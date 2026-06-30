El manuscrito de Dante en Netflix: tráiler con Gerard Butler, Gal Gadot y Jason Momoa

Una película con un reparto que parece salido de un sueño de Hollywood llega a Netflix el 24 de junio: nombres como Oscar Isaac, Gerard Butler, Jason Momoa, Gal Gadot y Al Pacino encabezan un proyecto singular. El manuscrito de Dante apuesta por mezclar crimen, historia y cine de autor en una propuesta que ya provoca debate.

Un reparto imponente y la visión del director

Detrás de la cámara está Julian Schnabel, un cineasta conocido por su cine de carácter personal. El cartel de intérpretes ha sido, desde el primer anuncio, lo que más ha llamado la atención.

Oscar Isaac asume un papel clave y doble.

asume un papel clave y doble. Gerard Butler , Jason Momoa y Gal Gadot completan el núcleo actoral.

, y completan el núcleo actoral. Al Pacino forma parte de la nómina, aportando peso dramático.

forma parte de la nómina, aportando peso dramático. Martin Scorsese participa en un rol inesperado como mentor de la trama histórica.

De la novela a la pantalla: la fuente narrativa

La película adapta la novela homónima de Nick Tosches, publicada en 2002. La historia gira en torno a la aparición de un manuscrito atribuido a Dante Alighieri en la biblioteca del Vaticano.

Premisa central

Un manuscrito de La divina comedia que emerge en el Vaticano.

El documento termina en manos de la mafia de Nueva York.

La búsqueda del texto pone en movimiento a escritores, sicarios y figuras religiosas.

Dos épocas, una narración entrelazada

La cinta alterna entre el siglo XIV y el Nueva York de 2001. Esa estructura temporal configura su pulso dramático.

Siglo XIV: el poeta Dante enfrenta bloqueos creativos y presiones políticas.

Año 2001: un escritor y un sicario buscan el manuscrito en una ciudad a punto de cambiar.

La superposición de tiempos permite comparaciones entre poder, fe y ambición.

El desafío actoral de Oscar Isaac

Isaac interpreta dos figuras distintas: el propio Dante y un autor moderno implicado en la búsqueda.

Ese doble papel propone contrastes de voz y presencia.

La actuación aparece como uno de los puntos fuertes divulgados por la promoción.

Género y tono: una mezcla de arte, crimen y misterio histórico

Netflix etiqueta la película como cine de autor, thriller y drama histórico. Esa combinación no es habitual y marca la experiencia del espectador.

Quienes la ven la describen como ambiciosa y desigual. Algunos encuentran en ella ecos del cine autoral de los años 70. Otros la consideran difícil de seguir.

Estreno en festivales y primeras reacciones

La película tuvo su pase en el Festival de Venecia, donde despertó opiniones encontradas.

Críticas positivas destacaron su audacia formal y las actuaciones.

Críticas más duras señalaron un guion que parece abarcar demasiado.

En Rotten Tomatoes figura con un 43% de aprobación.

Qué trae el tráiler y cuándo verla en Netflix

El avance muestra fragmentos de las dos épocas y subraya el tono enigmático de la trama. La plataforma publica material promocional que anticipa una película densa y visualmente ambiciosa.

El manuscrito de Dante se estrenará en Netflix el 24 de junio. El tráiler ya circula en redes y medios, y promete generar debate entre espectadores y críticos.

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