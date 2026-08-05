Vaguada: alerta por fuertes lluvias y tormentas la próxima semana

Se avecina un cambio notable en el tiempo para la primera semana de agosto. Tras días de calor intenso, una vaguada en altura podría traer lluvias y tormentas que alteren planes y eventos en varias regiones de España.

Cambio brusco en la atmósfera: qué esperar esta semana

El verano, que hasta ahora ha sido estable y caluroso, sufrirá una alteración. La llegada de una bolsa de aire frío en altura provocará una ondulación del chorro polar.

Ese giro en la circulación atmosférica facilita la formación de nubes convectivas. Como resultado, aparecerán chubascos puntuales y tormentas que, en algunos puntos, serán intensas.

Vaguada explicada: origen y efectos en pocas palabras

Mecánica detrás del fenómeno

Una vaguada es una depresión en capas altas. Se relaciona con aire más frío que entra en contacto con masa cálida.

Este contraste aumenta la inestabilidad. En el mapa se aprecia como una ondulación del chorro que baja desde latitudes altas.

Regiones más afectadas: dónde podrían producirse tormentas y lluvias fuertes

No todas las zonas sufrirán lo mismo. Algunas áreas deberán extremar precauciones por riesgo de precipitación intensa.

Norte y noreste: Cantábrico oriental, alto Ebro y la cornisa cantábrica pueden experimentar descensos térmicos y chubascos.

Cantábrico oriental, alto Ebro y la cornisa cantábrica pueden experimentar descensos térmicos y chubascos. Este peninsular y zonas montañosas: Pirineos, Sistema Ibérico y el sudeste son candidatos a tormentas con rachas fuertes.

Pirineos, Sistema Ibérico y el sudeste son candidatos a tormentas con rachas fuertes. Interior sur y valle del Guadalquivir: alternarán días de calor extremo con posibles fenómenos tormentosos localizados.

alternarán días de calor extremo con posibles fenómenos tormentosos localizados. Islas: en Canarias se esperan nubes bajas y medias, con polvo en suspensión; en Baleares, episodios de calor y tormentas aisladas.

Riesgos asociados: rachas de viento intensas, chubascos localmente fuertes y posible granizo de pequeño tamaño.

Temperaturas: dónde bajarán y dónde se mantendrá el calor

El efecto de la vaguada será irregular sobre las máximas. En la mitad norte se notará un descenso, mientras que otras zonas conservarán temperaturas elevadas.

Descensos probables: tercio norte, especialmente Cantábrico oriental y alto Ebro.

tercio norte, especialmente Cantábrico oriental y alto Ebro. Aumentos locales: Rías Baixas, Baleares, litorales del sur y algunas zonas del interior peninsular.

Rías Baixas, Baleares, litorales del sur y algunas zonas del interior peninsular. Calor intenso: se esperan más de 35 ºC en amplias áreas del interior. En puntos del valle del Guadalquivir y sur de Castilla‑La Mancha podrían superarse los 40 ºC.

se esperan más de 35 ºC en amplias áreas del interior. En puntos del valle del Guadalquivir y sur de Castilla‑La Mancha podrían superarse los 40 ºC. Noches tropicales: zonas de Canarias, gran parte del sur, valle del Ebro, Baleares y costa mediterránea podrían no bajar de 20 ºC.

Desarrollo temporal: días clave y evolución prevista

Mediodía y tarde: evolución convectiva

A partir del mediodía aumentará la nubosidad de evolución en el tercio este. Esto dará lugar a chubascos y tormentas localmente intensos.

Las tormentas podrían traer rachas fuertes de viento y granizo menudo en áreas del sudeste, sur del Sistema Ibérico y Pirineos.

Fin de semana y inicio de la próxima semana

El domingo permanecerá la estabilidad en muchas zonas y las temperaturas seguirán altas. Habrá nubes bajas matinales en Galicia, Cantábrico y Baleares.

Un frente acercándose a Galicia podría dejar precipitación dispersa ya el domingo. En Canarias seguirán las nubes y la calima en suspensión.

Advertencias prácticas y consejos ante episodios tormentosos

Atento a los avisos oficiales de AEMET y servicios locales ante evolución rápida.

de AEMET y servicios locales ante evolución rápida. Evita refugiarte bajo árboles en tormentas con rachas de viento intensas.

Precaución en carreteras: la combinación de lluvia y viento reduce la visibilidad.

Si hay granizo, protégete y evita daños en vehículos y cristales.

En zonas con calima, personas con problemas respiratorios deben limitar esfuerzos al aire libre.

Fuentes y seguimiento: qué dicen los servicios meteorológicos

Meteorólogos consultados, incluida la AEMET, confirman la entrada de aire frío en altura. Informes especializados como los de Meteored advierten sobre la posibilidad de tormentas fuertes asociadas.

La situación será dinámica. Conviene revisar los boletines diarios para ajustar actividades y planes.

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