosos.

Esta dinámica se produce por la interacción de aire cálido en capas bajas con bolsas de inestabilidad en altura. El resultado puede ser chubascos localmente fuertes y cambios rápidos del tiempo.

Qué indica la AEMET sobre tormentas y valores térmicos

La AEMET prevé una mayor frecuencia de tormentas que la habitual para la época. Las tormentas podrán ser localmente intensas en las zonas montañosas del este peninsular.

Probabilidad de chubascos y tormentas en Pirineo e Ibérica oriental.

Ocasional granizo y precipitaciones fuertes en episodios más intensos.

Intervalos con cielo poco nuboso en muchas regiones, pero con evolución diurna en el este.

Respecto a las temperaturas, se esperan valores notablemente altos en el sur y depresiones interiores. Superarán los 34-36 ºC en gran parte del interior sur, y en el valle del Guadalquivir podrían alcanzarse los 38-40 ºC.

Zonas con riesgo de precipitaciones fuertes

Pirineo: tormentas de tarde con posibilidad de ser puntualmente fuertes.

Ibérica oriental: formación de chubascos y núcleo convectivo.

Otras sierras del este: probabilidad de chaparrones aislados.

Áreas donde el calor persistirá

Interior de la mitad sur peninsular: temperaturas elevadas sostenidas.

Depresiones del nordeste: episodios de calor extremo local.

Litoral mediterráneo y tercio sur: noches tropicales frecuentes.

Viento, brumas y noches tropicales: cómo afectará al confort

El régimen del viento variará según la región. En Canarias se esperan vientos alisios con rachas fuertes. En el Cantábrico habrá viento moderado del norte.

En gran parte del país el viento será flojo al principio y tenderá a arreciar por la tarde. Las mínimas serán elevadas en muchas zonas, con noches donde el termómetro no bajará de 20 ºC.

Impactos esperados y recomendaciones prácticas

La combinación de calor diurno y tormentas convectivas puede aumentar riesgos locales. Atención a posibles inundaciones rápidas y granizo en núcleos tormentosos.

Revisa previsiones locales antes de actividades al aire libre.

Evita estacionar vehículos bajo árboles durante tormentas.

Ten a mano agua y protección solar en jornadas de calor extremo.

Si hay avisos oficiales, sigue las indicaciones de Protección Civil y autoridades.

Cómo seguir la evolución y qué avisos estarán activos

La situación puede cambiar con rapidez. Consulta los partes de la AEMET y servicios autonómicos para recibir avisos por tormenta o calor.

Alertas por fenómenos adversos localmente fuertes en el este montañoso.

Avisos por temperaturas máximas elevadas especialmente en el sur.

Notificaciones sobre rachas de viento en Canarias y brumas costeras en puntos concretos.

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