Eclipse 12 de agosto: meteorólogo Samuel Biener alerta sobre posible cambio de tiempo

El esperado eclipse del 12 de agosto de 2026 moviliza a científicos, turistas y aficionados en España, pero una variable puede alterar los planes: el tiempo. Las nubes o una borrasca a destiempo podrían empañar el fenómeno. Conviene tener alternativas y seguir las previsiones con atención.

Cómo puede afectar la meteorología al eclipse del 12 de agosto

El paso de frentes o el desarrollo de nubosidad de evolución podrían interferir justo cuando el sol se eclipsa. Un cielo cubierto haría que muchos asistentes no vean nada.

Si aparecen nubes bajas, la visibilidad del disco solar quedará reducida.

La lluvia y las tormentas pueden impedir la observación del fenómeno.

La cercanía del horizonte al momento de la totalidad complica aún más la visibilidad.

Hay que recordar que este eclipse ocurrirá al atardecer. Eso agrava el efecto de capas nubosas horizontales y de humos locales.

Qué propone Samuel Biener y las previsiones de Meteored

El meteorólogo Samuel Biener, desde Meteored, recuerda que el 12 de agosto será un hito astronómico. Según sus análisis, se trata de un eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica, el primero en más de un siglo.

Biener explica que la franja de totalidad cruzará el norte y noreste de España y Baleares. Además, advierte que la totalidad coincidirá con el ocaso solar, por lo que la ventana de observación será breve.

Datos clave que destaca Biener

Fecha: 12 de agosto de 2026 .

. Visibilidad: franja que afecta el norte-noreste peninsular y las islas Baleares.

Momento de la totalidad: cercano al atardecer, alrededor de las 20:30 hora peninsular.

Recomendación: escoger lugares con horizonte oeste-noroeste despejado.

Regiones con mayor probabilidad de ver la totalidad

La trayectoria del eclipse atravesará varias provincias y ciudades. Las localizaciones en la franja de totalidad tendrán la mejor oportunidad.

Regiones costeras del noroeste y noreste peninsular.

Ciudades del interior que queden dentro de la franja.

Las Islas Baleares, con zonas costeras aptas para la observación.

En las zonas próximas al borde final de la franja, la totalidad sucederá muy cerca del horizonte. Por eso es crucial una ubicación elevada y sin obstáculos.

Consejos prácticos para quien quiera observar el eclipse

Prepararse con antelación aumenta las opciones de éxito. Algunas medidas reducen el riesgo de perder el evento por culpa del clima.

Llevar filtros homologados para ver el Sol.

Elegir puntos altos y abiertos hacia el oeste-noroeste.

Contemplar planes alternativos de desplazamiento en caso de nubosidad local.

Seguir avisos oficiales y fuentes meteorológicas confiables.

No mirar al sol sin protección es siempre la primera regla para cualquier observador.

Patrones climáticos previstos para principios de agosto

Las tendencias iniciales apuntan a que el continente tendrá zonas con calor por encima de lo habitual y otras más normales. Esto condiciona la estabilidad atmosférica.

Tendencias destacadas

La vertiente mediterránea, en especial el noreste, podría registrar temperaturas notablemente altas.

El oeste peninsular parece tender a una normalización térmica al inicio de agosto.

Las anomalías de precipitación sugieren más lluvia en el tercio norte y menos en el sur.

Para la semana del eclipse, los mapas muestran un punto de inflexión con temperaturas aún por encima de la media.

Estas señales ofrecen una primera aproximación, pero la fiabilidad local aumenta solo a pocos días del evento.

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